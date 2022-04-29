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Тиньков продал Потанину 35% акций «Тинькофф банка» и отправился на пенсию

Группа компаний «Интеррос», принадлежащая Владимиру Потанину, купила 35% акций TCS Group Holding, материнской компании «Тинькофф Банка». Доля принадлежала компании Rigi Trust, которой владеет основатель банка Олег Тиньков и его семья. Сделку согласовал Центральный Банк России.

Продана треть «Тинькофф Банка»

Группа «Интеррос» приобрела 35% акций головной компании российской группы «Тинькофф» TCS Group Holding. Информация размещена в официальном Telegram-канале «Интеррос». Сделку о приобретении трети акций одного из крупнейших банков России по количеству клиентов одобрил Центральный Банк России.

Президент компании «Интеррос» Владимир Потанин заявил о своей заинтересованности в том, чтобы группа «Тинькофф» продолжила занимать лидирующие позиции на банковском рынке страны. «Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей», – прокомментировал сделку основатель «Тинькофф» Олег Тиньков.

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Группа компаний «Интеррос», принадлежащая Владимиру Потанину, купила 35% акций материнской компании «Тинькофф Банка»

Сумма и условия сделки не разглашаются. Как ранее писал «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, сумма могла составить $300 млн, что серьезно ниже рыночной стоимости активов. К концу марта 2022 г. капитализация финансовой группы TCS Group составляла около 600 млрд руб. или $6 млрд с учетом актуального курса валют.

Кому еще принадлежит «Тинькофф»

Предприниматель Олег Тиньков основал TCS Group в 2006 г. Сейчас акции группы котируются на Лондонской и на Московской биржах. В составе TCS Group — банк «Тинькофф», виртуальный мобильный оператор «Тинькофф мобайл», страховая компания «Тинькофф страхование», управляющая компания «Тинькофф капитал», брокер «Тинькофф инвестиции» и ряд других структур. Выручка группы по международным стандартам финансовой отчетности в 2021 г. достигла 273,9 млрд руб., а чистая прибыль – 63,4 млрд руб. По сравнению с показателем 2020 г. прибыль выросла на 43,3%.

Олег Тиньков обладал 84% акциями компании до начала 2021 г. Решение сократить участие в бизнесе пришло к нему на фоне борьбы с онкологией и налогового спора с американскими властями, которым он в итоге выплатил $509 млн. В апреле 2020 г. бизнесмен оставил пост председателя совета директоров принадлежащего ему банка и передал свои права владения TCS Group семейному трасту. Вплоть до 28 апреля 2022 г. ему принадлежали 35% TCS, зарегистрированной на Кипре. 6,5% принадлежали менеджменту компанию, а оставшиеся 58,4% акций были в свободном обращении.

Продажа спустя неделю слухов

Первая информация о том, что Олег Тиньков решил продать свою долю в группе «Тинькофф», появились в СМИ 23 апреля 2022 г. Такое решение предприниматель принял после того, как Великобритания ввела против него персональные санкции из-за конфликта на Украине. Помимо ограничений на счета, британские власти запретили яхтам и судам Тинькова пересекать морские границы и закрыли небо станы для самолетов бизнесмена. Санкции оказались чувствительными, так как предприниматель в последнее время жил в Лондоне, где лечился от лейкемии.

Кроме того, с начала геополитического кризиса 24 февраля 2022 г. Олег Тиньков дважды жестко высказался в соцсетях о российской спецоперации на Украине, выразив сомнение в том, что у происходящего есть «бенефициары». Вскоре после этого заявления группа «Тинькофф» сообщила, что «переросла именной бренд» и хочет отказаться от него.

«Компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным», – отметили в группе, подчеркнув, что заявление Олега Тинькова по спецоперации – «его личное мнение».

Какое название в итоге получит банк, пока неясно.

Среди возможных покупателей доли в группе называли АФК «Система», Промсвязьбанк, «Альфа-банк» и «Яндекс», который пытался приобрести банк еще в 2020 г.

Интересно, что «Интеррос» в числе претендентов на долю семьи Тинькова не назывался совсем. Тем более что в начале апреля стало известно о намерении компании купить долю в Росбанке у французской Societe Generale, которая объявила об уходе из России на фоне спецоперации.

Анжела Патракова

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