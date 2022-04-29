Чтобы победить острый дефицит кадров в ИТ, в Россию завезут иностранцев, которым дадут ВНЖ по упрощенной схеме

Власти разработали законопроект по упрощению получения иностранным ИТ-специалистам ВНЖ в России. Документ позволит решить проблему кадрового голода в ИТ-сфере, о которой говорят и в Минцифры, и в Совете Федерации.

На место российского программиста придет иностранный

Российское Правительство разработало законопроект, сильно упрощающий процесс получения вида на жительство (ВНЖ) иностранным ИТ-специалистам в аккредитованных ИТ-компаниях. Документ внесен на рассмотрение в Госдуму и предназначен в первую очередь для решения острой кадровой проблемы, возникшей в сфере информационных технологий в России. Об этой инициативе властей стало известно еще в начале марта 2022 г.

Из страны за два месяца, прошедшие с начала спецоперации, под любыми предлогами уехали десятки тысяч ИТ-специалистов. Но их нехватка ощущалась и раньше – еще в феврале 2021 г. о дефиците 1 млн ИТ-кадров говорили представители Минцифры, и эта же цифра прозвучала на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в конце апреля 2022 г.

Новый законопроект позволит хотя бы частично победить кадровый голод в ИТ-отрасли.

Получить заветный документ иностранцам станет заметно проще

«В целях упрощения трудоустройства иностранных ИТ-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, законопроектом предлагается отнести их к категориям иностранных граждан, на которых общее правило (получения ВНЖ – прим. CNews) не распространяется», – говорится в пояснительной записке к документу.

ВНЖ по «упрощенке»

Законопроект Правительства не будет должным образом работать, если не поменять действующее законодательство, регулирующее вопрос получения вида на жительство в России. Этим, по информации РБК, в настоящее время заняты российские Минтруд и МВД.

Они подготовили поправки к закону «О правовом положении иностранных граждан в России», которые и обеспечивают получение ВНЖ по упрощенной схеме. Данная схема позволяет получить вид на жительство без наличия разрешения на временное проживание.

Это один из наиболее строгих российских законов, в котором почти нет исключений. До возникновения ситуации с нехваткой ИТ-кадров в России упрощенная схема получения ВНЖ распространялась на очень ограниченный круг лиц, включая бывших граждан СССР, детей граждан России, высококвалифицированных специалистов и членов их семей и выпускников отечественных вузов.

Послабления для компаний

Пока что иностранному ИТ-специалисту недостаточно просто приехать в Россию, чтобы его сразу взяли на работу. Нынешнее законодательство предусматривает необходимость российским компаниям получать разрешение на прием в свой штат гражданина другой страны. Законопроект Правительства упрощает и этот момент – если он вступит в силу, разрешение на привлечение иностранных ИТ-кадров компаниям больше не потребуется.

Прибывший из-за границы айтишник сможет заключить с российским аккредитованным работодателем один из двух договоров – трудовой или гражданско-правовой (договор гражданско-правового характера, ГПХ). Имея на руках любой из этих договоров, специалист может без промедления подать в Министерство внутренних дел заявление на получение вида на жительство в России по упрощенной схеме.

Переезд – дело семейное

Помимо упрощенного вида на жительство, новый документ гарантирует иностранным айтишникам отсутствие множества трудностей при трудоустройстве. Законопроект нацелен не только на специалистов, не имеющих обременений и способных переезжать из одной страны в другую хоть каждый месяц. Он также рассчитан и на людей семейных – в нем прописаны нормы упрощения переезда в Россию всей семьи ИТ-специалиста.

Однако это не означает, что программисту-иностранцу дадут возможность по упрощенной схеме перевезти с собой в Россию всех без исключения родственников, включая очень дальних. Авторы законопроекта продумали этот момент.

«Круг членов семей иностранных ИТ-специалистов предлагается определить по аналогии с составом членов семей высококвалифицированных специалистов — супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные), супруги детей, родители (в том числе приемные), супруги родителей, бабушки, дедушки, внуки», — говорится в пояснительной записке.

Уйти в другую сферу и сохранить ВНЖ не получится

Иностранного программиста, рассчитывающего на ВНЖ в России, но не собирающегося работать в стране в аккредитованной ИТ-компании, будет ждать большое разочарование. Получив ВНЖ по упрощенной схеме, он по не менее упрощенной схеме лишится его и будет вынужден уже самостоятельно и без поблажек решать вопросы релокации в другую страну.

В законопроекте прописано, что после расторжения договора (трудового или ГПХ) у зарубежного ИТ-специалиста будет ровно 30 дней на поиски работы в аккредитованной организации. Если по истечении этого срока новый договор трудоустройства не будет заключен, вид на жительство такому ИТ-кадру аннулируют.

Также следует отметить, что в России зафиксировано резкое сокращение числа открытых ИТ-вакансий. CNews писал, что с начала спецоперации их стало меньше на 56%.