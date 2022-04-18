«Цифровой» вице-премьер за год втрое потерял в доходах

Доходы вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего отрасль цифрового развития, снизились. В 2021 г. он заработал 45,7 млн руб. – в три раза меньше, чем было в 2020 г. Доходы вице-премьера Юрия Борисова и министра цифрового развития Максута Шадаева практически не изменились.

Сколько заработал Дмитрий Чернышенко

Правительство раскрыло информацию о доходах своих руководителей и членов их семей. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий, в том числе, цифровое развитие, заработал за 2021 г. 45,7 млн руб. В 2020 г. доход Чернышенко был в три раза больше и составлял 142,7 млн руб.

Возможно, это связано с тем, что в начале 2020 г. Чернышенко еще возглавлял холдинг «Газпром-Медиа». В 2019 г. Чернышенко на посту руководителя данного холдинга заработал 202 млн руб. Доход супруги Чернышенко в 2021 г. составил 48,5 млн руб. Таким образом, совокупный доход семьи Чернышенко в 2021 г. составил 94,2 млн руб.

Доходы « цифровых » чиновников в 2021 году

У супруги Дмитрия Чернышенко есть две квартиры общей площадью 364,7 кв. м, три земельных участка общей площадью 6 тыс. кв. м, жилой дом площадью 1,173 тыс. кв. м, два машиноместа общей площадью 28,4 кв. м и два нежилых помещения общей площадью 133,8 кв. м. Сам Чернышенко имеет автомобиль Land Rover Range Rover.

Сколько заработал Юрий Борисов

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий, в том числе, микроэлектронику, в 2021 г. заработал 21,4 млн руб. Это чуть больше, чем было в 2020 г. - 19 млн руб. Доход его супруги в 2021 г. составил лишь 113 тыс. руб.

У Борисова с супругой в собственности находятся три квартиры общей площадью 474,2 кв. м. У супруги вице-премьера также есть земельный участок площадью 372 кв. м. Сам Борисов в 2021 г. приобрел два жилых помещения общей площадью 31,9 кв. м. Кроме того, Борисов владеет тремя автомобилями: Mercedez Benz GLE 63, ГАЗ-21Р «Волга» и ГАЗ-М20 «Победа».

Доходы Максута Шадаева

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев за 2021 г. заработал 21,3 млн руб. Это чуть меньше, чем было в 2020 г. – 23,3 млн руб. В собственности Шадаева есть квартира площадью 109 кв. м.

Доходы Татьяны Матвеевой

Информацию о доходах своих руководителей раскрыла и Администрация Президента. Начальник Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева за 2021 г. заработала 7,97 млн руб. Это чуть меньше, чем ее заработок в 2020 г. - 8,6 млн руб.

Супруг Матвеевой за 2021 г. заработал 9,05 млн руб., то есть совокупный доход Матвеевой и супруга в 2021 г. составил 17 млн руб. В собственности супругов имеются четыре квартиры общей площадью 310,4 кв. м и два машиноместа общей площадью 38,8 кв. м. Также супруг Матвеевой обладает автомашиной Nissan X-Trail.