Начинается драка за банк Олега Тинькова. Его хотят получить главный акционер МТС, «Яндекс», Промсвязьбанк и «Альфа-банк»

Олег Тиньков может продать свою долю в фингруппе TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф», «Яндексу», АФК «Система» или попавшим под санкции Промсвязьбанку и «Альфа-банку». Он может уступить ее всего за $300 млн, что существенно ниже ее рыночной стоимости. В сентябре 2020 г. «Яндекс» уже пытался купить банк «Тинькофф» почти за $6 млрд, но сделка сорвалась.

Активы Тинькова уйдут за бесценок

Интернет-гигант «Яндекс» и АФК «Система», главный акционер оператора МТС (доля 42,08%), интересуются покупкой доли российского бизнесмена Олега Тинькова в его финансовой группе TCS Group, пишет «Коммерсант». В финансовую группу, помимо прочих компаний, входит банк «Тинькофф», входящий топ-15 крупнейших российских банков.

На 25 апреля 2022 г. Олегу Тинькову и его семье принадлежала 35,1-процентная доля в TCS Group. По информации издания, сумма сделки может составить $300 млн, что существенно меньше рыночной стоимости этих активов. На конец марта 2022 г. капитализация финансовой группы TCS Group, если судить по общему объему ее акций, составляла около 600 млрд руб. или примерно $6 млрд с учетом актуального на тот момент курса валют.

TCS Group – это детище Олега Тинькова, он основал группу в 2006 г. Траст семьи бизнесмена является ее основным акционером. В настоящее время акции TCS Group котируются на Лондонской и на Московской биржах. В состав TCS Group входят банк «Тинькофф», виртуальный мобильный оператор «Тинькофф мобайл», страховая компания «Тинькофф страхование», управляющая компания «Тинькофф капитал», а также брокер «Тинькофф инвестиции» и несколько других структур. Выручка TCS Group по МСФО в 2021 году достигла 273,9 млрд руб., чистая прибыль составила 63,4 млрд руб.

Едва ли Олег Тиньков доволен складывающейся ситуацией

К доле Олега Тинькова в его финансовой группе присматриваются и другие потенциальные покупатели. В их числе банки Промсвязьбанк и «Альфа-банк». Следует подчеркнуть, что они оба находятся под антироссийскими санкциями, ставшими следствием спецоперации.

Продажа или ребрендинг

Почему Олег Тиньков решил продать свою долю в TCS Group по цене сильно ниже рыночной, на момент публикации материала он не уточняет. В марте 2022 г. бизнесмен попал под антироссийские санкции – их против него ввела Великобритания.

В первых числах апреля 2022 г. TCS Group опубликовала сообщение, в котором заявила о намерении выделить российский сегмент своего бизнеса и передать акционерные полномочия топ-менеджменту «для обеспечения стабильной и эффективной деятельности». В середине апреля 2022 г. Олег Тиньков лично выступил с критикой спецоперации, опубликовав в соцсетях соответствующий пост. Также следует отметить, что в последние годы сам Тиньков жил, по большей части, в Лондоне (Великобритания), где проходил лечение от лейкемии.

В «Тинькофф-банке» не захотели иметь ничего общего с позицией основателя фингруппы по отношению к спецоперации. «Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы "Тинькофф"», – говорится в официальном заявлении банка.

Спустя неделю после публикации Тиньковым своего резонансного поста банк «Тинькофф» заявил о планах по отказу от использования старого бренда и о возможной полной смене названия. Процесс будет завершен до конца 2022 г.

Представители банка подчеркнули, что подготовка к ребрендингу шла давно. С их слов, в последнее время этот вопрос стал еще более актуальным.

Как «Яндекс» не купил «Тинькофф-банк»

«Яндекс» уже выступал в качестве покупателя банка «Тинькофф», что стало следствием разрыва его многолетних партнерских отношений со Сбербанком летом 2020 г. О сделке по покупке банка «Тинькофф» банка «Яндекс» объявил в конце сентября 2020 г. Ее сумма составляла $5,45 млрд. Тогда же стало известно, что «Яндекс» хотел выплатить часть этой суммы своими акциями.

Ожидалось, что интернет-гигант приобретет 100% акций TCS Group, но этого в итоге так и не случилось. Как сообщал CNews, стороны объявили о срыве сделки в середине октября 2020 г. «Яндекс» тогда с сожалением признал, что компания не смогла согласиться с условиями, предложенными основными акционерами группы TCS.

Позже Олег Тиньков разослал сотрудникам банка письмо, в котором раскрывал причины срыва договоренностей. Он написал, что стороны начали переговоры с объединения, поиска синергий и быстрого роста клиентской базы, пытаясь создать самую большую частную компанию в России. «По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить “Тинькофф”, со всеми вытекающими негативными последствиями для нас», – добавил бизнесмен.

Свой банк у «Яндекса» уже есть, но он пока не работает

Насколько эта причина близка или далека от истины, остается неизвестным. Представители «Яндекса» утверждают, что Тиньков предлагал купить его банк лично Аркадию Воложу, основателю «Яндекса».

В декабре 2020 г. Олег Тиньков уже совсем по-другому объяснял срыв сделки. С его слов, он просил за свой банк $6,2 млрд, но «Яндекс» на эту сумму не соглашался. Интернет-гигант, утверждал Тиньков, предлагал ровно $6 млрд, то есть, по словам бизнесмена, сделка сорвалась из-за этих $200 млн. «Все сделки разваливаются по одной причине – мало денег. Мы не договорились, разница в разбеге была $200 млн. Я бы на их месте заплатил, но у них свои соображения», – заявил бизнесмен.

В апреле 2021 г. «Яндекс» купил банк «Акрополь» за 1,1 млрд руб. В сентябре 2021 г. он был переименован в «Яндекс банк». На 25 апреля 2022 г. к работе этот банк не приступил.