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На счетах Google в России арестовали 500 млн рублей

Компания «ГПМ развлекательное телевидение», подконтрольная холдингу «Газпром-медиа», подала иск с требованием заблокировать на счете российского офиса Google 500 млн руб. в ответ на блокировку ее канала на YouTube. Суд встал на ее сторону. Первоначально речь шла о сумме в 1 млрд руб., но в этой просьбе истцу было отказано.

На каждое действие есть противодействие

Компания «ГПМ развлекательное телевидение», «дочка» холдинга «Газпром-медиа», добилась блокировки счетов и имущества российского офиса Google на 500 млн руб. Это стало следствием блокировки ее канала на YouTube.

Разблокировать свой канал «ГПМ развлекательное телевидение» потребовала через суд. Она обратилась с иском в Арбитражный суд Москвы, а тот со своей стороны принял обеспечительные меры в отношении имущества и счетов российского офиса Google.

«Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковские счета), а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО «Гугл», на общую сумму 500 млн руб.», – говорится в решении суда.

На российском рынке американского интернет-гиганта представляет компания ООО «Гугл», имеющая единственный офис, расположенный в Москве. Ответчиками по иску «ГПМ развлекательное телевидение» стали российский офис Google, а также иностранные юрлица Google Ireland Ltd, Google LLC и Google Commerce Ltd.

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Регулярные блокировки российских YouTube-каналов обернулись для Google крупными финансовыми потерями

Что до холдинга «Газпром-медиа», то с марта 2020 г. им руководит Александр Жаров, бывший глава Роскомнадзора.

Движение дела

В первоначальном заявлении истца, помимо требований о разблокировке канала и возмещения судебных издержек, говорилось о сумме в 1 млрд руб. С ним «дочка» российского медиахолдинга обратилась в суд 11 апреля 2022 г.

Спустя двое суток, 13 апреля 2022 г., столичный арбитраж отказал «ГПМ развлекательное телевидение» в наложении ареста на имущество и деньги ООО «Гугл» на указанную в иске сумму в качестве обеспечительной меры. 20 апреля 2022 г. в документах по этому делу появилась вдвое меньшая сумма – 500 млн руб.

Новое требование было удовлетворено 25 апреля 2022 г. Дело рассматривала судья Екатерина Титова. В документации указано, что требования истца признаны судом «разумными и обоснованными».

«Оценив разумность и обоснованность требований истца о принятии обеспечительных мер, вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае непринятия такой меры, установив соразмерность истребуемых обеспечительных мер с предметом заявленного требования, суд считает возможным удовлетворить заявление истца о принятии обеспечительных мер в виде ареста на денежные средства», – говорится в заявлении суда.

Российский офис Google лишают денег

Компания ООО «Гугл» была основана в Москве в декабре 2005 г. с уставным капиталом 24,5 млн руб. По информации ЕГРЮЛ, она на 100% принадлежит американской компании Google International LLC.

Российский офис Google уже сталкивался с блокировкой своих счетов, а также с принудительным изъятием средств с него. Например, в начале 2020 г. по решению Федеральной налоговой службы России (ФНС) «Гугл» лишилась доступа к своим счетам в «Ситибанке».

Согласно базе данных Федеральной службы судебных приставов, на тот момент в отношении ООО «Гугл» открыто два исполнительных производства, связанных с выплатой присужденной судом госпошлины и с некими «иными взысканиями имущественного характера в пользу физических и юридических лиц». Компания задолжала судебным приставам 4100 руб., что и послужило причиной блокировки счетов.

В начале апреля 2022 г. со счетов Google была изъята сумма в размере 1 млрд руб. Это неустойка, которую по решению суда Google выплатил телеканалу «Царьград» за блокировку его YouTube-канала.

Существует вероятность, что в дальнейшем Google принудительно переведет «Царьграду» еще более крупную сумму. «Царьград получил от "Гугла" первый миллиард рублей неустойки за неисполнение решения суда о восстановлении аккаунта телеканала на "Ютубе", – гласит официальное заявление «Царьграда». – Если "Гугл" продолжит игнорировать российское законодательство, то через год штраф будет измеряться в миллиардах долларов».

Добавим также, что в конце марта 2022 г. Google начала тайно вывозить из России сотрудников своего единственного офиса, расположенного в Москве, на фоне опасений о вероятной приостановке работы ООО «Гугл» из-за конфронтации с властями. На март 2022 г. в российском представительстве Google работало около 240 человек. Многие ли из них дали свое согласие на релокацию, неизвестно.

Apple тоже может заплатить

В схожей ситуации в настоящее время находится американская компания Apple. В середине апреля 2022 г. против ее российской «дочки», ООО «Эппл Рус», был подан иск, авторы которого хотят добиться полного ареста всех счетов и имущества компании. Речь может идти о сотнях миллиардов рублей.

Истец в лице общественной организации «Общественная потребительская инициатива» требует ареста счетов в качестве компенсации за тотальную «отмену» России, на которую пошла Apple. Компания еще в самом начале марта 2022 г. сбежала из страны, полностью прекратив продажи своих устройств. Позже выяснилось, что с поставками в Россию оригинальных запчастей для ремонта ее техники тоже возникают сложности. Также Apple лишила россиян возможности пользоваться платежной системой Apple Pay, отключив от нее карты «Мир».

Эльяс Касми

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