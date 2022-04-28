Минфину понравились идеи ФСБ по криптовалютам. Биржи заставят передавать силовикам данные клиентов

Министерству финансов понравились предложения силовиков и налоговиков по доработке законопроекта о регулировании криптовалют и оно поддержало их. Вместе с тем министерство не согласно с рядом инициатив, направленных на ужесточение регулирования криптовалют. Например, пока нет межведомственного консенсуса насчет определения майнинга.

Минфин поддержал идеи силовиков

Минфин поддержал ряд предложений силовых ведомств по доработке законопроекта о регулировании криптовалют. Свои отзывы на разработанный Минфином законопроект о регулировании криптовалют представили МВД, Минэкономразвития, Минцифры, Минэнерго, Минюст, ФСБ, ФНС и Росфинмониторинг. Их инициативы представлены в сводной таблице замечаний к проекту, пишут «Известия».

Так, в ФСБ предложили обязать криптобиржи и криптокошельки представлять информацию правоохранительным органам наряду с судами, указано в сводке. Кроме того, служба выступила за согласование требований к хранению и защите информации об обороте крипты с уполномоченными органами. В ФСБ также указали на то, что законопроект обязывает биржи сообщать уполномоченному органу идентификационные признаки криптовалюты, но при этом не регламентирует их «состав, характер и порядок формирования», отмечено в документе.

Пока нужны доработки

В МВД считают, что в законопроекте не в полной мере урегулированы порядок исполнения биржами постановления суда об аресте криптовалюты и создание кошелька для хранения арестованных или конфискованных активов, следует из таблицы замечаний. В ФНС предложили ужесточить регулирование криптобирж и криптокошельков без лицензии. Таким организациям налоговая служба хочет полностью запретить рекламу на территории страны, сказано в отзыве службы.

ФСБ предлагает обязать криптобиржи и криптокошельки представлять информацию правоохранительным органам

Минфин согласился с позициями ФСБ, МВД и ФНС по перечисленным вопросам. Вместе с тем министерство не поддержало ряд инициатив силовиков и налоговиков, направленных на ужесточение регулирования криптовалют. Например, пока нет межведомственного консенсуса насчет определения майнинга.

Также министерство отклонило предложения ФСБ по дополнительной регламентации криптокошельков и майнинговых пулов. Минфину не понравилась и идея ФНС отразить в законопроекте порядок учета операций не только криптобирж, но и криптокошельков, а также порядок учета намайненной цифровой валюты.

Кроме этого, ФНС выступила за запрет для банков проводить операции купли-продажи цифровой валюты с нелицензированными криптобиржами и криптокошельками, а также с лицами, кому запрещено переводить деньги. Во втором случае речь, по сути, идет о том, что требования «антиотмывочного» законодательства должны распространяться на крипту, пояснил «Известиям» руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов. Это предложение налоговой требует обсуждения, считают в Минфине.

Ранее CNews писал, что российские власти планируют до конца 2022 г. признать криптовалюту имуществом. Это изменение в действующее законодательство несет в себе законопроект, который Госдума намерена рассмотреть и принять до конца весенней сессии. По оценке экспертов, принятие этих поправок к налоговому законодательству не только может вывести обращение с криптовалютой из серой зоны, но и позволит нарастить поступление налогов в казну государства на 20 млрд руб. https://www.cnews.ru/news/top/2022-04-07_vladeyushchih_kriptovalyutoj