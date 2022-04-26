Глава ЦИАН покинул свой пост, сохранив бронь на участие в совете директоров

Гендиректор ЦИАН Максим Мельников, возглавлявший площадку с 2014 г., покидает свой пост. Однако он остается в совете директоров компании. Более того, устав ЦИАН предполагает, что за Мельниковым в течение ближайших пяти сохранится бронь в совете директоров компании, если он будет владеть хотя бы одной акцией.

Новый гендиректор ЦИАН

Новым гендиректором онлайн-маркетплейса в сфере недвижимости ЦИАН стал Дмитрий Григорьев, до сих пор занимавший пост директора по продуктам компании. На этом посту он сменил Максима Мельникова, возглавлявшего ЦИАН с 2014 г.

Как говорится в сообщении ЦИАН, Мельников продолжит быть членом совета директоров компании и будет выполнять функции советника гендиректора. Кроме того, Мельников займет пост исполнительного председателя совета директоров. Основной задачей Мельникова будет разработка долгосрочной стратегии компании, включая экспансию маркетплейса, разработка сквозных платформ, слияния, поглощения и стратегическое партнерств.

Дмитрий Григорьев имеет семилетний опыт работы в маркетплейсах в сфере недвижимости, а до ЦИАН он был техническим директором сервиса по поиску удаленной работы fl.ru. Григорьев выразил уверенность, что «несмотря на беспрецедентные трудности, наша площадка сможет удержать свои текущие рыночные позиции, а также реализовать множество новых возможностей».

Основатели и основные акционеры ЦИАН

ЦИАН был основан в 2001 г. В 2013 г. площадка была приобретена холдингом «Деловой мир онлайн», которая входила в группы «Медиа3». Та, в свою очередь, была частью холдинга «Промсвязькапитал» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. Гендиректором «Медиа3» в 2010-2014 гг. был Максим Мельников. Приобретя ЦИАН, холдинг «Деловой мир онлайн» объединил данную площадку с ее конкурентом realry.dmir.ru.

Максим Мельников, возглавлявший ЦИАН с 2014 г., покидает свой пост

Впоследствии «Деловой мир онлайн» вышел из капитала ЦИАН. Основными акционерами ЦИАН сейчас являются группа фондов «Эльбрус Капитал» и инвестиционная компания Goldman Sachs. В конце 2021 г. ЦИАН провел IPO (первичное размещение акций) на Нью-Йоркской фондовой бирже. После размещения доля «Эльбрус Капитал» в компании составила 47%, доля Goldman Sachs – 10,1%. Доля Максима Мельникова в компании составила 6,1%.

«Бронь» Максима Мельникова и «Эльбрус Капитал» в совете директоров ЦИАН

Устав ЦИАН предполагает, что в совет директоров компании должны входить девять человек, из них минимум трое должны быть независимыми директорами. При этом в течение пяти лет с момента проведения IPO Мельников имеет право избирать себя в совет директоров, если на этот момент он будет владеть хотя бы одной акцией компании.

Особые права есть у «Эльбрус Капитал». Пока данная группа фондом имеет не менее, чем 7% акций компании, она имеет право избирать собственного председателя совета директоров. Сейчас им является управляющий партнер фонда Дмитрий Крюков.

Пока доля фонда в ЦИАН составляет не менее 30%, фонд может назначать в совет пять директоров, а также заменять их. Если доля фонда составляет от 20% до 30%, то «Эльбрус Капитал» может назначать в совет четырех директоров. При размере доли от 15% до 20%, фонд может назначать в совет трех директоров.

Если доля фонда составляет от 10% до 15%, то он может назначать в совет двух директоров. Наконец, если доля фонда составляет от 5% до 10%, то «Эльбрус Капитал» имеет право лишь на одного представителя в совете директоров.

Устав ЦИАН также предполагает, что если на собрании акционеров будет предложено изменить устав и лишить «Эльбрус Капитал» упомянутых возможностей, то при голосовании по данному вопросу количество голосов, имеющихся у фонда, будет приравнено к количеству голосов, поданных за данную инициативу. Аналогичная «страховка» на случай попытки изменения устава есть и у Максима Мельникова.

Последние изменения в совете директоров ЦИАН

На конец 2021 г. в совете директоров ЦИАН было семь членов. После начала спецоперации на Украине из совета ушло двое иностранцев: Гиллес Бланчард (Gilles Blanchard) и Клои Харфорд (Chloe Harford). Бланчард является председателем совета директоров пакистанского портала в сфере недвижимости Zameen.com и сооснователем французского ресурса в сфере недвижимости Seologer.com. Харфорд входит в советы директоров онлайн-ритейлера Roofstock, онлайн-платформы в сфере недвижимости jetClosing и сельскохозяйственной онлайн-платформы Ovestory.

Новым членом совета директоров ЦИАН стал гендиректор рекрутингового портала HeadHunter Михаил Жуков. Основными акционерами HeadHunter также являются «Эльбрус Капитал» и Goldman Sachs. Помимо Жукова, Крюкова и Мельникова, в совет директоров ЦИАН сейчас также входят еще три человека: партнер «Эльбрус Капитал» Дмитрий Антипов, основатель и управляющий директор консалтинговой компании Caigan Capital Дуглас Гарднер (Douglas Gardner), основатель инвестиционного фонда CAV Investments Group и председатель совета директоров разработчика ИТ-экосистемы в сфере недвижимости Proptech Group Симон Бэйкер (Simon Baker).