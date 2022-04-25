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«ЭРА-ГЛОНАСС» под ударом. Отрасль лоббирует ее закрытие

В России обсуждается отказ от использования системы «ЭРА-ГЛОНАСС», которая предназначена для использования при ДТП или в других нештатных ситуациях. Автомобильная отрасль лоббирует это, заявляя, что она сильно удорожает и без того недешевые автомобили, и что для нее не хватает микросхем. Власти пока лишь предоставили отсрочку по установке этих систем, действующую до 30 июня 2022 г., но есть вероятность, что она будет продлена.

«ЭРА-ГЛОНАСС» как предмет спора

В России может быть продлен срок действия моратория на обязательную установку системы отечественной «ЭРА-ГЛОНАСС» на новые локализованные в России автомобили, пишет профильный ресурс Autonews. В настоящее время мораторий действует до 30 июня 2022 г. и связан с дефицитом полупроводников, который за последнее время лишь усилился на фоне повышенного спроса на электронику и последствий спецоперации.

По прогнозам участников российской автомобильной отрасли, вероятность продления срока действия моратория сильно отлична от нуля. С их слов, на автопроизводителей ляжет обязанность по дооснащению автомобилей этой системой, как только ситуация на рынке полупроводников улучшится.

«ЭРА-ГЛОНАСС» – это российская система вызова экстренных служб и экстренного реагирования при авариях. С 2017 г. она обязательна для установки на новые автомобили, продаваемые на территории России.

В России есть и те, кто хочет добиться полной отмены этой системы в стране, вместо постоянного продления сроков моратория на ее установку. К этому стремится, в частности, Национальный автомобильный союз (НАС). После начала спецоперации его представители направили в Минпромторг и Правительство России обращение предложением по полной отмене «ЭРА-ГЛОНАСС» как системы. В российском Минтрансе эту идею не оценили и не поддержали.

Как работает «ЭРА-ГЛОНАСС»

Работы «ЭРА-ГЛОНАСС» начинается с установки на машину навигационно-связного терминала. При попадании автомобиля в ДТП этот терминал, используя сигналы спутниковой навигации ГЛОНАСС и GPS, автоматически определяет местоположение аварийного транспортного средства и в режиме приоритизации вызова автоматически передает по каналам мобильной связи в ближайший узел системы «ЭРА-ГЛОНАСС» информацию о точных координатах, времени и тяжести ДТП.

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Всероссийская отмена «ЭРА-ГЛОНАСС» может быть не за горами

Вызовы проверяются на ложное срабатывание в фильтрующем контакт-центре «ЭРА-ГЛОНАСС», и прошедшие проверку поступают в экстренные оперативные службы (в перспективе – в «Систему-112») для начала процесса реагирования. В автомобиле также будет размещена специальная кнопка для связи с оператором «ЭРА-ГЛОНАСС», с помощью которой водитель или пассажиры могут обратиться за помощью в случае других нештатных ситуаций на дороге, угрожающих жизни или здоровью. Услуга предоставляется бесплатно.

Что дает мораторий

Введение моратория позволяет автопроизводителям не комплектовать свои автомобили электроникой, необходимой для работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и оттого в меньшей степени зависеть от поставок полупроводников. Разрешение на это они получили еще в конце сентября 2021 г.

Однако в данной ситуации не обошлось без важного нюанса. Вендоры могут поставлять на российский рынок автомобили без «ЭРА-ГЛОНАСС», но при этом они должны будут в обязательном порядке обеспечить отзывную кампанию до конца 2022 г. и доустановить необходимые комплектующие для работы этой системы. Отказ выполнять эти требования приведет к штрафам.

Другими словами, мораторий введен, чтобы поставки автомобилей не прерывались из-за дефицита полупроводников. Кроме того, автоконцернам предоставили временной промежуток, в течение которого они могут получить необходимый запас комплектующих «ЭРА-ГЛОНАСС» и организовать массовый отзыв автомобилей.

При этом на 25 апреля 2022 г. не было известно, сколько именно автомобилей нуждаются в доустановке «ЭРА-ГЛОНАСС». Эту информацию власти опубликуют после 30 июня 2022 г. Важно отметить, что платить за всю процедуру владелец автомобиля не обязан. Все расходы возьмет на себя автопроизводитель.

