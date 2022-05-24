Американцы закрывают в России завод по сборке электроники. Работников благодарят за трудолюбие и увольняют

Американская компания Jabil, собирающая сложную контрактную электронику, закрывает производство в Твери и увольняет 90 сотрудников в связи с событиями на Украине. Завод, на котором собиралась автоэлектроника, телевизоры, роутеры и камеры, работал в городе с 2009 г.

Завод Jabil закрывается

Третья по величине компания в мире, предоставляющая услуги по контрактной сборке электроники, американская Jabil объявила о закрытии завода в Твери. О решении корпорация сообщила на официальном сайте.

Руководство компании намерено уволить 90 российских сотрудников, которых поблагодарили за трудолюбие и самоотверженную преданность делу. Jabil уточнила, что продолжит работать с клиентами, чтобы ликвидация завода не повлияла на их бизнес.

В компании не заявили напрямую, что решение свернуть производство в России связано с российской спецоперацией на Украине, однако подробно рассказали, какую материальную поддержку оказывают сотрудникам своих заводов в Харькове и Ужгороде.

Среди клиентов — Amazon, Apple, Cisco

Корпорация Jabil Circuit была основана в Мичигане в 1966 г., это третья по величине компания в мире, которая занимается контрактной сборкой сложной электроники. В 2022 г. у Jabil в 30 странах размещена сотня заводов, на которых работает больше 180 тыс. сотрудников. Конечные потребители — крупные западные корпорации: Amazon, Apple, Cisco Systems, Hewlett-Packard, Ingenico Group, Johnson and Johnson, Ericsson, NetApp, SolarEdge Technologies и Tesla.

Jabil, собирающая сложную контрактную электронику, закрывает завод в Твери и увольняет 90 сотрудников

Прибыль компании в 2015 г. достигла $18 млрд. Согласно отчету по итогам 2020 г., выручка Jabil разделяется на два сегмента: услуги в сфере производства электроники занимают 61% от общей выручки, услуги в сфере диверсифицированного производства — 39%. В первом сегменте выручка компании разделяется по типам заказчиков, среди основных отраслей партнеров называется промышленность и оборудование для производства полупроводников, 5G, беспроводное соединение и облачные вычисления, обеспечение работы сети и хранение данных. Во втором сегменте львиную долю заказов у компании забирали организации из сферы здравоохранения, автомобилестроения и соединенных устройств.

Что выпускал завод в Твери

Производство Jabil в Твери было запущено с 2009 г., на предприятии выпускалась продукция для крупных мировых брендов для реализации в России: потребительская электроника, в частности, телевизоры и дисплеи, телекоммуникационное и сетевое оборудование, приставки для приема сигналов спутникового и цифрового телевидения, POS терминалы и промышленное оборудование. На пике своей мощности на заводе трудились 150 человек, масштабировать производство до тысячи рабочих мест, несмотря на заявления руководства, в России не удалось.

Поначалу на заводе выпускали ЖК-телевизоры Sony для российского рынка, но в 2011 г., предприятие переориентировалось на компанию Cisco. На заводе была запущена конвейерная линия для финишной сборки, установки ПО, тестирования и ремонта цифровых IPTV-приставок Cisco. Среди крупных местных заказчиков фигурировал «Вымпелком».

В одном из интервью Филипп Костемаль (Philippe Costemale), глава Jabil в России, рассказывал, что в стране у компании налажена обширная партнерская сеть с точками сбора оборудования на гарантийное и послегарантийное обслуживание: в Москве, Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Ростове, Краснодаре, Новосибирске, Иркутске, Хабаровске и Владивостоке. Ремонтный центр в Твери также обслуживал бытовую и промышленную электронику.

В начале 2016 г. Axis Communications объявила о запуске производственной линии на заводе компании Jabil по выпуску камер видеонаблюдения для реализации внутри страны, в Белоруссии и Казахстане. В 2019 г. компания Axis Communications сообщила о расширении производственной линии на заводе: модельный ряд, представленный на российском производстве, пополнился камерами с чипом ARTPEC-7 с элементами искусственного интеллекта.