Уволенный глава китайской «дочки» ARM отказывается уходить из компании и не отдает печать, несмотря на вмешательство властей

«Непотопляемый» Аллен Ву

Глава китайской «дочки» британского разработчика чипов ARM Аллен Ву (Allen Wu) отказался покинуть свой пост. По сообщению Reuters, это уже вторая попытка его увольнения из ARM China за последние два года. Первую попытку он также проигнорировал и не счел нужным передавать дела новому руководству несмотря на решение материнской компании.

Решения совета директоров компании и поддержки со стороны властей Китая, которой заручилась материнская компания ARM – японская SoftBank – оказалось недостаточно, чтобы изгнать Аллена Ву.

Вместе со своими сторонниками Ву пытается сформировать такое общественное мнение, которое позволит ему сохранить свою позицию.

Конфликт и первое увольнение

ARM China – совместное предприятие (СП) британской ARM (Ltd) и консорциума китайских инвестиционных фондов. ARM владеет 47,33% долей в ARM China, остальные принадлежат китайцам, в частности 36% – Hopu Investment. ARM является разработчиком крайне популярной одноименной архитектуры. Процессоры на ее базе используются в большинстве современных планшетов и смартфонов. Находят применение ARM-чипы и в серверном оборудовании.

ARM с 2020 г. пытается вернуть контроль над своим китайским СП, избавившись от Аллена Ву

ARM China – значительный источник дохода для британской ARM, примерно четверть всей выручки компании приходится на китайское СП. По словам главного исполнительного директора ARM Рене Хааса (Rene Haas), в период с 2018 по 2021 г. выручка СП увеличилась на 250%.

Во главе СП с 2017 г. фактически находится Аллен Ву, отношения с которым у британской ARM испортились в 2020 г. – CEO обвинили в нарушении устава компании и конфликте интересов, после чего попытались его на этом основании уволить. Тот отказался подчиниться и присвоил себе фирменную печать и регистрационные документы компании, которые позволили ему и дальше управлять компанией. По некоторым данным, он также усилил собственную личную охрану. С тех пор ARM безуспешно пытается в юридическом смысле избавиться от мятежного топ-менеджера и восстановить контроль над своей китайской «дочкой».

Детали и первопричина конфликта по-прежнему остаются тайной, однако ранее китайский высокотехнологичный бизнес неоднократно уличали в попытках хищения зарубежной интеллектуальной собственности. Так, в сентябре 2021 г. бывшие менеджеры тайваньского подразделения Micron получили реальные тюремные сроки за «слив» технологий американского чипмейкера компании-конкуренту из КНР.

Попытка номер два

После провала с увольнением Ву британская ARM и SoftBank, по данным The Register, стремились заручиться поддержкой китайских властей, которые могли бы помочь официально зафиксировать смену руководства ARM China.

Не исключено, что старания оказались в какой-то мере успешными, поскольку 29 апреля 2022 г. Nikkei Asia и Reuters объявили о том, что скандальный топ-менеджер смещен со своего поста – соответствующее решение принял совет директоров ARM China. На его должность были назначены Лю Жэньчэнь (Liu Renchen), замдекана Университета Цинхуа в Шэньчжэне и Эрик Чен (Eric Chen), управляющий партнер SoftBank Vision Fund.

Однако, как отмечает The Register, в день получения SoftBank всех необходимых документов, подтверждающих право японцев распоряжаться ARM China, на официальном сайте компании было опубликовано письмо якобы за авторством ее сотрудников, в котором те выразили несогласие со сменой руководства, то есть увольнением Ву. Сторонники дважды уволенного CEO также обвинили SoftBank в попытке установить контроль над ARM China, несмотря на недостаточную для этого долю в ее капитале.

5 мая 2022 г. Reuters со ссылкой на ARM China сообщило о том, что Аллен Ву в очередной раз отказался уходить с должности главного исполнительного директора. В компании также пообещали «перестроить свою систему коммуникаций», чтобы защитить ее от «неправомерного использования Ву и его сторонниками».

Представители ARM отказались прокомментировать для издания The Register сложившуюся ситуацию, предложив журналистам обратиться к пресс-релизу компании от 29 апреля 2022 г., посвященному успешному урегулированию конфликта в ARM China. В SoftBank оперативно предоставить комментарий изданию не смогли.

Маневры ради IPO

Несмотря на то, что ARM China продолжает успешно вести операционную деятельность, контролировать работу СП у британской ARM до настоящего момента получалось плохо. В частности, Ву не хотел предоставлять материнской компании финансовую отчетность находящегося под его руководством юридического лица. Это, в свою очередь, не позволяло Softbank провести первичное размещение акций ARM на одной из фондовых бирж США, которую японский холдинг запланировал после провала сделки по продаже компании известному американскому чипмейкеру Nvidia. Перед IPO компании необходимо раскрыть финансовые показатели всех своих подразделений перед регуляторами (SEC) и потенциальными инвесторами.

В апреле 2022 г. стало известно о том, что ARM попытается дистанцироваться от своей китайской дочерней компании, передав свою долю в ней новой специальной проектной компании (SPV, Special Purpose Vehicle). Данный маневр, по задумке инициаторов, должен позволить ARM не отчитываться по китайскому подразделению и ускорить процесс IPO. Однако, по информации Nikkei Asia, и этот план Ву способен был разрушить.