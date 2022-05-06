В России выпущена замена бежавшему из страны TeamViewer

Российская компания всего через день после ухода TeamViewer из нашей страны выводит на рынок отечественный аналог этого сервиса. Новый продукт «Контур.Доступ», по заверению разработчиков, дешевле немецкого ПО в два раза. С его помощью можно удаленно подключаться к ПК, оказывать клиентам техподдержку, а также администрировать компьютеры, серверы, кассы и пр.



Замена TeamViewer

Как стало известно CNews, россияне выводят на рынок замену немецкому TeamViewer, ушедшему накануне с рынка нашей страны. Отечественный сервис для удаленного доступа к ПК был создан ИТ-компанией «СКБ Контур».

Сервис «Контур.Доступ» создан для того, чтобы помочь людям и организациям, пострадавшим от ухода упомянутого иностранного вендора, заявили CNews представители разработчика. «СКБ Контур» открывает бесплатный доступ к сервису на период до трех месяцев. «Это поможет организациям оперативно получить замену программного обеспечения и не нарушить привычные бизнес-процессы, а также понять за тестовый период, подходит ли им сервис», — отмечают в «СКБ Контуре».

Как заверяют в компании, российский сервис дешевле немецкого аналога в два раза. Стоимость использования лицензии «Контур.Доступ» составляет от 5 тыс. руб. в год для одного пользователя. Стоимость сервиса может сокращаться в зависимости от количества приобретенных компанией лицензий, уверяют разработчики.

Как рассказали CNews представители «СКБ Контура», оставить заявку на доступ к сервису можно на сайте проекта.

Как работает сервис

С помощью нового российского сервиса можно оказывать клиентам техподдержку, администрировать персональные компьютеры, серверы, кассы и другие устройства. «Контур.Доступ» также можно использовать как удаленный рабочий стол, рассказали CNews представители компании.

Российский аналог немецкого сервиса предоставляет услуги чата и передачи файлов, а также удаленный доступ к сторонним ПК

Среди дополнительных возможностей — передача файлов, чат, быстрое подключение к конкретному компьютеру, запись сеанса, автоматическое восстановление соединения при разрыве связи и другие способы быстрого администрирования.

Удаленное подключение к сервису

Как пояснили CNews представители компании, сервис начали создавать в 2010 г. Изначально он использовался внутри компании. «Выводить продукт на рынок решили в марте 2022 г., когда производитель TeamViewer объявил, что больше не будет продавать новые лицензии», — рассказали редакции в «СКБ Контуре».

Уход TeamViewer

TeamViewer — немецкий сервис удаленного доступа к компьютерам. Одноименная компания 5 мая 2022 г. объявила о своем уходе с российского и белорусского рынка из-за событий на Украине. В компании отметили, что прервут все контракты с клиентами из России и Белоруссии и не будут продлевать лицензии на свои продукты.

Кроме того, TeamViewer заблокировал все нелицензионные подключения к России и Белоруссии, чтобы избежать дальнейшего использования ПО компании.

Чем занимается «СКБ Контур»

Компания создает ПО для бизнеса с 1988 г. В портфеле «СКБ Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для электронного документооборота и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, а также проверка контрагентов. Выручка компании по итогам 2021 г. составила 22,6 млрд руб. Головной офис находится в Екатеринбурге.

Количество клиентов «СКБ Контура» достигло 2,2 млн. Компания занимает второе место в рейтинге «CNews Analytics: Крупнейшие поставщики услуг SaaS 2021», а также 23 место в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России по данным CNews Analytics по итогам 2020 г.