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«Серый» импорт Cisco, HPE, Dell существовал в России всегда. За последние 2 месяца он вырос в разы. Детали

Представитель компании, не первый год осуществляющей «серые» поставки в Россию «железа» западных вендоров, которые теперь получили официальное наименование параллельного импорта, рассказал CNews, как устроен этот процесс. Кроме того, он описал ситуацию, в которой сейчас оказались интеграторы, уже оплатившие поставки оборудования ушедших из нашей страны зарубежных компаний.

Параллельный он же «серый» импорт

Как стало известно CNews, так называемый серый импорт в Россию «железа» Cisco, HPE, Dell и других зарубежных вендоров с момента начала известных событий на Украине 24 февраля 2022 г. вырос как минимум в два-три раза. Такую оценку в разговоре с редакцией дал представитель компании, встроенной в серую схему поставок оборудования в нашу страну, в первую очередь Cisco.

Эксперт подтвердил тождественность понятий и серого и параллельного импорта. Напомним в конце марта 2022 г. Правительство легализовало параллельный импорт в Россию востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. До этого закон обязывал таких импортеров уничтожать ввезенный без разрешения правообладателя товар и выплачивать компаниям компенсацию в размере до 5 млн руб.

В апреле Минпромторг сформировал список товаров, которые можно будет ввозить в Россию по принципу параллельного импорта. В этот перечень вошла техника самых популярных в стране брендов, многие из которых предпочли покинуть российский рынок или сократить отгрузку своей продукции в Россию: Apple, Asus, Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, Huawei, Lenovo, Intel, Panasonic и др.

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Рис.1 Импорт в Россию «железа» большинства западных вендоров — теперь только по серой схеме

В открытом доступе документа пока нет. Цитировавшие его источники непосредственно бренд Cisco не упоминали. Однако документ пока находится на утверждении в Минюсте, то есть может измениться, и вполне логично предположить, что в будущем список станет дополняться в зависимости от экономической ситуации.

Белая и серая схемы поставок Cisco

Как рассказал собеседник CNews, до прекращения работы Ciscoв России в начале марта 2022 г. белая схема приобретения оборудования компании ИТ-интеграторами выглядела следующим образом. Интеграторы обращались к авторизованным дистрибуторам Cisco, в частности «О-Си-Эс», «Марвел», RRC, Comptek и др. Те в свою очередь связывались с аккаунт-менеджерами Cisco (они в российском офисе делились по направлениям: энергетика, нефтянка, медицина и т. д.).

После этого менеджеры размещали заказы на производство оборудования на заводе производителя в США или другой стране (самый большой объем производства «железа» западных вендоров приходится на Китай, отмечает эксперт). Срок исполнения такого заказа — около 30 недель. Особые условия как с точки зрения сроков, так и цен предоставлялись только крупнейшим корпорациям, таким как «Роснефть», «Газпром», «Атомфлот» и др.

Теперь эта цепочка обрывается на менеджерах Cisco — компания ушла из России, хотя и не вполне внятно (об этом — ниже). Теперь единственно возможная схема приобретения «железа» зарубежного вендора — серая. Интегратор в рамках этой схемы может обратиться (напрямую, но разумнее через специализированного серого посредника) к так называемым брокерам за рубежом.

Как поясняет собеседник редакции, брокер отличается от дистрибутора тем, что не работает с производителем напрямую, а скупает технику на рынке — обычно остатки у конечных потребителей. Благодаря этому, у брокеров на складах лежит уже готовая техника, производить ее не надо, поэтому и срок поставки сокращается до четырех-шести недель. Цена такого оборудования, как правило, существенно ниже, чем произведенного на заказ (см. таблицы). Назвать какой-либо средний процент экономии при серой схеме эксперт затруднился. По его словам все зависит от конкретного оборудования; иногда экономия может превышать 50%.

Если готового оборудования не нашлось (хотя серая схема позволяет работать сразу с несколькими брокерами одновременно), то можно напрямую обратиться к зарубежному дистрибутору, который закажет производство товара на заводе в США. Правда, в этом случае ценовые и временные преимущества теряются.

Как и раньше, сейчас серое оборудование Cisco в России нельзя поставить на официальную техподдержку. Раньше это происходило, потому что такую схему выстроил российский офис компании: в обход него с его маловразумительной системой авторизованных партнеров Америка с Россией не работала, в то время как в других странах оказывает поддержку просто по факту легальности производства оборудования. Сейчас — потому что с Россией работа официально прекращена.

