Запад увидел в российских программистах террористов. Им запрещают кодить для объектов критической инфраструктуры

Власти Германии распорядились запретить российским программистам работать над ПО, использующимся в критически важных объектах инфраструктуры – в водопроводных и интернет-сетях, в электросетях и т. д. Чиновники опасаются, что через них Россия внедрит в эти сети ПО, способное парализовать их работу.

Программисты становятся изгоями

Россияне, работающие программистами на немецкие компании, столкнулись с ограничением доступа к обслуживанию систем жизненно важной инфраструктуры, сообщает издание WirtschsaftsWoche. Это не прихоть руководства этих компаний – они подчиняются распоряжению властей Германии.

Отлучить программистов с российским происхождением от любой работы, связанной с жизненно важной инфраструктурой, распорядилось Министерство внутренних дел Германии. В числе тех, кто внял этим требованиям, оказалась и компания Deutsche Telekom – крупнейший оператор связи в Германии и один из крупнейших в Европе и мире.

Согласно распоряжению, россиянам полностью закрыт доступ к обслуживанию, в частности, электросетей, оборудования водоснабжения, а также сетей интернета. Не исключено, что ограничения распространяются и на другие сферы деятельности. Но в данном случае это никак не связано с дискриминацией россиян – явлением, ставшим массовым за границей. Все дело в страхах властей.

У российских ИТ-специалистов, работающих за границей, появился серьезный повод для беспокойства. Им перестали доверять

По информации издания Handelsblatt, на конец марта 2022 г. на оператора работали тысячи россиян, притом многие из них находились на территории России и выполняли свои обязанности удаленно. Handelsblatt раскритиковало Deutsche Telekom, назвав столь тесную его связь с Россией «рискованной стратегией» (Eine riskante Strategie).

Чего боится Германия

Распоряжение немецкого МВД – это мера предосторожности, пишет WirtschsaftsWoche. Германия всерьез опасается, что российские программисты, работающие за рубежом, могут стать секретным орудием российских властей против Европы и других регионов, отвернувшихся от России и учинивших против нее беспрецедентный объем санкций.

По информации издания, в руководстве Германии боятся, что Россия будет оказывать давление на разработчиков программного обеспечения, нанятых немецкими компаниями, чтобы они устанавливали хорошо замаскированные диверсионные программы в софт, который они обслуживают и развивают. WirtschsaftsWoche пишет, что это своего рода виртуальные бомбы замедленного действия, которые можно активировать удаленно.

Опасный софт, интегрированный в системы жизнеобеспечения городов и других населенных пунктов, может привести к сбою оборудования или к выходу из строя всей ИТ-системы. Именно в стремлении предотвратить этот сценарий на МВД Германии и распорядилось урезать российских программистов в правах доступа.

Почему именно Deutsche Telekom

Пример Deutsche Telekom показателен в том плане, как крупная компания с гигантским капиталом и огромным влиянием на рынок безропотно подчиняется решению чиновников. Причина этого в данном случае в том, что Deutsche Telekom, несмотря на размеры своего бизнеса, является компанией с госучастием. Германия владеет большей частью акций этого телеком-гиганта.

Deutsche Telekom оказался в числе последних, кто начал как-то ограничивать в правах своих работников российского происхождения. Запад стал отворачиваться от России после начала спецоперации в последних числах февраля 2022 г., однако спустя месяц после этого Deutsche Telekom по-прежнему полагался на российских программистов.

Программисты нужны на родине

После начала спецоперации в России стартовал стремительный отток ИТ-специалистов, в том числе программистов. Они уезжают десятками тысяч, и это статистика лишь за февраль и март 2022 г. В апреле 2022 г. число покинувших страну ИТ-кадров может перевалить за 100 тыс. человек.

Однако отношение к российским специалистам в ИТ-сфере, подобное тому, что демонстрируют Deutsche Telekom и другие компании по указке властей, может подтолкнуть их вернуться на в Россию или, если они ее не покидали, перестать удаленно работать на западные компании.

Возвращаться им есть куда. CNews писал, что крупные компании, в частности, «Яндекс», уже приступили к индексации (повышению) зарплат своим ИТ-специалистам, чтобы повысить свою привлекательность как работодателя среди кадров, осведомленных об уровне зарплат на Западе. Аналогичную стратегию начинает применять и «Авито».

Другие ИТ-компании занялись набором новых сотрудников в свой штат. Так, «Лаборатория Касперского» намерена в обозримом будущем создать приблизительно 1000 рабочих мест, в том числе и в сфере исследований и разработки. Помимо этого, она тоже занимается пересмотром зарплат своих специалистов – в апреле 2022 г. они выросли на 20%.