У России появился шанс быстро покончить с дефицитом ИТ-шников

В России взят курс на расширение штата крупных ИТ-компаний и рост зарплат специалистов. В этом направлении работают, помимо прочих, «Яндекс», «Авито» и «Лаборатория Касперского». Государство со своей стороны тоже оказывает поддержку ИТ-специалистам, предоставляя им отсрочку от армии, льготную ипотеку и другие послабления. Участники ИТ-сферы уверены, что покинувшие страну весной 2022 г. специалисты в скором будущем вернутся.

Борьба за ценные ИТ-кадры

Крупные российские ИТ-компании начали увеличивать штат сотрудников, чтобы компенсировать массовый отъезд ИТ-специалистов за рубеж. Как пишет «Коммерсант», в число таких компаний вошла отечественная «Лаборатория Касперского».

Она намерена в обозримом будущем создать приблизительно 1000 рабочих мест, в том числе и в сфере исследований и разработки. Дополнительным стимулом для привлечения ИТ-кадров она выбрала повышение зарплат – в апреле 2022 г. они выросли на 20%.

Схожего плана действий по удержанию ИТ-кадров в стране придерживается ИТ-гигант «Яндекс». Он тоже собирается провести индексацию зарплат, как и сервис объявлений «Авито».

«Яндекс» намерен провести расчет новых зарплат безотлагательно – до конца апреля 2022 г. Он будет проводиться на основе анализа результатов работы за период, по итогам которого повышается зарплата и выплачиваются бонусы. «Авито» со своей стороны пока не уточняет сроки повышения доходов своих ИТ-специалистов.

В России начали улучшаться условия для ИТ-специалистов

Часть сотрудников перейдут в российские компании из иностранных, покинувших российский рынок. Многие их специалисты годами не меняли работу, но теперь вынуждены искать новое место труда. Но если в 2021 г. разрыв в зарплате при смене работы такими ИТ-специалистами достигал 50%, то в нынешнее время они заметно умерили свои зарплатные ожидания.

Банки предоставят сотрудников

Российские банки, постоянно инвестировавшие в свою цифровизацию, пример с ИТ-компаний и государства в плане расширения штата ИТ-отделов и в целом поддержки ИТ-кадров брать не торопятся. В этой сфере в настоящее время наблюдается прямо противоположная тенденция.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что основные игроки российского рынка банков заняты пересмотром своих затрат на информационные технологии. «Крупные банки, которые некогда решили заняться ИТ-разработкой и перегрели рынок высокими зарплатными предложениями, сейчас режут косты (затраты в общем понимании – прим. CNews) и сворачивают ИТ-разработку», – заявил собеседник издания.

Это означает, что многие айтишники, работавшие на банки, начинают искать работу по специальности, но в других сферах. Это тоже положительно влияет на сокращение дефицита ИТ-кадров на российском рынке труда.

Специалисты вернутся сами

Массовый отток ИТ-кадров за рубеж был зафиксирован в России в конце февраля и в марте 2022 г. CNews писал, что из страны уехали десятки тысяч ценных специалистов. На апрель 2022 г. прогнозы в этом плане тоже неутешительные.

Айтишники бежали из страны, стремясь сохранить свой прежний уровень жизни с точки зрения зарплаты и доступа к благам цивилизации. Также, как сообщил «Коммерсанту» исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев, многие уезжали из России, опасаясь призыва в армию или ввода ограничений на выезд из страны.

К слову, запрет на выезд для ИТ-специалистов был не просто страшилкой. В России действительно существует такой законопроект – за ним стоит компания бизнесмена-ресторатора Евгения Пригожина. Власти, в частности, Минцифры, выступили решительно против столь жестких ограничительных мер.

Однако часть российских ИТ-специалистов, сбежавших из России после начала спецоперации и введения антироссийских санкций, могут вернуться в страну уже в самом ближайшем будущем. Эту вероятность не исключает, в том числе, Николай Комлев. «Многие уехали в спешке и без подготовки, у них кончаются ресурсы, а цены на аренду квартир в городах основных направлений эмиграции существенно выросли. Люди поняли, что за границей трудно, и задумались, что делать дальше», – сказал он изданию.

А пока они не вернулись, в России стали появляться инициативы по переобучению людей, давно желавших попробовать свои силы в ИТ-сфере. К примеру, в апреле 2022 г. у «Яндекса» появилась программа по почти бесплатному (с 90-процентной скидкой) обучению курьеров «Еды» «Доставки» и «Лавки» по ряду ИТ-направлений в своем сервисе «Практикум». Россияне, занимающиеся доставкой еды, смогут освоить интересующую их ИТ-профессию за несколько месяцев, без отрыва от основной деятельности.

Государство поможет

Российские власти, осведомленные об оттоке ИТ-специалистов за границу, тоже предпринимают шаги по их удержанию в стране. Еще в начале марта 2022 г. Президент России Владимир Путин утвердил третий пакет мер поддержки российской ИТ-отрасли, подготовленный в ответ на антироссийские международные санкции.

Этот пакет, помимо прочего, освобождает сотрудников ИТ-компаний мужского пола от воинской обязанности, а самим организациям предоставляет возможность больше не будут платить налог на прибыль. Также ИТ-компании теперь могут рассчитывать на гранты и льготные кредиты и по упрощенной схеме нанимать иностранных специалистов. Подробнее о том, кому предоставляется отсрочка от армии, читайте в материале CNews.

В конце марта 2022 г. в качестве дополнительных мер поддержки в условиях санкционного давления власти пообещали российским ИТ-компании невозвратные и льготные кредиты и освобождение от налога на прибыль. В начале апреля 2022 г. государство распорядилось выделить 1,5 млрд руб. субсидий на закрытие ипотечных кредитов, взятых российскими ИТ-специалистами.