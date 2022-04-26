В России хотят вернуть советскую систему распределения студентов после выпуска. Начнут с ИТ-шников

Власти хотят возродить систему распределения студентов после их выпуска на различные предприятия страны. В первую очередь это коснется ИТ-специалистов, учившихся на бюджете – их могут заставить в течение пяти лет трудиться на оборонно-промышленный комплекс. Это одна из мер борьбы властей с кадровым голодом в ИТ-сфере.

Работать по указке

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации выступил с предложением по возвращению системы распределения студентов после их выпуска из учебных заведений, пишет «Коммерсант». Эта идея прозвучала в составе пакета из других предложений по развитию кадрового потенциала в российской ИТ-отрасли.

Система распределения существовала в Советском Союзе и обязывала всех студентов бюджетных отделений, выпустившихся из вузов, колледжей и техникумов, работать там, куда их распределит система. В СССР обязательное распределение было трехлетним – по окончании этого срока специалисты могли сменить место работы, а иногда и место проживания.

Идея Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде заключается в обязательном распределении студентов-бюджетников не на три года, а на пять лет. Распределять новоиспеченных ИТ-специалистов предложено исключительно по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Реакцию предсказать трудно

Пока неясно, как общество отреагирует на новую идею Совфеда. Последствия могут быть самыми разными – к примеру, студенты бюджетных отделений по ИТ-специальностям могут начать переводиться на платные места, чтобы самим решать, где они будут работать после получения диплома.

Над российскими ИТ-студентами нависла угроза на пять лет лишиться свободы выбора места работы

Следует отметить, что это уже второе по счету предложение, существенно ограничивающее ИТ-специалистов в плане выбора не только места работы, но и места жительства за последний месяц. CNews писал, что в конце марта 2022 г. в России появился законопроект, сильно усложняющий ИТ-специалистам выезд из России.

Автором резонансного документа является «Конкорд» – компания бизнесмена-ресторатора Евгения Пригожина. В числе первых на появление законопроекта отреагировало Российское Минцифры, заявив, что оно решительно против подобных ограничений.

Как пишет «Коммерсант», после появления данного документа властям пришлось принимать экстренные меры, чтобы погасить «крайне нервную реакцию» ИТ-отрасли на идеи «Конкорда». Минцифры и вице-премьер Дмитрий Чернышенко провели несколько встреч с представителями ИТ-сферы, результатом которых стали дополнительные послабления для нее. В частности, власти пообещали увеличить грантовое финансирование отрасли в три раза или на 14 млрд руб. Также они были вынуждены согласиться на многие требования ИТ-компаний.

Идея, в теории, не лишена смысла

Предложение Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации по возвращению и ужесточению системы распределения студентов – это следствие нынешней ситуации с кадрами в ИТ-отрасли. Специалисты уезжают из страны – их массовый отток начался в последних числах февраля 2022 г. и продолжался на протяжении всего марта 2022 г.

Выступая на заседании Совета, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что в России в настоящее время фиксируется нехватка около 1 млн программистов. С его слов, по итогам 2021 г. в России числилось 1,7 млн айтишников.

«Борьба между странами за специалистов в ИТ-сфере обостряется, мы должны честно признать, что с началом специальной военной операции часть наших айтишников, в том числе молодежь, уехала за рубеж, – сказал Андрей Турчак. – При этом стоит отметить, что уже фиксируется и обратный процесс». Он добавил также, что на государственном уровне требуются «неординарные прорывные решения» для подготовки и удержания ИТ-кадров.

Следует отметить, что России не хватало 1 млн ИТ-специалистов еще в начале 2021 г., о чем говорили тогда представители Минцифры. Каковы реальные размеры дефицита кадров в этой сфере в настоящее время, с учетом ускорившегося их оттока за границу, неизвестно.

Что еще предлагают власти

В общей сложности проект решения Совета по итогам заседания состоял из более чем 20 новых мер по развитию российского образовательного процесса по ИТ-специальностям в наращиванию кадрового потенциала в этой сфере. CNews писал, что в России действует отсрочка от армии для работников ИТ-компаний. Члены Совета предлагают распространить это послабление на педагогических и научно-педагогических работников образовательных организаций по дисциплинам, связанным с информационными технологиями.

Также участника заседания предложили распространить все меры поддержки ИТ-отрасли на сферу радиоэлектроники, в том числе отсрочку от армии и налоговые льготы. Наряду с этим они считают, что России нужна «медийная кампания», которая позволит «улучшить престиж работы ИТ-специалиста на предприятиях оборонно-промышленного комплекса». Эту «кампанию», по мнению участников заседания, должны проработать сотрудники Минпромторга.

По итогам заседания была подготовлена рекомендация по формированию перечня специальностей и направлений подготовки ИТ-кадров в сфере ОПК и установке для них «повышенного норматива финансирования». Решение этой задачи, по мнению членов Совета, нужно поручить Минобрнауки, Минцифры, Минпромторгу и госкорпорациям «Росатом», «Роскосмос» и «Ростех».