Гендиректору HeadHunter доверили следить за ЦИАН

Гендиректор HeadHunter Михаил Жуков вошел в совет директоров ЦИАН. До этого Жуков уже консультировал ЦИАН по вопросам проведения IPO и стал миноритарным акционером площадки, также ЦИАН пользуется рекламными и консалтинговыми услугами HeadHunter.

Замена в совете директоров ЦИАН

Маркетплейс в сфере недвижимости ЦИАН сообщил о вхождении в состав его совета директоров гендиректора рекрутингового сервиса Михаил Жуков вошел в состав его совета директоров. Соответствующее решение принял комитет совета директоров по компенсациям, управлению и назначениям.

Случилось это после выхода из совета Гиллеса Бланчарда (Gilles Blanchard), председателя совета директоров пакистанского портала в сфере недвижимости Zameen.com и сооснователя французского ресурса в сфере недвижимости Seloger.com. Бланчард входил в два комитета при совете директоров: по аудиту и по компенсациям, управлению и назначению.

Гендиректор HeadHunter Михаил Жуков вошел в совет директоров ЦИАН

Место Бланчарда в комитете по аудиту займет партнер фонда «Эльбрус Капитал» Дмитрий Антипов, уже входящий в совет директоров ЦИАН. Место Бланчарда во другому покинутым им комитету при совете директоров займет Жуков.

Как ЦИАН размещает рекламу на HeadHunter

Основными акционерами и HeadHunter, и ЦИАН являются фонд «Эльбрус Капитал» и инвестиционная компания Goldman Sachs. В 2019 г. HeadHunter провел первичное размещение акций (IPO) на американской бирже NASDAQ, а в 2021 г ЦИАН провел IPO на американской бирже NASDAQ. Основатель и старший партнер «Эльбрус Капитал» Дмитрий Крюков возглавляет советы директоров обоих компаний. Гендиректор ЦИАН Максим Мельников входит в состав совета директоров HeadHunter.

ЦИАН также пользуется услугами HeadHunter, в частности, размещает рекламу на его ресурсах. Согласно договору между сторонами, размещенному на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC), оплата осуществляется исходя из числа кликов пользователей HeadHunter на баннеры ЦИАН. За подсчет числа кликов отвечает внутренняя баннерная система HeadHunter, при этом ЦИАН может запросить доступ к данной системе.

HeadHunter может отказаться размещать материалы ЦИАН, если они нарушают российское законодательство, нарушают моральные и этические нормы, создают проблемы пользователям HeadHunter, имеют цветовую схему, не соответствующую дизайну сайта HeadHunter, а также в случае, если данные рекламные материалы относятся к сервисам, которые уже предоставляет HeadHunter.

Кроме того, при необходимости, ЦИАН должен маркировать свои рекламные материалы в соответствии с требованиями законодательства о защите детей от противоправной информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Без этого HeadHunter также не будет размещать соответствующие материалы. Возможные штрафы, полученные HeadHunter в рамках упомянутого законодательства из-за материалов ЦИАН, должны будут компенсироваться со стороны ЦИАН.

Гендиректор HeadHunter – миноритарный акционер ЦИАН

Помимо рекламы, ЦИАН также пользуется консалтингом и иными сервисами от HeadHunter. За услуги HeadHunter в 2020 г. ЦИАН заплатил 3 млн руб., за 2019 г – 4 млн руб. Кроме того, Михаил Жуков консультировал ЦИАН в рамках IPO. За это ему была выплачена компенсаций в размере 11,7 тыс. акций ЦИАН (0,02% от общего числа акций). Рыночная стоимость данного пакета акций на момент IPO ЦИАН в ноябре 2021 г составляла $187 тыс.

Другие перестановки в совете директоров ЦИАН

Ранее совет директоров ЦИАН покинул еще один иностранный директор – Клои Харфорд (Chloe Harford). Харфорд входит в советы директоров онлайн-ритейлера Roofstock, онлайн-платформы в сфере недвижимости JetClosing и сельскохозяйственной онлайн-платформы Overstory.

На смену ему в совет директоров ЦИАН вошел Дуглас Гарднер (Douglas Gardner), основатель и управляющий директор консалтинговой компании Caigan Capital. Сейчас в совете директоров ЦИАН шесть человек. Помимо упомянутых Крюкова, Мельникова, Жукова, Антипова и Гарднера, в него также входит Симон Бэйкер (Simon Baker), основатель инвестиционного фонда CAV Investment Group и председатель совета директоров компании Proptech Group (разрабатывает ИТ-экосистему в сфере недвижимости).