Но и тут есть нюанс. Эксплуатация машины без «ЭРА-ГЛОНАСС» после 31 декабря 2022 г. будет считаться нарушением. «За неисполнение согласованной отзывной кампании предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 14.46.2 КоАП РФ и грозит штраф от 5000 руб. до 1 млн руб.», – заявил Autonews представитель неназванной дилерской компании.

Возможность есть, но ей не пользуются

Согласно статистике Минпромторга, по итогам 2021 г. правом выпускать машины без «ЭРА-ГЛОНАСС» воспользовались лишь два бренда – один китайский, и один российский. Корейские, американские, европейские и японские производители такую возможность реализовывать не стали.

В итоге она пригодилась лишь отечественному «Автовазу» и китайской Geely, сборка автомобилей которых осуществлялась в Белоруссии. Представители АО ГЛОНАСС добавили к этому списку лишь «Камаз», выпускающий грузовые автомобили.

Что же все-таки не так с «ЭРА-ГЛОНАСС»

Основная причина, по которой срок действия моратория на обязательную установку «ЭРА-ГЛОНАСС» в автомобили для российского рынка может быть продлен – это общая дороговизна системы, за счет чего растет и итоговая стоимость автомобиля. На это указывают российские автомобильные дилеры и представители НАС.

По их подсчетам, средняя стоимость только лишь установки «ЭРА-ГЛОНАСС» в автомобили составляет 5000 руб. для обычных машин и 7000 руб. для премиальных. Само же оборудование после подорожания в 2022 г. составляет 70 тыс. руб. за терминал и устройство вызова экстренных оперативных служб. К этому нужно прибавить еще 3500 руб. за активацию устройства и 25 тыс. руб. за свидетельство о безопасности для импортного автомобиля.

По этой же причине НАС добивается отмены обязательной установки системы на автомобили. «Эти коробочки стоят из-за дефицита очень дорого, эти расходы перекладывают на плечи покупателей, – заявили изданию представители НАС. – Кроме того, систему нужно устанавливать на все импортные автомобили — в условиях дефицита машин это дополнительный фактор для повышения цен и на вторичном рынке. Сейчас много машин ввозят из Республики Беларусь и все они без системы, соответственно, покупатели должны искать эту коробочку и переплачивать за нее из-за дефицита».

Представители российских дилеров уверены, что Минпромторг назначит новые сроки возврата к обязательной установке «ЭРА-ГЛОНАСС», мотивировав это нынешней геополитической обстановкой и разрывом имевшихся цепочек поставок. «Пока решение о возможности продажи автомобилей без установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» продлено до конца 2022 г., и это эффективная мера поддержки, как для производителей автомобилей на территории ЕАЭС, так и для дилеров», – сообщил Autonews директор департамента послепродажного обслуживания ГК «Автоспеццентр» Игорь Серебряков.

Как в России появилась «ЭРА-ГЛОНАСС»

Разработка системы «ЭРА-ГЛОНАСС» началась в 2009 г. В период с 2009 по 2012 гг. над ней трудились специалисты ПАО «Навигационно-информационные системы». Затем ее отдали Некоммерческому партнерству «ГЛОНАСС».

Работу «ЭРА-ГЛОНАСС» и всего, что с ней связано, регулирует закон «О государственной автоматизированной информационной системе “ЭРА-ГЛОНАСС”», который вступил в силу 1 января 2014 г.

В июле 2013 г. началась тестовая эксплуатация системы, проводившаяся в 15 регионах России. В других 63 регионах испытания состоялись в октябре 2013 г. К концу 2013 г. «ЭРА-ГЛОНАСС» заработала на всей территории России, а 1 января 2015 г. она была введена в промышленную эксплуатацию.

В июле 2015 г. система «ЭРА-ГЛОНАСС» была отдана в ведение АО «ГЛОНАСС», созданного по указу Президента России Владимира Путина. Все 100% акций АО «ГЛОНАСС» принадлежат государству.

С 2017 г. установка «ЭРА-ГЛОНАСС» на новые автомобили является обязательной. По данным АО «ГЛОНАСС», на апрель 2022 г. к системе подключено свыше 8,6 млн автомобилей. За время ее работы она обработала 20 млн вызовов.

Эльяс Касми

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