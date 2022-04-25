CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интеграция ИТ в госсекторе
|

Российские операторы просят у властей не изгонять их базовые станции с территории школ и вузов

Мобильные операторы предложили убрать из действующих санитарно-эпидемиологических требований ограничение на размещение базовых станций на территории образовательных учреждений. Роспотребнадзор считает, что сотовые вышки опасны для здоровья детей; Минцифры и эксперты рынка уверены, что это не так.

Демонтаж обойдется дорого

Операторы хотят сохранить вышки связи, установленные на территории образовательных учреждений, поэтому они попросили Минцифры и Роспотребнадзор убрать из действующих санитарно-эпидемиологических требований соответствующее ограничение на их размещение. Предложение вошло в перечень мер, которые операторы предлагают рассмотреть в рамках антикризисной поддержки отрасли, выяснил «Коммерсантъ».

Указанная норма начала действовать еще в 2010 г., однако, по информации издания, Роспотребнадзор лишь в 2021 г. потребовал демонтировать вышки рядом с образовательными учреждениями. Так, в декабре 2021 г. московское управление ведомства потребовало от «Мегафона», МТС и «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн») предоставить сведения о размещении станций. Тогда речь шла о проверке «санитарно-эпидемиологического благополучия», сообщала газета.

По утверждению представителей Роспотребнадзора, установка базовых станций на территориях школ и детсадов запрещена в связи с «серьезными рисками для здоровья детей», а с 2021 г. данное правило было распространено на территории колледжей и вузов. Демонтаж сотовых вышек, по оценке экспертов, обойдется каждой компании более чем в 2 млрд руб.

Безопасны ли сотовые вышки

В Минцифры считают вышки «абсолютно безопасными для здоровья». В ведомстве уточнили «Коммерсанту», что это подтвердила проверка установленных станций. Также в министерстве заявили, что прорабатывают вопрос по поводу обоснованности действующего запрета на их размещение поблизости от учебных заведений. В то же время, по словам источника газеты, в полномочия Минцифры входит лишь принятие рекомендаций по данному поводу, так как коррективы в санитарные правила и нормы (санпин) утверждаются постановлением главного санитарного врача России.

mgu_600.jpg

Операторы связи просят власти сохранить их базовые станции возле учебных заведений

В Tele2 газете сказали, что запрет Роспотребнадзора на размещение базовых станций на территории образовательных учреждений нелогичен, поскольку инфраструктура связи не создает угрозы жизни и здоровью. В качестве доказательства компания приводит заключения, выданные самим Роспотребнадзором. В МТС считают, что требование демонтировать базовые станции ухудшает качество связи и негативно отражается на отрасли.

Операторы борются за крыши

На днях стало известно, что Правительство России обсуждает возможность введения единых правил доступа операторов связи к государственной инфраструктуре (здания, сооружения, крыши и опоры), пригодной для размещения сетей связи, с обязательностью предоставления такого доступа. В пресс-службе Минцифры сообщили CNews, что министерство концептуально поддерживает меру, направленную на создание единых правил доступа организаций связи к недвижимому имуществу, которое находится в государственной собственности, для размещения сооружений связи.

В частности, ведомство разработало проект федерального закона о внесении изменения в статью 6 ФЗ «О связи». Он предполагает, что госорганы будут содействовать операторам при размещении инфраструктуры связи на объектах государственной собственности (в том числе муниципальной — городской). Законопроект также предусматривает, что правительство России, субъекты и органы местного самоуправления самостоятельно будут определять правила взаимодействия с операторами при размещении инфраструктуры.

При этом оптимальным представляется использование для размещения объектов недвижимости, которые находятся в собственности субъектов России и муниципалитетов, подчеркивали в Минцифры.

Екатерина Солнцева

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Роснано» обанкротило гендиректора и совладельца зеленоградского микроэлектронного предприятия

«ЭРА-ГЛОНАСС» под ударом. Отрасль лоббирует ее закрытие

Twitter в шаге от продажи самому богатому человеку в мире

Турки не дали хозяевам «Билайна» совершить переворот в своем сотовом операторе

Начинается драка за банк Олега Тинькова. Его хотят получить главный акционер МТС, «Яндекс», Промсвязьбанк и «Альфа-банк»

Самая популярная российская ОС стала доступна из облака «Яндекса»

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HONOR X8: бестселлер сезона весна-лето 2022

Лучшие хлебопечки с замесом теста: выбор ZOOM

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Новое объяснение загадки обратной стороны Луны — дело в ударе астероида

Почему Нептун остывал 15 лет подряд, хотя должен нагреваться?

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»