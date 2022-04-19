В России впервые в истории упали продажи фитнес-браслетов

Продажи фитнес-часов в I квартале 2022 г. в России упали на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. В январе-марте соотечественники приобрели 480 тыс. фитнес-браслетов на 1,3 млрд руб. При этом «умные» часы лишь набирают популярность — и в основном, россиян интересует техника Apple.

Фитнес-браслеты в сторону

В России в I квартале 2022 г. российский рынок носимых гаджетов уменьшился впервые в истории. По сравнению с аналогичным периодом 2021 г. сокращение составило 4% за счет падения продаж фитнес-браслетов. Такие данные в своем отчете привели аналитики ПАО «МТС». Всего в январе-марте 2022 г. в стране продали больше 1,1 млн девайсов, которые носят на руке, на общую сумму 12,6 млрд руб. В среднем за гаджет россияне выкладывали по 10 тыс. руб.

Спортивные трекеры у покупателей спросом не пользовались — в первые месяцы 2022 г. люди приобрели на 21% меньше фитнес-браслетов, чем годом ранее. Популярнее всего у россиян гаджеты Xiaomi, Honor, Huawei, Leef и Jet. Возможно, причина такого равнодушия к фитнес-браслетам в целом кроется в некотором подорожании гаджетов — так как в денежном выражении спрос снизился лишь на 1%. Иными словами, каждый фитнес-трекер прибавил за 12 месяцев около 20% в цене. Средняя стоимость фитнес-браслета сейчас — 2800 руб.

Сами аналитики МТС уверены, что фитнес-браслеты просто вышли из моды и уступили место более продвинутым и стильным смарт-часам.

Предпочтение «умным» часам

Так, чаще всего в первые месяцы 2022 г. люди покупали «умные» часы — за этот период они приобрели почти 700 тыс. устройств на 11,3 млрд руб. Средняя стоимость гаджетов составила 17 тыс. руб.

В России в I квартале 2022 г. российский рынок носимых гаджетов уменьшился впервые в истории

«Покупатели стали выбирать более стильные и функциональные смарт-часы с крупными дисплеями, с которых удобнее считывать информацию. Кроме того, умные часы эффективнее отслеживают состояние здоровья и физическую активность, а также выполняют функцию умного помощника в связке со смартфоном», — отмечают аналитики МТС.

Популярнее всего оказались смарт-часы от Apple (29%), Samsung (11%), Huawei (10%), Amazfit (8%) и Xiaomi (7%). В денежном выражении «яблочная» продукция занимает 52% рынка. Так, наиболее востребованными стали модели Apple Watch SE 40 мм, Apple Watch Series 7 41 мм: сейчас они обойдутся покупателям в сумму от 23 до 40 тыс. руб. Более бюджетные варианты: Xiaomi Redmi Watch 2 Lite (от 3 до 6 тыс. руб), Samsung Galaxy Watch4 40 мм (от 17 до 25 тыс. руб ) и Honor Magic Watch 2 46 мм (от 8 до 11 тыс. руб.)

Тенденция не новая

О том, что смарт-часы заняли солидную долю рынка носимых устройств, забрав 58% всех продаж, специалисты «Мегафона» заявляли еще в декабре 2021 г. За минувший год, по данным аналитиков, доля «умных» браслетов снизилась с 61% до 42%. Абсолютным лидером продаж в категории «умных» часов также стала Apple, занявшая 38% рынка в штуках.

После громкого ухода Apple

По всей видимости, во II квартале 2022 г. Apple уже не сможет похвастаться такими продажами смарт-часов и других гаджетов, так как оказалась в числе первых компаний, покинувших Россию после старта военной спецоперации на Украине. В начале марта 2022 г. техногигант полностью прекратил продажи своих устройств на территории России: и ноутбуков, и смартфонов, и планшетов, и «умных» часов. Такое же решение, кстати, приняла и компания Samsung, сославшись на проблемы с логистикой.

Позже Apple закрыла гражданам России доступ к своим сервисам, включая платежную систему Apple Pay. Конкретно эту блокировку соотечественники научились обходить за пару минут, хотя вскоре на экранах смартфонах все равно появляется уведомление о невозможности оплаты. Также Apple перекрыла доступ к приложениям российских банков в магазине приложений App Store.

Как выяснилось, российский рынок не имеет ключевого значения для «яблочной» компании: по итогам 2020 г. выручка «Эппл Рус» составила всего лишь 1% глобальной выручки Apple. Так что больше всех действия техногиганта возмутили и обидели россиян: настолько, что 15 апреля Пресненский суд Москвы даже принял к рассмотрению иск против российского филиала американской компании от «Общественной потребительской инициативы». Организация посчитала противоправной полную остановку импорта, продажи и техподдержки техники Apple в стране и вознамерилась арестовать все счета и имущество ООО «Эппл Рус». Речь идет о сотнях миллиардов рублей.

В то же время у пользователей, не успевших обновить «яблочную» технику до спецоперации, все еще остается надежда на параллельный импорт, добро на которое дал Минпромторг России. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о разрешении ввоза импортных товаров в страну без согласия правообладателей, и в перечень товаров входит потребительская техника. В страну теперь разрешено ввозить товар не напрямую от производителя и без согласия правообладателя. При этом убийственных штрафов для «серых» импортеров за отсутствие предустановленного отечественного ПО все-таки не будет.