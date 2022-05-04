Таинственный стартап переманил у Apple десятки инженеров и украл гигабайты данных о ее суперпроцессорах

Apple пожаловалась в суде на небольшой стартап Rivos за переманивание 40 сотрудников и кражу с помощью некоторых из них ее корпоративных секретов. По ее утверждению, Rivos, основанный в июне 2021 г., хочет делать свои процессоры, для чего и подговорил теперь уже бывших инженеров Apple выкрасть для него гигабайты информации о процессорах А15 и М1.

Массовое бегство инженеров из Apple

Компания Apple обратилась в суд с иском против стартапа Rivos, обвинив его в краже коммерческих секретов, пишет портал Tom’s Hardware. Rivos базируется в Калифорнии (США), и об этой компании на начало мая 2022 г. не было известно почти ничего.

Однако такая скрытность не мешает Rivos переманивать в свой штат сотрудников крупных корпораций, о чем Apple не преминула указать в своем иске. По ее утверждению, Rivos «увел» у нее 40 инженеров, среди которых были те, которые унесли с собой гигабайты информации.

По данным Apple, украденные этими специалистами сведения касались ее пока самого актуального мобильного процессора А15, используемого в смартфонах iPhone 13. Часть информации была посвящена процессору М1, показанному осенью 2020 г.

Наработки Apple могут стать частью процессоров никому неизвестного стартапа

Rivos – это молодой стартап, основанный в июне 2021 г. для разработки современных систем на чипе, которые могли бы конкурировать, в том числе, с процессорами Apple. В иске Apple говорится, что план Rivos заключался в найме как можно большего числа ее сотрудников, но пока ему удалось переманить «всего» 40 человек.

Торговцы секретами

На момент подачи иска Apple не была точно уверена в количестве «кротов», ворующих у нее данные по заказу Rivos. Если «перебежчиков» она исчисляет десятками, то в краже корпоративных секретов обвиняет пока двух своих бывших сотрудников – Бхаси Кайтамана (Bhasi Kaithamana) и Вен Ши-Чие (Wen Shih-Chieh).

Apple утверждает, что этот дуэт сумел выкрасть у нее тысячи файлов, в той или иной степени относящихся к процессорам М1 и А15. Также они смогли вынесли и некоторые другие коммерческие секреты, но какие именно, корпорация пока не уточняет.

Со слов юристов Apple, Rivos намеренно набирала в свой штат инженеров Apple, имеющих доступ к коммерческой тайне. Стартап якобы просил их выносить их на флешках, пишет Bloomberg.

Кайтамана, один из двух конкретных сотрудников, обвиняемых в краже данных, якобы скопировал тысячи документов Apple, содержащих «информацию, являющуюся служебной и коммерческой тайной», в течение недели в августе 2021 г. Он перенес файлы на свой рабочий компьютер, прежде чем перенести их на USB-накопитель. В иске Apple подробно рассказывается о конкретных данных, которые он собрал.

Вен, второй сотрудник, который якобы украл информацию, перед уходом из компании перенес 390 ГБ данных со своего компьютера, выпущенного Apple, на персональный жесткий диск.

«Некоторые сотрудники использовали несколько USB-накопителей для переноса информации на свои личные устройства, а также получали доступ к самым секретным сведениям компании, которые хранятся приложениях для совместной работы. Также они применяли AirDrop для передачи файлов на свои устройства. Некоторые сотрудники копировали презентации о существующих и еще не выпущенных процессорах Apple с грифами “Секретно” и “Собственность Apple” в облако. Один работник даже сумел сделать полную резервную копию рабочего устройства на личный носитель информации», – говорится в иске Apple.

Как именно Rivos держала связь с «кротами», пока остается загадкой. У Apple есть предположение, что для этого использовались специальные мессенджеры. «У Apple есть основания полагать, что Rivos проинструктировал по крайней мере некоторых сотрудников Apple загрузить и установить приложения для зашифрованной связи (например, приложение Signal), прежде чем общаться с ними дальше», – сказано в жалобе Apple.

Чего боится Apple

Apple больше 10 лет выпускает смартфоны iPhone на собственных процессорах линейки A-Series. Процессор М-серии – это ее разработка на базе архитектуры ARM, которой она заменила CPU Intel во всех своих компьютерах.

В жалобе Apple говорится, что использование ее коммерческих секретов и дизайна A15 и M1 может значительно ускорить разработку процессоров Rivos и предоставить этой компании несправедливые преимущества перед другими разработчиками процессоров, включая саму Apple.

В связи с этим Apple хочет, чтобы суд заблокировал использование Rivos ее крайне конфиденциальных проприетарных данных, вернул ее собственность и присудил нераскрытую сумму возмещения ущерба. Представители Rivos пока никак не прокомментировали иск против компании со стороны гигантской корпорации.

Секреты Apple утекают регулярно

Это не первый случай, когда Apple подавала иск в суд на своих бывших сотрудников, утверждая, что они украли у нее ценные корпоративные секреты. Ранее она подала в суд на Джеррарда Уильямса III (Gerard Williams III) и его коллег, которые основали Nuvia для разработки процессоров для центров обработки данных с лучшими характеристиками производительности на ватт.

За Nuvia, помимо Джеррарда Уильямса III, стоят Ману Гулати (Manu Gulati) и Джон Бруно (John Bruno). Все трое некогда работали в Apple и так или иначе были связаны с ее процессорами. Джон Бруно проработал в ней пять лет в группе разработчиков мобильных платформ, Ману Гулати был частью подразделения Apple Platform Architecture – он работал на Apple в течение восьми лет. Джерард Уильямс III строил карьеру в Apple девять лет и был в ней главным архитектора мобильных чипов, начиная с процессора А7.

Спор должен быть передан в суд в октябре 2023 г. В конечном итоге в начале 2021 г. Nuvia была продана компании Qualcomm. Последняя планирует использовать конструкции процессоров Nuvia в своих чипах для ноутбуков и официально не планирует разрабатывать процессоры для центров обработки данных.