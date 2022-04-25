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Малайзия намерена завалить Россию дефицитными полупроводниками и не вводить санкции

Россия может рассчитывать на поставки микроэлектроники из Малайзии, уверен посол этой страны в России. Малайзия является одним из крупнейших экспортеров полупроводников в мире, и антироссийские санкции она пока не поддерживает. В 2019 г. по объему экспорта чипов в Россию Малайзия находилась на втором месте.

Малайзия не допустит дефицита чипов в России

Посол Малайзии в России Бала Чандран (Bala Chandran) заявил о готовности рассмотреть поставки электроники в Россию, пишет РИА «Новости». С его слов, Малайзия, расположенная, в Юго-Восточной Азии, будет рассматривать все без исключения запросы России на поставку электроники, а также полупроводников.

«Малайзийская промышленность ориентирована на рынок. И я вполне уверен, что любой запрос российской стороны, касающийся поставок такой продукции, будет рассмотрен», – заявил Бала Чандран.

Посол подчеркнул, что в настоящее время он не осведомлен о том, ведутся ли переговоры о поставках электроники в Россию на государственном уровне. При этом он надеется, что бизнесмены найдут способ договориться на этот счет.

Бала Чандран назвал Малайзию «одной из самых больших экспортеров полупроводников» в мире. По словам, оборот в этом секторе у страны составляет $8,7 млрд ежегодно. «Сектор электроники обеспечивает почти шесть процентов ВВП Малайзии. Поэтому я рад, что вы затронули эту тему», – сказал посол.

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Малайзия потенциально способна защитить Россию от повальной нехватки чипов

Также дипломат сделал акцент на том, что для Малайзии очень важна торговля с другими странами. При этом Россию отдельно он не выделил и ничего не сказал про санкции. «Мы – торговое государство. Поэтому, конечно, наш бизнес-сектор будет реагировать на спрос и предложение продукции на мировой рынок, включая полупроводники, электронику и электронные устройства», – подытожил посол Малайзии в России.

Малайзия граничит по морю и суше с Брунеем, Индонезией и Таиландом, а также имеет общие морские границы с Филиппинами, Сингапуром и Вьетнамом. Почти все эти страны, за исключением Сингапура, на 25 апреля 2022 г. не поддерживали в открытом виде антироссийские санкции, введенные вследствие начавшейся в феврале 2022 г. спецоперации.

Луч надежды для России

Для России партнерство c Малайзией в области полупроводников может оказаться очень выгодным. Согласно отчету РБК, по итогам 2018 г. страна вышла на третье место по объемам экспорта электронных компонентов в Россию, уступив лишь Тайваню и Китаю.

На то, чтобы подняться на второе место в этом плане, Малайзии потребовалось всего лишь пять месяцев. Она сделала это по результатам периода с января по май 2019 г., ввезя в Россию полупроводники на сумму $80,9 млрд.

Весной 2022 г. поставки своих чипов прекратили американские компании AMD и Intel. Что до Китая, то с этой страной ясности пока нет. С одной стороны, КНР к антироссийским санкциям пока не присоединилась. С другой, компания Huawei сперва вдвое срезала поставки своей продукции в Россию, а затем начала удалять приложения российских банков из своего магазина AppGallery.

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Посол Малайзии в России Бала Чандран

С Европой все более понятно. Еще в начале апреля 2022 г. этот регион полностью остановил отгрузку в Россию передовых полупроводников и высокотехнологичной электроники. Под этот же запрет попали программное обеспечение и квантовые компьютеры.

Добавим, что Россия установила дипломатические отношения с Малайзией еще во времена Советского Союза, в 1967 г. Посольство Малайзии в Москве открылось в 1968 г., и в том же году российское посольство появилось в Куала-Лумпур.

Зачем России импортные полупроводники

На апрель 2022 г. в России не было собственного современного производства полупроводников. По этой причине актуальные процессоры «Байкал» и «Эльбрус» выпускались на заводах тайваньской компании TSMC.

TSMC находится под сильным давлением властей США, вследствие чего сразу после начала спецоперации она полностью прекратила выпуск российских CPU. На территории России возможен выпуск в лучшем случае 65-нанометровых микросхем на оборудовании «Микрона».

Развитие отечественной полупроводниковой промышленности движется вперед, хотя и довольно медленно. В этом плане санкции могут оказать положительный эффект и ускорить процесс. К примеру, российские власти прорабатывают пакет мер поддержки российской электроники, включающий в себя вливание в индустрию сотен миллиардов рублей.

Помимо прочего, план властей включает освоение в стране 28-нанометрового производства к 2030 г. Наряду с этим крупные игроки рынка смотрят в сторону расширения производства. Так, «Микрон» намерен к 2025 г. нарастить выпуск кремниевых пластин с нынешних 3000 в месяц до 6000. Правда, в данном случае речь идет о топологиях 180-90 нм.

Суммарный размер инвестиций в расширение производства «Микрона» составит в пределах 10 млрд руб. Часть этой суммы будет затрачена на закупку подержанного оборудования для литографии.

Эльяс Касми

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