В то же время, как отмечает собеседник CNews, в России уже есть компании, готовые оказывать техподдержку «железа», приобретенного по серой схеме. В качестве примера он приводит компанию АСТ (AST — Advanced System Technologies).

Эксперт говорит, что серое оборудование, как и раньше, сейчас можно купить в Китае, Европе и США, но теперь покупатель официально должен быть не из России и закупаться не в интересах России, иначе ему будет отказано (см. рис. 2).

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Рис. 2 Из переписки брокера с российским клиентом

Именно умение осуществить закупку так, чтобы брокер или зарубежный дистрибутор ничего не заподозрил, и является уникальным торговым преимуществом серых посредников. «Старые российские дистрибуторы не умеют и не могут работать по серой схеме, — заверяет собеседник CNews. — У них нет для этого компетенций». В качестве примера организации, у которой подобные компетенции имеются, эксперт назвал компанию BuyCisco.

Опрошенные CNews дистрибуторы на вопрос о потенциальной готовности работать по серой схеме не ответили.

Резюмируем. Несмотря на минусы отсутствия техподдержки, раньше серая схема покупки «железа» Cisco была привлекательна финансовой экономией и возможностью получить товар быстрее, чем через 30 недель. Теперь она единственно доступная, причем с этими же плюсами.

Разумеется, открытым остается вопрос о том, смогут ли серые поставщики справиться с тем объемом заказов, который их возможно ожидает в будущем. «Альтернативные каналы для параллельного импорта в Россию действительно существуют, однако их доступная емкость далека от реальной потребности рынка, их хватит не на всех, — отметил в разговоре с CNews участник российского хардверного рынка.

Проблемы интеграторов, уже заплативших по белой схеме

Как отмечает собеседник редакции, дальнейший рост объема серых поставок в Россию будет зависеть от масштаба новых ИТ-проектов. Сейчас рост сдерживает тот факт, что у многих интеграторов оплачено, но не поставлено, «железо» по старым проектам, и они пребывают в его ожидании. В случае с Cisco ситуация осложнена тем, что компания свой уход описала несколько расплывчато.

На российском сайте вендора сейчас можно найти обращение Чака Роббинса (Chuck Robbins) — члена совета директоров и гендиректора Cisco Systems. «Мы прекращаем все деловые операции, включая продажи и предоставление услуг в России и Беларуси на обозримое будущее, — говорит он. — Нашим клиентам и партнерам: пожалуйста, знайте, что команды Cisco неустанно работают от вашего имени и сделают все возможное, чтобы ответить на ваши вопросы и предоставлять обновления по мере развития этой ситуации. Если у вас есть неотложные вопросы, обратитесь пожалуйста к своему отделу по работе с клиентами Cisco или напишите по адресу customerinfo@external.cisco.com или же нажмите “Связаться с нами” ниже».

Белый прайс-лист на оборудование Cisco (для ознакомления; не является официальным предложением вендора), $

Part Number Smart Account Mandatory Description Service Duration (Months) Estimated Lead Time (Days) Unit List Price Pricing Term Qty Unit Net Price Disc(%) Extended Net Price
WS-C3850-12S-S - Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Base --- 182 17 296,23 1 9 167 47 9 167
CON-SSSNT-WSC3851S - SOLN SUPP 8X5XNBD Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Base 12 N/A 1 045,35 1 878,09 16 878,09
S3850UK9-1612 - UNIVERSAL --- 28 0 1 0 0 0
C3850-NM-2-10G - Cisco Catalyst 3850 2 x 10GE Network Module --- 161 4 600,13 1 2 438,07 47 2 438,07
PWR-C1-350WAC/2 - 350W AC Config 1 SecondaryPower Supply --- 14 766,89 1 406,45 47 406,45
CAB-TA-EU - Europe AC Type A Power Cable --- 14 0 2 0 0 0
STACK-T1-50CM - 50CM Type 1 Stacking Cable --- 14 117,98 1 62,53 47 62,53
CAB-SPWR-30CM - Catalyst Stack Power Cable 30 CM --- 14 112,09 1 59,41 47 59,41
PWR-C1-350WAC - 350W AC Config 1 Power Supply --- 14 0 1 0 0 0
C3850-12-L-S Yes C3850-12 LAN Base to IP Base License for 1G and 10G Fiber --- 28 0 1 0 0 0
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Также на сайте отмечается: «Мы оперативно прорабатываем последствия для нашего бизнеса и прорабатываем оптимальные способы поддержки наших клиентов и партнеров в регионе. Мы продолжим отслеживать и оценивать ситуацию и будем держать вас в курсе по мере поступления дополнительной информации».

