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Российские компании заставят в кратчайшие сроки уйти с иностранных бирж. Таков приказ властей

Отечественные компании со штаб-квартирой в России по требованию властей должны разорвать все договоры с иностранными биржами и прекратить листинг на них. Новые правила распространяются, в частности, на Сбербанк и «Газпром». Тем временем «Яндекс», Ozon и HeadHunter не обязаны подчиняться этим требованиям, так как их головные офисы расположены в других государствах.

Закон суров

Российские власти предписали отечественным компаниям в кратчайшие сроки уйти с иностранных бирж, если их акции размещены на них, пишет ТАСС. Это касается только компаний, зарегистрированных в России. Они могут направить в Минфин просьбу о сохранении листинга на иностранной бирже. Если компания российская, но ее штаб-квартира находится в другой стране, то новые требования на нее не распространяются.

«Отречься» от иностранных бирж российские компании должны согласно новым требованиям закона «Об акционерных обществах». 27 апреля 2022 г. он был скорректирован – в него внесли поправки, запрещающие как выпуск, так и обращение депозитарных расписок отечественных компаний на зарубежных площадках.

Изменения в законе также обязывают российские компании не позднее 5 мая 2022 г. отказаться от листинга за рубежом и расторгнуть все имеющиеся договоры с биржами, находящимися в других странах.

Кого коснулись изменения

В качестве примера компаний, гарантированно подпадающих под новые требования, аналитики ТАСС привели множество крупных предприятий из различных секторов. В финансовой области это Сбербанк, чьи акции размещены на Лондонской фондовой бирже, в нефтегазовой сфере – «Роснефть» (Лондонская фондовая биржа), и «Газпром» (Франкфуртская фондовая биржа, Лондонская фондовая биржа).

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По мнению властей, иностранные биржи - не место для акций российских компаний

Воспользоваться правом попросить государство сохранить листинг на иностранных биржах воспользовалось немалое число компаний, представляющих российский крупный бизнес. В их числе АФК «Система» – основной акционер оператора МТС, чьи ценные бумаги размещены на Лондонской фондовой бирже. Аналогичные прошения направили сеть гипермаркетов «Лента» и нефтяная компания «Татнефть». Акции обеих находятся на Лондонской фондовой бирже наряду с ценными бумагами «Ростелекома», «Северстали», «Норникеля» и десятков других отечественных компаний.

Компании из числа «неприкасаемых»

Новые требования российского законодательства по части обязательного ухода с зарубежных бирж не распространяются на очень многие ИТ-компании. В их числе «Яндекс», в конце апреля 2022 г. заключивший сделку по продаже сервисов «Новости» и «Дзен», а в марте 2022 г. прогнозировавший свой технический дефолт.

Головная компания «Яндекса», Yandex N.V., дислоцируется в Голландии. Его акции вращаются на американской бирже NASDAQ.

Ozon, являющийся старейшим интернет-магазином в России, тоже не обязан уходить с NASDAQ, поскольку его штаб-квартира расположена на Кипре. На эту биржу он вышел осенью 2020 г.

Головной офис HeadHunter, сервиса по поиску работы и работников, тоже разместил свои акции на NASDAQ. Как и Ozon, он имеет головной офис на Кипре и потому тоже может не разрывать договор с этой биржей.

Поправки к закону «Об акционерных обществах» не будут затрагивать и другие организации, чьи штаб-квартиры находятся за пределами России. В частности, эти требования не распространяются на компанию Softline, занимающуюся поставками решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности. Об этом CNews сообщили ее представители. Компания зарегистрирована на Кипре.

Важно отметить, что на фоне антироссийских санкций еще в начале марта 2022 г. приостанавливались продажи акций «Яндекса», МТС, Ozon и других российских компаний на иностранных биржах.

Кто выполнит требования

На момент публикации материала было известно лишь об одной компании, согласившейся выполнить требования властей и уйти с иностранной площадки. Это группа компаний «Акрон», занимающаяся производством минеральных удобрений. Головной офис группы находится в Москве, а акции вращаются на Лондонской фондовой бирже.

Последовать примеру «Акрона» хотела российская горнорудная компания по добыче золота и серебра «Полиметалл» со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Как пишет ТАСС, руководство компании решило сохранить листинг в Лондоне, поскольку уход с этой биржи «не в интересах эмитента и акционеров».

Следует отметить, что подавляющее большинство российских компаний, чьи акции находятся на Лондонской фондовой бирже, NASDAQ и др., также располагают листингом на Московской фондовой бирже.

Эльяс Касми

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