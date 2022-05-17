Поддержку отечественной электроники в эпоху санкций оплатят россияне. Грядет подорожание

В России может появиться утильсбор за электронику как одной из мер реализации нацпроекта по поддержке российской электронной промышленности. Это приведет к росту цен на конечную продукцию. Также власти намерены уже летом 2022 г. запустить эксперимент по маркировке электроники. Сам нацпроект рассчитан до 2030 г. На его реализацию потребуется 2,74 трлн руб.

Поддержка за счет россиян

Работа над нацпроектом по развитию отечественной электронной промышленности почти завершена. В середине мая 2022 г. власти согласовали с премьер-министром Михаилом Мишустиным его финальную версию, пишет «Коммерсант».

Одна из потенциальных составляющих новой версии нацпроекта – введение утилизационного сбора на электронику как одного из условий снижения нагрузки на бюджет при реализации данного проекта. Следствием этого станет рост конечной стоимости техники, уверены опрошенные изданием эксперты. Другими словами, частично реализацию нацпроекта оплатят сами россияне, в дополнение к 20-процентному НДС.

По информации издания, документ не содержит прямых указаний на подготовку к введению утильсбора, однако данная идея обсуждается в кулуарах власти с лета 2021 г.

В документации к финальной версии нацпроекта по поддержке российской электроники указано, что его реализация обойдется стране в 2,74 трлн руб. Сам проект при этом рассчитан до 2030 г. В ранних версиях проекта звучала значительно более крупная сумма – 3,2 трлн руб.

Россиянам, вероятно, придется поддержать рублем развитие электроники в стране

Что касается новой суммы в 2,74 трлн руб., то 904,7 млрд руб. из нее уже предусмотрены в бюджете России. Из него же дополнительно будет выделено еще 901,6 млрд руб.

Оставшиеся 904 млрд руб. предоставят внебюджетные источники. К ним относятся, по всей видимости, доходы от маркировки электроники и утилизационного сбора за нее.

Маркировка и утильсбор в России

Маркировка становится обязательным требованием для множества товаров, продающихся в России. К ним относятся, помимо прочего, молочная продукция и питьевая вода.

Что до маркировки электроники, власти хотят реализовать ее в виде эксперимента. Соответствующий проект постановления Правительства появился на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 13 мая 2022 г. На момент публикации материала он находился на стадии общественного обсуждения.

Согласно документации к проекту, власти намерены начать этот эксперимент 1 июля 2022 г. продлится он как минимум до 31 августа 2023 г. Производители будут маркировать целый ряд устройств, относящихся к электронной продукции, вплоть до розеток и лампочек.

Утилизационный сбор – тоже весьма распространенное в России явление. С 2012 г. он действует, в частности, на автомобили, включая те, что были собраны на территории России. Для последних есть госсубсидии, частично или полностью покрывающие утильсбор в зависимости от степени локализации сборки.

Источники «Коммерсанта» уверены, что в обозримом будущем утильсбор может распространиться и на электронику. С их слов, эта мера «ожидаемо приведет к повышению конечной стоимости продукции».

В частности, о том, что введение утилизационного сбора и маркировки на электронику обсуждается с 2021 г., сообщила изданию глава АНО «Консорциум Светотехника» Ольга Грекова. «Отрасль была не готова к такому проекту, поэтому Минпромторг решил сначала ввести маркировку светотехники и узкой номенклатуры радиоэлектроники, а в последующем дополнять список», – добавила она.

Возможное распространение утильсбора на электронику резко осуждают представители российского бизнеса. В частности, против этой инициативы выступает Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). В нее входят многие российские и иностранные компании, включая розничные сети «М.Видео», «Эльдорадо» и DNS, интернет-магазин «Яндекс.маркет» а также ушедшие из России Apple, Dell, IBM, Intel, Samsung и др.

«Утильсбор ляжет в себестоимость продукции на рынке, который и так находится не в лучшем положении, – заявил изданию представитель РАТЭК Антон Гуськов. – К тому же это противоречит логике: сборы, направленные на утилизацию электроники, должны идти на утилизацию электроники, а не на другие цели».

Распределения средств для нацпроекта

Национальный проект по поддержке российской электроники в его финальной версии разбит на четыре этапа с гигантской разницей в объемах финансирования каждого из них. Меньше всего денег власти затратят на этап под названием «Развитие технологий производства электроники» – он оценивается в 247,2 млрд руб.

Второй этап называется «Подготовка кадров». На его реализацию планируется выделить еще 443 млрд руб. Ровно в два раза дороже стоит этап «Развитие инфраструктуры производства гражданской электроники». Его оценили 880,7 млрд руб. Наконец, еще 1,174 трлн руб. пойдет на финансирование этапа «Прикладные исследования, разработка и внедрение».

Контроль за разработкой нацпроекта вели четыре человека. В этот квартет входят вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Юрий Борисов, а также заместитель главы Минпромторга Василий Шпак и замглавы Минцифры Андрей Заренин.