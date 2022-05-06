У сбежавшей из России Dell арестовали счета на 800 миллионов

Столичный Арбитраж арестовал свыше 778 млн руб. на счетах ООО «Делл», российского представительства американской Dell. Это следствие ухода компании из России, что, помимо прочего, вызвало риск возникновения в стране дефицита серверов. На аресте счетов настаивал интегратор «Талмер».

Суд придержит деньги Dell

Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры против ООО «Делл», российской «дочки» американской Dell, пишет «Коммерсант». Они заключаются в аресте 778,5 млн руб. на ее счетах в рамках рассмотрения иска к ней со стороны системного интегратора «Талмер».

Иск был подан 8 апреля 2022 г. «Талмер» обвиняет «Делл» в неосновательном обогащении и требует взыскать с нее долг в размере 778,5 млн руб. В иске есть и третье лицо – оператор связи «Мегафон».

Суд ввел обеспечительные меры против «Делл» и арестовал деньги на ее счетах, объяснив это наличием «реальной угрозы затруднения или невозможности в будущем исполнить судебный акт». А сам иск связан с тем, что Dell ушла из России на фоне санкций после того, как «Талмер» внес ей аванс за оказание услуг по техподдержке сервисов VMware на территории России.

Над Dell начали сгущаться российские тучи

Отметим, что уход Dell из России вызвал резкий рост вероятности возникновения дефицита на отечественном рынке серверов. По результатам 2021 г. она заняла первое место на нем, удержав 21-процентную долю по объемам поставок (статистика IDC). На втором месте была российская Yadro (17%), на третьем – американская HPE (15%).

Незримая связь с VMware и «Мегафоном»

Объяснением решению суда служит в первую очередь тот факт, что материнская компания Dell, управляющая ООО «Делл» в России, зарегистрирована в Голландии. Как сказано в определении суда, она признана «недружественной».

Вторая причина – это связь с компанией VMware, которая, как и десятки других ИТ-компаний мира, поспешила ретироваться из России после начала спецоперации. Российская «Делл» является е официальным представителем VMware в России. В определении суда указано, что она занимается перепродажей услуг ее технической поддержки.

В решении суда сказано, что после прекращения деятельности VMware в России компания «Делл» «не предприняла «никаких действий по альтернативному способу исполнения своих обязательств». Попутно она не вернула «Талмеру» внесенный им аванс.

С учетом всего этого и того факта, что Dell тоже приостановила свой бизнес в России, «Талмер» потребовал заблокировать счета ее российской «дочки». Сделано это дл того, чтобы компания гарантированно вернула полученные деньги прежде, чем окончательно уйти из России.

Связь «Мегафона» со всем этим менее очевидна. В октябре 2017 г. совет директоров оператора одобрил приобретение 12,5-процентной доли в уставном капитале ООО «Форпост», материнской компании ООО «Талмер». В ноябре 2018 г., по данным «Контур.фокус», «Мегафон» вышел из состава совладельцев «Талмера». В настоящее время интегратор на 99% принадлежит ООО «ЮэСэМ телеком», также владеющему 50-процентной долей в «Мегафоне».

Успех не гарантирован

На момент публикации материала далеко не все были уверены, что принятые столичным Арбитражем обеспечительные меры помогут «Талмеру» вернуть свои деньги. Как сообщил изданию управляющий партнер консалтинговой группы GRM Константин Каричев, вероятность того, что авансированные средства будут возвращены интегратору, равна нулю. «Судьба российских дочерних структур зарубежных ИТ-компаний уже предрешена – их активы будут направлены на погашение долгов отечественным вендорам», – добавил он.

Партнер компании a.t.Legal Павел Ганин уверен, что арест счетов российской «Делл» лишь опосредованно связан с иском «Талмера». По его мнению, главная причина – это приостановки деятельности Dell на территории России. «Это действительно может представлять угрозу для дальнейшего функционирования ответчика и оказать влияние на его возможность расплачиваться с кредиторами», – заявил он изданию.

Управляющий партнер компании Semenov & Pevzner Роман Лукьянов называет определение суда «малоинформативным», объяснив это тем, что нет данных о том, какие именно доказательства предоставил истец, и были ли возражения со стороны ответчика. «В целом можно говорить об упрощенном стандарте принятия судом обеспечительных мер. Маловероятно, что такой арест мог быть наложен еще три месяца назад», – сообщил «Коммерсанту» Роман Лукьянов.

Apple и Google тоже под ударом

Ответить деньгами за свой уход из России может и компания Apple. В середине апреля 2022 г. против российской «дочки» Apple был подан иск. Его инициатором стала общественная организация «Общественная потребительская инициатива».

Истец потребовал признать противоправными полную остановку импорта и продаж техники Apple на территории России, а также техобслуживания устройств компании в российских авторизованных сервисах. В числе требований есть арест всех счетов «Эппл Рус» на сотни миллиардов рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенного всем пользователям Apple в России.

В схожей ситуации находится и интернет-гигант Google. В конце апреля 2022 г. стало известно, что «ГПМ развлекательное телевидение», подконтрольная холдингу «Газпром-медиа», подала против российского офиса Google иск с требованием заблокировать на его счете 500 млн руб. в ответ на блокировку ее канала на YouTube. Суд встал на сторону истца.

Неделю спустя столичный Арбитраж арестовал деньги и имущество Google еще на 500 млн руб., на этот раз в ответ на блокировку YouTube-аккаунта телеканала НТВ. «Заявление акционерного общества "Телекомпания НТВ" о принятии обеспечительных мер удовлетворить», – говорится в определении суда.