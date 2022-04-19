В российской электронике дикая нехватка кадров. Специалистам нужны хорошие зарплаты, но шансов на их рост не видно

Власти России создали проект по повышению интереса молодых специалистов в области электроники к своей профессии. В настоящее время данная сфера страдает от сильного кадрового голода – молодые специалисты бегут в другие сферы в поисках более высоких зарплат и успешно находят их. Однако среди всех мер по их удержанию, предложенных государством, про рост размеров оплаты труда ничего не говорится.

Государство взялось за «электронщиков»

Российские власти разработали план по вовлечению молодых россиян в сферу разработки и производства электроники, пишет «Коммерсант». Основная его задача – к 2030 г. увеличить число кадров, приходящих в эту сферу, с 1000 до 9000 человек ежегодно.

На апрель 2022 г. в данной отрасли наблюдался гигантский кадровый голод. Отечественные вузы в настоящее время выпускают лишь 20 тыс. профильных специалистов в год, однако лишь в пределах 5% остаются в профессии – остальные уходят в другие отрасли в поисках, помимо прочего, и более высокого дохода.

Как итог, на весну 2022 г. в российской отрасли разработки и производства электроники работало в пределах 300 тыс. человек, притом молодых специалистов в возрасте от 20 до 29 лет среди них почти не было – их насчитывалось лишь 2%. Средний возраст половины из 300 тыс. человек приближается к 50 годам.

Как решить проблему

Чтобы нарастить количество отечественных специалистов в области электроники власти России собираются запустить новый федеральный проект «Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности». Его реализация затребует немалых средств – на него будет выделено 312 млрд руб. Ответственными за реализацию проекта будут назначены вице-премьер Юрий Борисов и заместитель главы Минобрнауки Алексей Медведев, пишет «Коммерсант».

Молодых специалистов в электронике интересует в первую очередь высокая зарплата. А в какой сфере они будет ее получать - дело второе

Сотни миллиардов рублей власти хотят потратить на так называемую «сквозную подготовку и управление кадрами», которая затронет школы, вузы и рабочие места. Также в рамках проекта российские университеты и институты должны будут организовать совместные с действующие предприятиями лаборатории и обязательно нарастить целевой набор на профильные кафедры.

Также вузы должны будут решать задачу по вовлечению студентов в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и ежегодно открывать, по меньшей мере, 25 так называемых «молодежных лабораторий». В список мер поддержки молодых специалистов войдут и гранты.

Студентам все это не нужно

По прогнозам российских властей, все перечисленные меры должны увеличить численность кадров в сфере электроники, решивших остаться в профессии и не уезжать из страны, приблизительно на 60 тыс. человек к 2030 г. Однако сами студенты по направлению электроники и микроэлектроники пока не очень желают работать на российских предприятиях по своей профессии. По данным «Коммерсанта», почти половина (45%) студентов инженерно-технических вузов категорически не желают работать на отечественные предприятия. Лишь 25% положительно относятся к подобной перспективе.

Главная проблема отрасли – невысокие зарплаты, что подтверждает изданию и директор консорциума «Базис» Арсений Брыкин. С его слов, Россия в настоящее время сталкивается с оттоком и текучкой молодых кадров на оборонных предприятиях «Сегодня выпускники вузов хотят на старте иметь высокую зарплату, но на деле на профильных предприятиях получают 40–60 тыс. руб.», – сказал он.

Арсений Брыкин добавил, что в отрасли электроники наблюдается недостаточно быстрый рост зарплат, что и мешает вовлекать молодых специалистов в новые проекты. С его слов, на фоне этого кадры охотно бегут в другие сферы и нередко начинают работать на иностранные компании, способные предложить более высокую зарплату. Также он добавил, что многие иностранные компании регулярно предлагают своим сотрудникам переехать из России в другую страну. Подобные случаи участились весной 2022 г. после начала спецоперации.

CNews писал, что российские ИТ-специалисты десятками тысяч бегут из страны. При этом план властей по развитию отрасли электроники в настоящее время не учитывает необходимость предоставления молодым специалистам конкурентоспособных зарплат.

Зачем все это государству

Работа с кадрами, в особенности с молодыми специалистами, входит в план российских властей по поддержке и развитию российской электроники. CNews освещал его в середине апреля 2022 г.

Расходы на весь проект, рассчитанный до 2030 г., составят в пределах 3,2 трлн руб. Первоначально на решение кадровой проблемы планировалось выделить 309 млрд руб., теперь же эта сумма увеличена до 312 млрд руб.

Российская ИТ-отрасль крайне скептически оценивает потенциал данного проекта, который, помимо прочего, включает развитие на территории России производства микроэлектроники по топологиям 90 нм и 28 нм к 2030 г. Оба техпроцесса, в особенности 90 нм, являются морально устаревшими.