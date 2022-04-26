Российские ИТ-специалисты под ударом. В стране стремительно сокращается число вакансий

С конца февраля по конец апреля 2022 г. число открытых вакансий в российской ИТ-сфере сократилось на 56%. Это почти рекорд – хуже дела отстоят лишь в кадровой отрасли и в некоммерческих организациях. Сильнее всех досталось начинающим специалистам, джуниорам, тогда как более опытные их коллеги, в том числе руководители проектов, пока еще не ощутили на себе сокращения предложений работы.

ИТ-отрасли не нужна свежая кровь

В России зафиксировано стремительное сокращение количества открытых вакансий информационных технологий, сообщили CNews представители сервиса SuperJob. Данное явление началось в последних числах февраля 2022 г.

В общей сложности за два месяца, прошедших с начала спецоперации, число открытых ИТ-вакансии в России сократилось на 56%. Сложнее всего найти работу теперь стало начинающим специалистам – рынок вакансий для «джуниоров» (junior) показал самое стремительное сокращение.

В тоже время специалисты среднего и высокого уровней, а также руководители проектов (middle, senior и lead соответственно), еще могут рассчитывать на широкий выбор вакансий. Как сообщили CNews представители SuperJob, у этих специалистов еще не возникали проблемы не только с поиском работы, но и с желаемым уровнем зарплаты, так как они по-прежнему востребованы на российском рынке и оттого высокооплачиваемы.

Результаты исследования SuperJob вступают в некоторое противоречие с заявлениями и действиями российский властей. К примеру, в Совфеде утверждают, что в стране не хватает 1 млн ИТ-специалистов и хотят внедрить систему их распределения по предприятиям сразу после получения диплома. На вопрос CNews, с чем могут быть связаны данные несостыковки, представители SuperJob ответили, что при проведении анализа опирались на собственные данные по рынку.

Вакансий в ИТ-сфере всем желающим пока не хватает

На запрос CNews о том, чем спровоцировано столь резкое падение интереса к ИТ-специалистам, в особенности к начинающим, со стороны работодателей, представители SuperJob ответили: «Снижение спроса связано в первую очередь с заморозкой проектов и стартапов, чьи перспективы не совсем понятны или не приносят прибыли». Они добавили также, что в апреле 2022 г. крупные и средние компании продолжают набирать сотрудников. «Новые вакансии появляются в первую очередь в подразделениях, которые обеспечивают бесперебойную работу организаций. За последние два года российский бизнес демонстрировал невероятную гибкость, оперативно реагируя на вводимые ограничения. Благодаря этому опыту работодатели не принимают панических решений в марте-апреле 2022 г.», – сообщили CNews представители SuperJob.

ИТ в топах антилидеров

По масштабам сокращения числа открытых вакансий российская ИТ-сфера вошла в тройку лидеров и получила «бронзу». На втором месте находятся некоммерческие организации и все, что связано с волонтерством. Здесь всего за два месяца открытых вакансий стало меньше на 58%.

Сильнее всех досталось кадровой отрасли. По данным SuperJob, количество открытых в этой сфере вакансий упало на 64% за тот же период.

Отрицательный рост показали и многие другие сферы деятельности. Среди них: страхование (-55%), маркетинг, реклама и PR (-43%), финансовая сфера (-39%), консалтинг и стратегическое развитие (-35%), закупки и снабжение (-34%), туризм, гостиницы и общественное питание (-33%), ритейл (-25%), промышленность и производство (-24%), а также строительство, проектирование и недвижимость (-15%).

Комментируя происходящее с вакансиями в ИТ-сфере, представители SuperJob сообщили CNews: «За последнюю неделю 18-25 апреля (2022 г. – прим. CNews) число вакансий не изменилось, а общий индекс рекрутинговой активности на рынке труда составляет 0,96 пункта – всего на 4 процентных пункта ниже, чем в среднем за аналогичные периоды 2017-2019 гг.».

Какие отрасли на подъеме

В большем количестве специалистов стало требоваться медицине и фармацевтике – рост числа открытых вакансий составил здесь 7%. Абсолютным лидером стала сфера добычи сырья (+12). Тем временем в сельском хозяйстве наблюдается стабильность – число открытых вакансий за два месяца не изменилось ни в большую, ни в меньшую сторону.

Сократив масштабы поиска новых специалистов, многие компании допускают возможность сокращения штатов или уже работают в этом направлении. По данным SuperJob, каждая восьмая российская компания в настоящее время занята так называемой «оптимизацией» численности сотрудников, то есть, другими словами, их увольнением.

Крупный бизнес придет на помощь

Отсутствие открытых вакансий наряду со множеством других факторов провоцируют российских айтишников уезжать из страны. В феврале и марте 2022 г. билет в один конец взяли несколько десятков тысяч ИТ-специалистов, в апреле их примеру могут последовать еще около 100 тыс. их коллег.

В России рассматриваются очень жесткие меры по ограничению свобод ИТ-специалистов. В частности, в конце марта 2022 г. был разработан законопроект, сильно усложняющий им выезд за границу. В конце апреля 2022 г. на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации прозвучала идея по возрождению системы распределения студентов после выпуска. Начать власти предложили непосредственно с молодых ИТ-специалистов, учившихся на бюджете. Если идея будет принята, то их начнут распределять на места работы сроком на пять лет.

Улучшить сложившуюся в ИТ-сегменте ситуацию с нехваткой рабочих мест старается крупный отечественный бизнес. Как сообщал CNews, компания «Лаборатория Касперского» собирается в обозримом будущем создать приблизительно 1000 рабочих мест, в том числе и в сфере исследований и разработки. Дополнительным стимулом для привлечения ИТ-кадров она выбрала повышение зарплат – в апреле 2022 г. они выросли на 20%.

Схожего плана действий по удержанию ИТ-кадров в стране придерживается и ИТ-гигант «Яндекс». Он тоже собирается провести индексацию зарплат, притом незамедлительно – до конца апреля 2022 г. В аналогичном направлении работает и сервис объявлений «Авито».