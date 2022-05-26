Покупателей «суверенной» электроники оставят без госсубсидий и переведут на кредиты

Покупателей российской электроники решили оставить без государственных субсидий. Теперь на внедрение «суверенного» оборудования компаниям будут выдавать только кредиты. Финансирование сквозных проектов в электронике, заказчиками которых выступают ВТБ, «Россети» и другие крупные компании, кардинально пересмотрят.

Кредиты вместо субсидий

Крупные российские компании, приобретающие отечественную электронику, останутся без государственных субсидий, пишут «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджера одной из госкомпаний и представителя рынка микроэлектроники.

Теперь на внедрение российского оборудования можно будет получить только кредит, но не субсидию. Какой орган власти выступил с инициативой, не уточняется, но первоначально механизм субсидирования отрабатывало Правительство России.

Изменятся также сроки, целевые показатели и объемы финансирования сквозных проектов. В Минцифры и Минпромторге информацию пока не подтвердили.

Пересмотреть механизм финансирования сквозных проектов по электронике решили после того, как они показали свою неэффективность, утверждают собеседники издания.

На внедрение «суверенного» оборудования компаниям будут выдавать, не субсидии, а только кредиты

Напомним, сквозным проектом считается комплекс взаимоувязанных мероприятий для внедрения программно-аппаратных комплексов или систем интеллектуального управления. В частности, сюда попадают организация производства продукции, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки радиоэлектронной продукции, создание встроенного ПО, адаптация существующего софта. В рамках проекта продукция также должно выводиться на рынок.

Сколько денег должны были выделить

В сентябре 2021 г. глава правительства России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий по сквозным проектам. Согласно постановлению № 1619, организации могли компенсировать до 50% затрат на закупку и внедрение российской радиоэлектронной продукции. На проекты по внедрению отечественного оборудования сроком на пять лет компании могли получать до 4 млрд руб. в год. Так предельная сумма госфинансирования по таким проектам могла достигнуть 20 млрд руб.

Организация-покупатель, в свою очередь, должна была вложить в проект не менее 100 млн руб. за весь период и обещать, что удельный вес отечественной электроники в проекте в итоге будет не меньше 70%. Общий объем реализации проекта — не меньше 500 млн руб., из которых 90% средств должно было пойти на покупку российской радиоэлектронной продукции. Госсубсидию компания могла потратить на покупку продукции и комплектующих, нужных для внедрения электроники, модернизацию производственных процессов и обучение работников. Отвечал за распределение госсубсидий Минпромторг.

В ноябре 2021 г. Минцифры внесло корректировки в постановление о сквозных проектах в электронике, включив в него понятие ключевого поставщика — компании, чей товар внедряется якорным заказчиком, основным потребителем продукции проекта. За срыв поставок была предусмотрена ответственность — организацию могли включить в реестр недобросовестных поставщиков и заставить вернуть субсидии Минпромторгу.

«Сырой» механизм поддержки

В феврале 2022 г. стало известно, что госсубсидии до сих пор не выделили из-за непроработанного механизма поддержки. Так, по словам исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники Ивана Покровского, в правилах выделения субсидий отсутствовало четкое определение, что именно считается российской продукцией.

В итоге некоторые компании стали выбирать поставщиков российских товаров, созданных на основе иностранных процессоров. Таким образом, суть сквозных проектов, нацеленных на импортозамещение, была искажена и их реализация затормозилась.

Кроме того, непрозрачным была процедура выбора получателей господдержки. Предполагалось, что якорный заказчик сам находит разработчика и вместе с ним приходит за госденьгами.

Кто претендовал на субсидии

Изначально предполагалось, что госсубсидиями воспользуются субъекты естественных монополий или разработчики уникальных технологий, имеющих спрос у сторонних организаций или граждан — именно их государство планировало мотивировать на импортозамещение.

В июне 2021 г. руководитель Центра компетенций сквозных проектов по направлению «Вычислительная техника», президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова сообщила, что в стране готовятся 12 сквозных проектов в области вычислительной техники на сумму более 182 млрд руб. Якорными заказчиками выступили МТС, РЖД и «Ростех». Суть проектов заключалась в переводе информационной инфраструктуры российских корпораций, стационарных и мобильных рабочих мест на базу отечественных процессоров.

К началу 2022 г. в правительство на рассмотрение отправили 19 заявок на получение госсубсидий. Известно, что ВТБ до 2025 г. планировал вложить 9,3 млрд руб. в оборудование на процессорах открытой архитектуры RISC-V. «Россети» вместе с НТЦ «Модуль» собирались создать программно-аппаратные комплексы для робототехнических систем охраны за 12,87 млрд руб.

Поддержат ли электронную промышленность

В то же время совсем без денег отечественную электронную промышленность на фоне санкций оставлять не собираются: 25 мая 2022 г. в Минпромторге сообщили, что до 2030 г. планируют выделить отрасли более 900 млрд рублей. На этот раз речь идет о работе над нацпроектами по развитию отечественной радиоэлектронной промышленности.