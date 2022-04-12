В ИТ-«дочке» «Ростелекома» сменился четвертый гендиректор за три года

Новым руководителем «РТ Лабс» (дочка Ростелекома) назначен Тенгиз Алания. Это уже третья смена гендиректора за два года. CNews попытался выяснить, с чем связана текучка в руководстве.

История кадровых изменений «РТ Лабс»

Генеральным директором «РТ Лабс», ИТ-«дочки» Ростелекома, назначен Тенгиз Алания. Это уже третья смена руководителя компании за два года. До этого пост занимал Фарит Хуснояров, который, как указали в пресс-службе «РТ Лабс», покинул компанию.

«РТ Лабс» — дочерняя компания «Ростелекома», основными задачами которой является системная интеграция и выполнение полного цикла работ при реализации сложных инфраструктурных проектов в интересах государственных органов и корпоративных клиентов.

Примечательно, что с 14 февраля 2019 г. по 21 января 2020 г. гендиректором «РТ Лабс» был нынешний глава Минцифры (в то время Минкомсвязи) Максут Шадаев. В январе 2020 г., когда Шадаев из кресла главы «РТ Лабс» перешел в кресло главы Минцифры, его место в «РТ Лабс» занял Алексей Трачук, который до нового назначения был директором по развитию цифровых платформ «Ростелекома».

Новый гендиректор «РТ Лабс» Тенгиз Алания

8 апреля 2021 г. Алексея Турчака сменил Фарит Хуснояров, который тоже ненадолго задержался в «РТ Лабс». В пресс-службе компании рассказали, что за время руководства Хусноярова компания «существенно укрепила технологическое партнерство с государством в сфере проектов электронного правительства и инновационных цифровых сервисов для населения».

Кто такой Тенгиз Алания

Новый глава компании «РТ Лабс» Тенгиз Алания на будет отвечать за реализацию стратегических задач компании и дальнейшее развитие федеральной инфраструктуры электронного правительства. Ранее он возглавлял направление по эксплуатации продуктов и решений «РТ Лабс».

Алания обладает десятилетним опытом в сфере информационных технологий. До прихода в «РТ Лабс» работал первым заместителем директора в Московском областном центре информационно-коммуникационных технологий, где отвечал за развитие и эксплуатацию информационной инфраструктуры Правительства Московской области.

К команде «РТ Лабс» он присоединился в августе 2021 г. в должности заместителя генерального директора «РТ Лабс» по эксплуатации продуктов и решений. За это время были существенно оптимизированы производственные процессы, повысился уровень доступности и надежности значимых социальных сервисов для пользователей, указали в компании.