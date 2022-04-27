Apple придется ответить за ее бесчинства в России. Ее завалили исками за отключение Apple Pay

Против Apple подан коллективный иск с требованием компенсации морального вреда и падения стоимости ее гаджетов на фоне отключения в России платежной системы Apple Pay. Данный сервис не работает, в том числе, по решению самой Apple – в марте 2022 г. она отключила поддержку карт «Мир» и даже начала удалять из приложения ранее привязанные карты российских банков.

За Apple Pay придется заплатить

Компания Apple стала ответчиком по новому судебному иску в России, на этот раз коллективному, пишет «Коммерсант». Истцы требуют призвать ее к ответу за отключение в России платежной системы Apple Pay, которая функционировала в стране с осени 2016 г.

По информации издания, иск подан против российского представительства Apple – компании ООО «Эппл Рус». Истцами выступают покупатели и владельцы техники Apple, включая смартфоны iPhone, смарт-часы Watch и др.

На момент публикации материала к иску присоединились 20 человек, но не исключено, что в дальнейшем их число может вырасти. Иск был отправлен в Пресненский районный суд Москвы 26 апреля 2022 г. на момент публикации материала в базе суда он не фигурировал.

Нарушение прав потребителей чревато потерями

Основанием для подачи иска стал тот факт, что россияне приобретали технику Apple с функционирующим сервисом Apple Pay. теперь же они «неправомерно лишены возможности использовать программное обеспечение».

Нежелание Apple работать в России оборачивается для нее финансовыми и репутационными потерями

Напомним, что Apple ретировалась из России еще в начале марта 2022 г., поддержав тем самым антироссийские санкции со стороны Запада. Позже она начала чинить препятствия в использовании россиянами своей платежной системы. В итоге на конец апреля 2022 г. о комфортном использовании данной системы в России речи нет.

«Отключение функции бесконтактной оплаты является недостатком в силу закона о защите прав потребителей», – заявили источники издания.

Требования истцов включают в первую очередь компенсацию морального вреда, однако по неизвестным причинам они оценили ее всего-навсего в 10 тыс. руб. для каждого из подписавшихся под иском. Пока таковых лишь 20, то есть Apple стоит перед угрозой обеднеть на 200 тыс. руб. или на $2750 по курсу ЦБ на 27 апреля 2022 г.

В иске также присутствует дополнительное требование. Если суд встанет на сторону истцов, то Apple будет обязана компенсировать им «соразмерное уменьшение стоимости» приобретенных ими гаджетов. Размер этих выплат будет определяться судом по результатам экспертизы.

Как уходила Apple Pay

Проблемы в работе Apple Pay на территории России начались еще в первых числах марта 2022 г., когда от страны отвернулись американские платежные системы Visa и MasterCard. Однако в июле 2021 г. Apple добавила в Pay поддержку российской платежной системы «Мир», что позволяло привязывать к устройствам компании соответствующие банковские карты.

В конце марта 2022 г. Apple начала ограничивать оплату картами «Мир» и самовольно удалять из приложения уже привязанные карты. Все это сделало Apple Pay почти бесполезной на территории России, хотя существует метод обхода некоторых введенных Apple ограничений.

Мнения со стороны

Представители российской ИТ-отрасли разделились во мнениях в отношении перспектив коллективного иска против Apple. Как сообщил изданию гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян, неработоспособность Apple Pay в России связана в первую очередь с уходом Visa и MasterCard. «Странно подавать иск к компании из-за их решения», – заявил он. Тут следует подчеркнуть, что решение о блокировке карт «Мир» принимала сама Apple

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин сомневается в успехе данной затеи, мотивируя это тем, что технически платежная система Apple россиянам доступна. «Apple в целом не гарантирует возможность использования ApplePay во всем мире, например, в Индии, большинстве стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки сервис недоступен, хотя техника бренда там продается официально», – заявил он.

Глава департамента контроля качества «Амулекс» Нурида Ибрагимова придерживается противоположной точки зрения, пишет «Коммерсант». Она считает, что вероятность победы истцов велика, поскольку «здесь имеет место нарушение изготовителем обязанности обеспечить возможность использования товара в течение его срока службы, предусмотренной законом о защите прав потребителей». С ней солидарен глава практики разрешения споров Savina Legal Артем Баринов. Он утверждает, что суды «ориентированы на удовлетворение общественного запроса на реванш» за уход иностранных компаний.

Второй иск за две недели

В середине апреля 2022 г. против российской «дочки» Apple был подан иск, по которому «Эппл Рус» в случае его удовлетворения уже не сможет отделаться парой сотен тысяч рублей. Его инициатором стала общественная организация «Общественная потребительская инициатива».

Причиной подачи иска стал уход Apple из России. Общественная организация потребовала признать противоправными полную остановку импорта и продажи техники Apple на территории России, а также техобслуживания устройств компании в российских авторизованных сервисах. В числе требований есть арест всех счетов «Эппл Рус» на сотни миллиардов рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенного всем пользователям Apple в России.