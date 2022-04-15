Власти крупно оштрафовали «Ростелеком» за недоработки по электронному правительству. Работы еще на 100 миллионов не приняты

Как выяснил CNews, Минцифры оштрафовало «Ростелеком» на 133 млн руб. из-за работ по инфраструктуре электронного правительства, а также не приняло работы на сумму еще 106 млн руб. С этими проблемами может быть связан недавний уход гендиректора «РТ Лабс», «дочки» «Ростелекома», ответственной за данный проект.

Штрафы для «Ростелекома»

Минцифры по итогам 2021 г. оштрафовало «Ростелеком» на сумму 133 млн руб. из-за недочетов по работам, связанным с поддержкой инфраструктуры электронного правительства. Об этом сообщил CNews источник в правительстве.

Из этой суммы штраф за нарушение условий и нормативов эксплуатации инфраструктуры электронного правительства по итогам 2021 г. составил 54 млн руб., штраф и пени за нарушение сроков запроса новых сервис на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) - 79 млн руб. Также, по словам источника CNews, Минцифры не приняло работы «Ростелекому» по данному направлению на сумму 106 млн руб.

Подтверждение этой информации можно найти в Единой информационной системе (ЕИС) «Закупки». Например, по контракту на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства, заключенному в конце 2019 г., объем оплаченных пеней и штрафов в 2021 г. составил 54 млн руб.

Минцифры оштрафовало «Ростелеком» на 133 млн руб. за просрочку работ по инфраструктуре электронного правительства и не приняло работы на сумму 106 млн рублей

Согласно размещенным в ЕИС «Закупки» актам, Минцифры не приняло в полном объеме работы по ряду контрактов с «Ростелекомом». Так, по контракту на оказание услуг по настройке, адаптации, внедрению, поддержке типового тиражируемого ПО витрин данных «Витрина данных НСУД», первый этап должен был быть сдан до конца 2021 г. Стоимость работ по первому этапу составляла 54 млн руб. Фактически же работы были выполнены на сумму лишь 22 млн руб.

В то же время источник CNews подчеркивает, что в целом по итогам 2021 г. серьезных сбоев в работе системы по оказанию госуслуг допущено не было, а на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) появилось масса новых сервисов. В Минцифры отказались от комментариев по данному вопросу.

Позиция «Ростелекома»

Пресс-служба «Ростелекома» сообщила CNews, что компания не может подтвердить данные сведения ввиду отсутствия данных о конкретных госконтрактах. «С учетом недавних изменений в законодательстве в части расширения оснований для списания неустойки в настоящее время по проекту Электронное правительство «Ростелеком» проводит мероприятия, направленные на взаимодействие с заказчиком по списанию ранее начисленных неустоек», - заявили в компании.

Смена гендиректора «РТ Лабс»

«Ростелеком» с 2009 г. является единым исполнителем работ по созданию и развитию инфраструктуры электронного правительства. В «Ростелекоме» за развитие данного направления отвечает дочернее предприятие «РТ Лабс».

12 апреля 2022 г. в «РТ Лабс» сменился гендиректор. Вместо Фарита Хусноярова им стал Тенгиз Алания, ранее занимавший должность замгендиректора компании по эксплуатации продуктов. Источник CNews полагает, что уход Хусноярова связан с проблемами по исполнению контрактов с Минцифры. В «Ростелекоме» данное предположение не комментируют.