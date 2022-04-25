Самая популярная российская ОС стала доступна из облака «Яндекса»

Облачная Astra Linux

Как стало известно CNews, ОС Astra Linux группы «Астра» впервые стала доступна из облака. Российская операционная система была размещена на облачной платформе «Яндекса». Об этом CNews рассказали представители «Астры».

Компания перевела в Yandex Cloud свои ключевые сервисы — «Центр загрузок» (репозиторий с пакетами из состава ОС), «Справочный центр» и сервис технической поддержки. «После миграции в Yandex Cloud сетевая доступность, скорость и стабильность работы наших значимых сервисов серьезно возросли, — сообщил гендиректор “Астры” Илья Сивцев. — При необходимости клиентам будет оказана техническая поддержка в рамках пакета “Облачный”».

Доступность российских ОС из облака не редкость. Представители Yandex Cloud сообщили CNews, что на данный момент в их облаке также доступна «Ред ОС» компании «Ред софт». В «Базальт СПО» (разработчик ОС «Альт») сообщили CNews, что их операционная система в частности развернута в облаках ГНИВЦ (ИТ-интегратор ФНС) и «Ростелекома».

Новые возможности

В «Астре» полагают, что благодаря доступности ее ОС из облака заказчики могут «сначала протестировать работоспособность и совместимость решений, на которые предполагается миграция, а затем приобрести именно то ПО, которое корректно работает в ИТ-системе конкретного предприятия и подходит для его задач».

ОС Astra Linux теперь доступна из облака

Также облачная ОС позволит создавать на ее основе киберполигоны — инфраструктуру для отработки обучения специалистов в области информбезопасности, а также для тестирования программного и аппаратного обеспечения путем моделирования компьютерных атак и отработки реакций на них. В будущем планируется подготовка облачных образов для создания в Yandex Cloud защищенных рабочих мест. В дальнейшем облачный образ Astra Linux будет обновляться при выпуске обновлений ОС.

Платформа Yandex Cloud подтвердила соответствие требованиям федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и «Общего регламента о защите данных» (General Data Protection Regulation — GDPR). Также по результатам аудита установлено, что ресурс отвечает и международным стандартам информационной безопасности, заверяют в «Астре».

Штат и покупки «Астры»

В марте 2022 г. CNews стало известно о планах «Астры» в несколько раз увеличить штат своих специалистов. Причина такого решения заключается в возросшем спросе на российское ПО на фоне западных санкций, введенных после начала российской военной спецоперации на Украине. В течение двух лет в компании планируют расшириться с 500 до 5 тыс. человек.

Помимо этого, в марте 2022 г. группа «Астра» купила 70% компании-разработчика платформ для комплексного управления ИТ-инфраструктурой ISPsystem. Компания предоставляет решения по инвентаризации, мониторингу оборудования и подсчету выделенных ресурсов, а также продукты для организации ИТ-инфраструктуры для центров обработки данных и крупных заказчиков. В результате заключенной сделки объем инвестиций в ISPsystem составит 2,5 млрд руб.

Отметим, что в ходе интервью CNews в ноябре 2021 г. Илья Сивцев оценивал позиции своей компании на рынке госзаказа (а другого почти и не было) как лидерские среди конкурентов. «У нас есть своя аналитика; по открытым данным госзакупок отечественных ОС (без учета мобильных решений), в сегменте госорганизаций на конец 2020 г. наша доля составляла порядка 63%», — сказал он.