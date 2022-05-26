Binance научит регулировать криптовалюты Казахстан, куда массово бежали китайские майнеры

Binance поможет Казахстану

Binance, владеющая одноименной криптобиржей, подписала меморандум о взаимопонимании с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (Минцифры) Казахстана. В соглашении, заключенном 25 мая 2022 г., стороны выразили обоюдную заинтересованность в развитии рынков виртуальных активов в стране, сообщили CNews представители Binance.

Как отмечают в компании, подписание документа позволит Binance консультировать власти Казахстана по вопросам разработки законодательной базы и политики регулирования криптоактивов в стране. Минцифры Казахстана и Binance в его рамках будут работать над интеграцией национальной банковской инфраструктуры с рынком криптовалют, разработкой и внедрении технологии распределенного реестра (блокчейн).

Кроме того, ведомство и Binance договорились о поддержке международного технопарка ИТ-стартапов Astana Hub. На его основе планируется запуск регионального блокчейн-хаба.

Binance будет плотно сотрудничать с властями Казахстана

По словам главы Минцифры Казахстана Багдата Мусина, стороны обсудили возможность создания ориентированного на блокчейн венчурного фонда и академии, которые помогли бы местным талантам из Astana Hub выйти на глобальный уровень.

Как Казахстан стал криптовалютной сверхдержавой

С начала 2021 г. власти Китая начали накладывать ограничения на добычу и операции с криптовалютой. Предпринятые ими меры оказались настолько эффективными, что, по данным Кембриджского центра альтернативных финансов (Cambridge Centre for Alternative Finance), доля КНР рухнула с 53,3% в январе 2021 г. до нуля в августе 2021 г.

Майнинговые фермы из Китая начали переезжать в соседние страны с более благосклонным отношением властей к криптовалютам, в первую очередь в Казахстан, где в 2020 г. на государственном уровне цифровые активы признали имуществом, но не разрешили использовать в качестве платежного средства. Выпуск и оборот криптовалют допускался исключительно на территории МФЦА «Астана». Иначе говоря, добывать биткоин в Казахстане официально разрешили, а тратить его – нет, это сделало основным выгодоприобретателем майнеров-нерезидентов. На данную проблему также обращал внимание чиновников президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Как бы то ни было, к августу 2021 г. доля страны в мировом хешрейте биткоина достигла 18%. Более высокий результат смогли продемонстрировать только США (38%).

Однако китайским майнерам удалось достаточно быстро вернуть утраченные позиции. Уже к сентябрю 2021 г., по оценки британских исследователей, доля КНР вновь перевалила за 21%, что позволило стране вернуться на вторую строчку рейтинга. При этом Казахстан все равно остался одной из главных сил на глобальном рынке добычи биткоина, сместившись на одну строчку рейтинга вниз с долей в более чем 13% и опережая Канаду (6,5%) с Россией (4,66%).

Как отмечают аналитики, методология исследования опирается на данные о местоположении крупных пулов, в которые разрозненные майнеры объединяются для более эффективной добычи новых токенов. На основе этих данных формируется представление о регионах сосредоточения майнинговой активности. Выбранный подход способен негативно сказаться на точности итогового результата, поскольку некоторые майнеры биткоина используют VPN для сокрытия своего реального местоположения. Впрочем, кембриджцы утверждают, что данный фактор лишь «в умеренной степени» влияет на качество аналитики.

В начале января 2022 г. на фоне отключения интернета в Казахстане из-за массовых протестов курс биткоина начал стремительно падать. Всего за сутки с 5 по 6 января он снизился более чем на 7%. Ограничения отразились и на мировом хэшрейте биткоина – его падение всего за несколько часов достигло 12%, а на некоторых пулах оно составило более 80%.

Binance в России

Binance – это одна из пяти крупнейших мировых бирж по торговле цифровыми финансовыми активами и криптовалютами. Основана в 2017 г. предпринимателем Чанпэном Чжао (Changpeng Zhao). К середине 2021 г. объемы ее торгов в России сделали Binance вторым по величине рынком биржи в мире после Китая. По информации Reuters, компания сотрудничала с ФСБ и другими российскими государственными структурами.

В феврале 2022 г. Binance вошла в Ассоциацию банков России (АБР). Вступление биржи в организацию было продиктовано стремлением обеспечить диалог с федеральными органами власти, законодателями, экспертами в сфере цифровых финансовых активов и цифровых валют.

В конце апреля 2022 г. Binance ввела ограничения в отношении россиян из числа обладателей активов стоимостью свыше 10 тыс. евро. Такие клиенты платформы лишились возможностей проводить какие-либо операции за исключением вывода средств. Пойти на этот шаг площадку вынудил очередной пакет санкции Евросоюза, наложенных на Россию из-за событий на Украине.

Binance тогда заявила, что не планирует прекращать работу в России, но готова это сделать в случае необходимости. На момент публикации данного материала сайт биржи по-прежнему доступен россиянам.