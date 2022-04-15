Минфин разрешает россиянам расплачиваться биткоинами

Минфин разрешает россиянам расплачиваться биткоинамиМинфин доработал законопроект о регулировании цифровых валют. В нем впервые затрагивается майнинг. Эксперты считают, что соблюдать новые правила никто не будет, а инвесторы уйдут на черный рынок или на западные биржи. Также, по их мнению, требования к операторам торгов выглядят «жесткими».
Новый законопроект Минфина о криптовалюте
Министерство финансов доработало законопроект о регулировании цифровых валют. Впервые в нем затрагивается майнинг. Документ разрешает принимать цифровые валюты как средство платежа и инвестиций, вводит регулирование майнинга и жесткие правила для операторов обмена. Эксперты считают, что соблюдать эти правила никто не будет, а инвесторы уйдут на черный рынок или на западные биржи.
Минфин также впервые вводит регулирования майнинга: его смогут осуществлять юрлица и индивидуальные предприниматели после включения в соответствующий реестр. Для добычи криптовалют разрешается использовать центры обработки данных, если собственник — российское юрлицо. Налогообложение этой сферы будет установлено отдельно.
Биткоин хотят разрешить как средство платежа
По мнению экспертов, опрошенных «Коммерсантом», требования к операторам торгов выглядят жесткими. Например, операторы должны войти в специальный реестр, а их работа будет лицензироваться. Также, согласно документу, операторами могут стать только российские юрлица. Иностранным криптобиржам придется создать хозяйственное общество.
Согласно проекту закона цифровая валюта может быть принята «в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей России», а также в качестве инвестиций. При этом в отношении нее не должно быть обязанного лица.
Организацию оборота виртуальных валют Минфин предлагает доверить операторам обмена (с капиталом не менее 30 млн руб.) и операторам цифровых торговых платформ (не менее 100 млн руб.). Первые будут осуществлять куплю-продажу цифровой валюты, вторые — проводить организованные торги. Законопроект вводит жесткие требования для обоих операторов: наличие российского юрлица, создание отдельного структурного подразделения, составление годовых отчетностей, требования к органам управления, внутреннему контролю и аудиту и другие. Оператор обмена будет проводить куплю-продажу «от своего имени и за свой счет публичного объявления цен», второй оператор — организовывать торги.
Кроме того, продать или купить электронные валюты без прохождения идентификации будет невозможно. Заводить и выводить фиатные валюты оператору можно будет только через банки с помощью счета. «Электронный кошелек цифровых валют» должен будут проходить обязательную сертификацию. Майнингом смогут заниматься юрлица и ИП после добавления в соответствующий реестр. В пользование для майнинга могут быть предоставлены ЦОДы, если его собственником является российское юрлицо.
Эксперты считают, что требования по идентификации, учету и сертификации не коснутся операций с криптовалютой вне объектов информационной инфраструктуры России. Граждане смогут регистрироваться и пользоваться услугами иностранных бирж, добавили они.
Хотя законопроект вводит строгие правила для российского криптовалютного рынка, россиянам, согласно документу, не запрещается регистрироваться на иностранных биржах и пользоваться их услугами, отметил в разговоре с «Коммерсантом» партнер юридической фирмы GMT Legal Андрей Тугарин. «Разрешительный» проект Минфина ничем не отличается от «запретительного» проекта ЦБ, поскольку «никто не будет выполнять заложенные в нем формулировки, люди уйдут либо на черный рынок, либо в DEX (децентрализованная биржа), либо на западные биржи», - считает Менделеев из InDeFi Smart Bank. Финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь также убежден, что предложенным проектом «совершенно невозможно» сократить объем серого рынка криптовалюты.
Выстоят самые крепкие
Член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков сказал CNews, что возможная легализация крипты - хороший сигнал. Правда, как и при любом регулировании, будет часть игроков, которая не выдержит регуляторных требований и «уйдет в тень», считает эксперт. Оставшиеся, по его мнениЮ будут стараться смягчить регулирование и бороться с регуляторной нагрузкой. «Выстоят, как всегда, самые крепкие», - уверен Катков.
Для юридического онлайн-образования (legal EdTech) это означает необходимость включения в образовательные программы обучения цифровых юристов материалов, связанных с правовым регулирование криптовалют с учетом данного законодательного акта, добавил эксперт.
По его прогнозам, через некоторое время - от одного до трех лет - будет спроектирован первый пакет поправок. «Это связано со сложностью сферы регулирования, лоббисткой активностью и близостью отрасли к финансово-банковскому сектору», - считает Катков.
Приключения криптовалюты в России
В конце декабря 2021 г. Центробанк и российские власти рассматривали возможность полного запрета на криптовалюту для россиян. В Госдуме даже звучали предложения по уголовной ответственности за биткоин и другие токены. В качестве альтернативы токенам Центробанк предлагает цифровой рубль.
В январе 2022 г. Президент России Владимир Путин прокомментировал стремление Центробанка запретить криптовалюты в России заявил о преимуществах России в криптосфере и, в частности, в майнинге. Правительство негативно относится к идее регулятора о запрете. Путин предлагал обеим сторонам провести дискуссии и прийти к общему решению.
7 марта стало известно, что российские власти планируют до конца 2022 г. признать криптовалюту имуществом. Это изменение в действующее законодательство несет в себе законопроект, который Госдума намерена рассмотреть и принять до конца весенней сессии. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс и обязывает россиян предоставлять в Федеральную налоговую службу (ФНС) отчетность об обороте криптовалюты, если их общая сумма превышает 600 тыс. руб. в год.
6 апреля Минпромторг предложил прописать в российском законодательстве требование использовать отечественное оборудование для майнинга криптовалюты на территории страны. Идея спровоцировала новый виток дискуссии регулятора с Центробанком, который продолжает отстаивать полный мораторий на оборот виртуальной валюты в стране