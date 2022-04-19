Премия «Импортозамещение года 2022»: начат отбор номинантов

CNews начинает сбор заявок на соискание премии «Импортозамещение года 2022».

Издание CNews объявляет об учреждении и начале приема заявок на соискание премии «Импортозамещение года».

Задача премии CNews «Импортозамещение года» - отметить общественным признанием ключевые технологии и наиболее успешные проекты, а также персон, которые оказывают наибольшее влияние на этот процесс.

Награда «Инновация года» в номинации «Финансовые госсервисы» в 2021 г. была вручена Анне Катамадзе, заместителю руководителя Федерального казначейства, и коллективу разработчиков решения.

Для издания CNews импортозамещение всегда было не только вопросом безопасности ИТ-инфраструктур в России, но и, что более важно, вопросом амбиций нашей страны на мировой арене. Имея грандиозный потенциал в развитии цифровых продуктов, мы до сих пор не можем получить доступ к рынкам других стран, которые жёстко охраняются правительством США для собственных корпораций.

Заявки на конкурс рассматриваются в передовых технологий в 23 номинациях по трем направлениям. Награждение лауреатов состоится на мероприятии «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 7 июня 2022 г.

Заявку на получение премии «Импортозамещение года 2022» могут подать любая компания или организация.

Для участия в конкурсе нужно предоставить краткое описание проекта, продукта, услуги или технологии.

Прием заявок продлится до 14 мая 2022 г. включительно.

Награду «Инновация года 2021» в номинации «Технологическая платформа нового поколения» получил Андрей Войнов, CEO «СберТех», вице-президент Сбербанка

Подать заявку на конкурс «Импортозамещение года 2022» можно на сайте премии по ссылке.

Подробная информация о номинациях, правилах участия в конкурсе и критериях оценки размещена на