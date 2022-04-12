ИТ-гиганты массово берут на работу сотрудников без высшего образования. Наниматься в ИТ кинулись грузчики и рабочие

ИТ-отрасль наводнили работники без высшего образования. Компании предпочитают нанимать таких людей и самостоятельно обучать их, чтобы избежать нехватки специалистов и поддерживать высокие темпы роста. Российские аналитики уверены, что это связано еще и с низким качеством современного высшего образования.

В ИТ без диплома

Крупные ИТ-компании, в том числе и такие именитые, как IBM, перестали требовать от работников наличия высшего образования, пишет The Wall Street Journal. По информации издания, они даже готовы нанимать даже тех, кто раньше никогда не работал в сфере информационных технологий.

Вакансии многих ИТ-компаний, еще совсем недавно имевшие пометку об обязательном наличии высшего образования, и лучше всего профильного, отныне этого требования лишены. Например, компания Okta, занимающаяся разработкой облачного ПО, в 2021 г. отменила требование о высшем образовании для некоторых позиций продавцов.

И это лишь один из примеров. Согласно отчету об исследовании американской консалтинговой компании Oliver Wyman, более 10% всех американцев, работавших на низкооплачиваемых должностях на складах, производстве или в других сферах, радикально сменили сферу деятельности.

Они перешли с позиций так называемых «синих воротничков» с почасовой оплатой на должности «новых воротничков». Здесь они получают более высокую зарплату и удобный график, но при этом им нередко нужны технические навыки.

Чтобы работать программистом, больше не нужно тратить годы жизни на сессии и курсовые

По данным Oliver Wyman в период с августа 2020 г. по март 2022 г. подобный переход совершили около 80 тыс. человек по всему миру. Многие в качестве новой сферы деятельности выбрали ИТ в общем и разработку ПО в частности.

Пандемия сделала свое дело

Как пишет WSJ, рост интереса людей без высшего образования к сфере ИТ продиктован пандемией коронавируса, из-за которой в 2020 г. было закрыто, пусть и временно, немало производств. В то же время количество ИТ-вакансий, наоборот, выросло, и компании столкнулись с нехваткой профильного персонала.

Это и подтолкнуло организации отказаться от наличия у кандидата высшего образования, а в ряде случаев – еще и опыта работы. Многие компании решили, что лучше сами обучат работников всем необходимым навыкам, а взамен не только получат сотрудников с нужным набором знаний, но еще и смогут набрать требуемое количество людей в свой штат, чтобы поддерживать высокие темпы развития. Представители Okta, к примеру, заявили изданию, что с недавних пор при отборе персонала они оценивают в первую очередь на мотивацию и желание работать.

Впрочем, многие потенциальные работодатели в сфере ИТ все же смотрят на наличие у кандидатов хоть каких-либо навыков в сфере информационных технологий. Но «синие воротнички» придумали, как получить их без потери нескольких лет жизни на высшее образование.

Они стали записываться на специализированные обучающие курсы, открывающие им двери в мир ИТ. Статистика учебной платформы LinkedIn Learning это подтверждает. В ней сказано, что в 2020 и 2021 гг. суммарный объем завершенных курсов с правом получения сертификата подскочило на 1300%.

В качестве примера WSJ привело историю 22-летнего Тайлера Уоллеса (Tyler Wallace). Он с детства мечтал стать медбратом, но в итоге бросил колледж на втором курсе, так как у него не было денег на дальнейшее обучение. После он сменил несколько низкоквалифицированных работ и даже успел поработать развозчиком мебели, и во время пандемии решил перейти в ИТ. Он прошел ряд бесплатных курсов для разработчиков на платформе Pluralsight и стал смотреть учебные видео на YouTube, после чего записался на платный учебный курс по программированию. Спустя несколько месяцев он устроился в PNC Bank и теперь обслуживает серверы, даже не появляясь в офисе. Свои рабочие обязанности он выполняет из дома.

Альтернативное мнение

Нехватка ИТ-персонала вследствие пандемии коронавируса и резко выросшего спроса на информационные технологии – не единственная причина, по которой крупные ИТ-компании перестали искать специалистов только с высшим образованием. По мнению российского интернет-эксперта Григория Бакунова, свою лепту в это внесли и учебные заведения.

В своем Telegram-канале addmeto Бакунов написал, что в мир сейчас переживает «глобальный кризис в высшем образовании». «Оно (высшее образование – прим. CNews) не дает больше тех знаний, которые реально необходимы для работы в ИТ, – считает Бакунов. – Есть исключения, есть, но типовой даже американский вуз не дает тебе больше знаний, чем то, что ты получаешь сам за первые полгода работы верстальщиком форм для бизнес-приложений».

Проблема с высшим образованием назрела и в России, считает зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. В декабре 2021 г. он констатировал наличие нехватки в России квалифицированных работников сферы информационной безопасности. По его мнению, это связано с недостаточным количеством преподавателей в вузах, способных обучать ИБ-специалистов. Зампред правления Сбербанка уверен, что для более быстрого решения кадровой проблемы, возникшей в отрасли информационной безопасности, нужно готовить большее число преподавателей, способных дать будущим ИБ-специалистам необходимые знания.

Российские вузы также не в состоянии выпускать по-настоящему квалифицированных специалистов в сфере искусственного интеллекта, что является одной из основных причин дефицита кадров в этой области. Выпускники имеют слишком низкий уровень знаний в этой области, и компаниям приходится тратить свои деньги на их дообучение. На такие вложения готовы в условиях антироссийских санкций и шаткого положения отечественной экономики в настоящее время могут решиться далеко не все работодатели.