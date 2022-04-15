У Apple отберут сотни миллиардов рублей и арестуют счета за уход из России

Компания «Эппл Рус» может ответить в суде за решение компании Apple приостановить всю свою деятельность в России. Против нее подан иск с требованием арестовать все счета на сотни миллиардов рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенного всем пользователям Apple в России. Эксперты считают, что такой исход вполне вероятен.

По всей строгости закона

Пресненский суд Москвы принял к рассмотрению иск против российского филиала американской компании Apple – компании ООО «Эппл Рус», пишут «Известия». Автором иска выступила «Общественная потребительская инициатива».

Данная общественная организация потребовала признать противоправными полную остановку импорта и продажи техники Apple в Россию, а также техобслуживания устройств компании на территории страны. Истец также просит суд принудить ее прекратить все эти действия.

Помимо этого, «Общественная потребительская инициатива» хочет добиться полного ареста всех счетов и имущества ООО «Эппл Рус». Речь может идти о сотнях миллиардов рублей.

Как пишет издание, данным судебным делом заинтересовался Роспотребнадзор. Его представители намерены принять участие в заседании. «Роспотребнадзор уведомил суд о вступлении в дело в целях дачи заключения. Позиция будет озвучена в суде после ознакомления со всеми материалами дела и пояснениями сторон», — сообщили изданию представители ведомства.

Поддержка антироссийских санкция может стоить Apple огромной суммы денег

Точная дата проведения первого слушания на момент публикации материала установлена не была. Руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов сообщил изданию, что оно состоится в ближайшие несколько дней, до конца апреля 2022 г.

Что натворила Apple

Компания Apple – один лидеров мировых рынков ПК, ноутбуков и смартфонов. В России ее мобильники на III квартал 2021 г. находились на третьем месте по популярности после смартфонов Samsung и Xiaomi.

В конце февраля 2022 г. на Россию обрушились десятки антироссийских санкций, и Apple изъявила желание поддержать их в числе первых. Как сообщал CNews, в самом начале марта 2022 г. она полностью прекратила продажи всех своих устройств на территории России. На середину апреля 2022 г. она по-прежнему придерживается антироссийской позиции, а ее сайт, доступный россиянам, превратился просто в витрину устройств – кнопка «Купить» на нем скрыта.

То же касается и запчастей для ремонта техники Apple – их поставки в Россию сильно ограничены. Позже компания стала закрывать россиянам доступ к своим сервисам, включая платежную систему Apple Pay. CNews писал, что конкретно этот запрет можно обойти за пару минут.

В дополнение к этому Apple начала мешать россиянам пользоваться приложениями российских банков – она удалила их из своего магазина, а скачать их со сторонних ресурсов, согласно политике самой Apple, невозможно.

Все это вылилось в сильное негодование пользователей тех же iPhone, которые, как известно, всегда стоили и продолжают стоить значительно дороже аналогичных по характеристикам смартфонов на базе Android. «Мы ждем этого заседания, так как получаем сотни жалоб российских потребителей, которые начали сталкиваться со снижением качества работы приобретенных потребителями устройств, – сообщил «Известиям» Олег Павлов. – В том числе с отключением Apple Pay, удалением из App Store популярных приложений и другими подобными действиями компании, которые затрудняют использование техники. Также уже не ведется послегарантийный ремонт и есть большая вероятность прекращения ремонта по гарантии». Он добавил, что «фактически российского потребителя сегодня умышленно лишают тех функций, на которые он ориентировался при покупке товаров Apple».

Россия дорого обойдется Apple

Российский рынок, несмотря на более чем 146 млн человек, проживающих в этой стране, является далеко не самым важным для Apple. Тут все в точности наоборот – по итогам 2020 г. выручка «Эппл Рус» составила всего лишь 1% глобальной выручки Apple. Между тем, решение руководства компании о поддержке антироссийских санкций может привести ее к внушительным убыткам.

«Согласно законодательству, у российских граждан есть все права на то, чтобы требовать соответствующей компенсации. Наша задача им в этом помочь, тем более что на российских счетах компании находятся миллиарды рублей, – сказал изданию Олег Павлов. Он уточнил также, что за последние три года «Эппл Рус» заработала в пределах 652 млрд руб., из которых 386 млрд руб. пришлись на 2021 г. Чистая прибыль компании за 2021 г. достигла 11,5 млрд руб.

Сама «Эппл Рус» была основана в 2011 г. с уставным капиталом 3,3 млн руб. Все учредители копании числятся в Ирландии.

Итогом рассмотрения иска в Пресненском суде Москвы может стать полное или частичное удовлетворение требований истца, среди которых – блокировка счетов «Эппл Рус». Вероятность такого исхода очень высока, поскольку это далеко не первый раз, когда российская «дочка» Apple оказывалась именно в этом суде и именно в качестве ответчика.

«Эппл Рус» уже проигрывала дела, рассматривавшиеся судьями Пресненского суда, хотя тогда и не было речи о полной блокировке всех ее счетов. Предыдущие дела, тем не менее, касались обычных потребителей, требовавших от компании возместить моральный и финансовый ущербы.

Опрошенные изданием эксперты утверждают, что рассмотрение дела действительно может закончиться не в пользу Apple. Но, по их мнению, иск вполне может быть удовлетворен частично.

«Просить обеспечить иск деньгами компании можно, но, как показывает судебная практика, добиться этого будет очень тяжело, практически невозможно, – сообщил «Известиям» адвокат, старший преподаватель РАНХиГС, учредитель общественной организации «Потребитель прав» Андрей Некрасов. – Ведь иначе таким образом будет полностью блокирована предпринимательская деятельность Apple в России. Думаю, что тут возможно частичное удовлетворение иска».

В то же время Андрей Некрасов не исключает, что судьи полностью встанут на сторону истца и постановят удовлетворить все его требования. С его слов, такой исход возможен «при условии негативного отношении судьи к действиям Apple по прекращению работы в России».