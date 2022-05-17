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Кирилл Соколов не станет покупать долю в «Вита Банке» из-за ухода из России международных платежных систем

Кирилл Соколов отказался от покупки доли в «Вита Банке», которую планировал зимой. Причиной для такого решения стал уход из России международных платежных систем, которые должны были сыграть важную роль в развитии финтех-сервисов на основе банка.

Санкции нарушили планы

В феврале 2022 г. было объявлено о покупке Кириллом Соколовым 93,6% акций «Вита Банка» для создания на его лицензии различных платежных сервисов с использованием технологической платформы Best2pay.

Однако после введения санкций против России проект создания этих сервисов стал неосуществимым в связи с уходом из страны международных платежных систем Visa и MasterCard, так как планировалось активно использовать их инфраструктуру и решения. В связи с этим Кирилл Соколов отказался от приобретения контрольного пакета акций «Вита Банка» и развития финтех-проектов.

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Уход из России международных платежных систем нарушил планы инвестора

«Мой отказ от покупки пакета акций «Вита Банка» обусловлен уходом из России международных платежных систем, в частности, компании MasterCard, которая играла важную роль в планах по созданию новых финтех-сервисов. В настоящее время я сконцентрирован на создании собственного инвестиционного фонда.

Фонд будет специализироваться на инвестициях в дивидендные компании, из капитала которых сейчас уходят иностранные игроки и предприниматели, уезжающие за рубеж, а также в компании, не имеющие возможности развиваться в силу иных обстоятельств.

Весь мой профессиональный опыт — это M&A и проекты по интеграции. С учётом того, что мне удалось выгодно реализовать свои активы в банковском секторе до начала периода турбулентности, сейчас хороший момент для входа в новые проекты. К фонду уже проявили интерес многие инвесторы» — так прокомментировал своё решение Кирилл Соколов.

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