Прайс-лист на оборудование Cisco одного из серых поставщиков, $

Part Number Smart Account Mandatory Description Service Duration (Months) Estimated Lead Time (Days) Unit List Price Pricing Term Qty Unit Net Price Disc(%) Extended Net Price
WS-C3850-12S-S - Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Base --- 60 17 296,23 1 6 918,49 60 6 918,49
S3850UK9-1612 - UNIVERSAL --- 60 0 1 0 0 0
C3850-NM-2-10G - Cisco Catalyst 3850 2 x 10GE Network Module --- 60 4 600,13 1 1 610,05 65 1 610,05
PWR-C1-350WAC/2 - 350W AC Config 1 SecondaryPower Supply --- 60 766,89 1 268,41 65 268,41
CAB-TA-EU - Europe AC Type A Power Cable --- 60 0 2 0 0 0
STACK-T1-50CM - 50CM Type 1 Stacking Cable --- 60 117,98 1 35,39 70 35,39
CAB-SPWR-30CM - Catalyst Stack Power Cable 30 CM --- 60 112,09 1 33,63 70 33,63
PWR-C1-350WAC - 350W AC Config 1 Power Supply --- 60 0 1 0 0 0
C3850-12-L-S Yes C3850-12 LAN Base to IP Base License for 1G and 10G Fiber --- 60 0 1 0 0 0
C3850-DNA-OPTOUT - DNA SUBSCRIPTION OPTOUT --- 60 0 1 0 0 0
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При этом четких указаний российским дистрибуторам компания, как оказалось, не оставила. В распоряжении CNews имеется фрагмент переписки одного из дистрибуторов со своим клиентом.

«В ответ на ваш запрос о дистрибъюторской поставке (статусе заказа на поставку) оборудования Cisco согласно договору, а также последующее заявление на возврат средств, уплаченных в качестве предоплаты, сообщаю следующее, — пишет дистрибутор. — Счет… соответствует заказам на оборудование и лицензии на программное обеспечение Cisco Systems со сроком поставки 48 недель с момента предоплаты. Заказ на поставку был размещен и принят в производство компанией Cisco в январе 2022 г. Данное оборудование и лицензии должны были быть поставлены производителем… 2022 г. Однако в связи с событиями на Украине компания-производитель Cisco внезапно прекратила работу на территории России и Белоруссии. Никаких юридически значимых уведомлений и официальных отказов от поставки российское подразделение Cisco Systems, ООО «Сиско cолюшенс», уполномоченное производить все бизнес-операции на территории России под торговой маркой и от имени Cisco Systems в рамках партнерских договоров с российскими компаниями, не направляло, никаких разъяснений не дает».

Дистрибутор подчеркивает, что он, как и все, располагает только сведениями из вышеупомянутого заявления Чака Роббинса. «При этом невозможно определить, носят ли эти изменения временный или приобретут постоянный (неустранимый) характер, — продолжает дистрибутор. — Также невозможно определить, как будет развиваться ситуация в целом. В настоящее время нет фактических оснований для отмены заказов со сроком поставки в ноябре 2022 г.».

«Все отгрузки на Россию заморожены, западные производители не работают с российским рынком, поэтому достаточное количество контрактов находится под угрозой неисполнения, — сообщил в разговоре с CNews заместитель гендиректора по импортозамещению компании “Марвел-дистрибуция” Михаил Волков. — Тем не менее, мы предлагаем заменить зарубежных вендоров на альтернативные доступные сейчас варианты, в том числе на оборудование российского производства. Например, большую часть инфраструктурных проектов можно собрать на решениях нашего бренда F+ Tech, которые уже способны заместить то, что поставляли американские производители — серверы и СХД, сетевое оборудование, периферийные, мобильные устройства корпоративного класса. Существует также предложение нешироко известных китайских и азиатских производителей».

Остальные из опрошенных CNews дистрибуторов ситуацию никак не прокомментировали.

Денис Воейков

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