Российский производитель серверов и СХД забрал к себе уволенных сотрудников американского завода

Российский производитель серверов и СХД «Аквариус» приобрел завод американской компании Jabil в Твери. Помимо этого, компания забрала к себе несколько десятков уволенных сотрудников с производства, среди них технологи, инженеры, операторы и т.д. Всего на заводе площадью 27 тыс. кв. м планируется организовать до 1,5 тыс. рабочих мест. Производство серверов, СХД, ПК, ноутбуков и планшетов на нем начнется в ближайшее время.

«Аквариус» купил завод Jabil

Как стало известно CNews, группа «Аквариус» приобрела завод американского производителя электроники Jabil в Твери. Об этом изданию рассказали представители «Аквариуса».

О закрытии завода стало известно накануне, об этом Jabil объявила у себя на сайте. Переговоры по покупке завода шли осенью 2021 г. «Аквариус» забрал к себе несколько десятков российских сотрудников с завода, которых уволила Jabil. Среди них технологи, инженеры, операторы и т.д. В планах «Аквариуса» масштабировать производство до 1,5 тыс. рабочих мест.

Общая площадь производственного комплекса в Твери составляет 27 тыс. кв. м. Это в два раза больше комплекса «Аквариуса», располагающегося в Ивановской обл. (14 тыс. кв. м). В ближайшие месяцы на новой площадке будет развернуто производство (участки конвейерной сборки, роботизированные линии сборки оборудования, а также автоматические линии сборки и монтажа печатных плат). На заводе будут выпускать всю производимую «Аквариусом» продукцию — серверы, системы хранения данных (СХД), персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, принтеры и МФУ. Стоимость завода в компании не раскрывают. Оборудование на нем будет только «Аквариуса».

«Это позволит до конца года увеличить производственные мощности “Аквариуса” в 2,5 раза — до 2,5 млн устройств», — рассказал CNews Алексей Калинин, председатель совета директоров компании. О покупке производственно-логистического комплекса «Аквариусом» CNews стало известно в марте 2022 г. Инвестиции в проект составят 5 млрд руб.

Что выпускал завод в Твери

На заводе Jabil в Твери с 2009 г. выпускалась потребительская электроника, в частности, телевизоры и дисплеи, телекоммуникационное и сетевое оборудование, приставки для приема сигналов спутникового и цифрового телевидения, а также POS терминалы и промышленное оборудование. На заводе Jabil, в том числе, выпускали ЖК-телевизоры Sony, а также цифровые IPTV-приставки Cisco.

В России у компании Jabil была налажена обширная партнерская сеть с точками сбора оборудования на гарантийное и послегарантийное обслуживание, включая в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Самару, Ростов и пр. Ремонтный центр в Твери также обслуживал бытовую и промышленную электронику. Об этом в одном из своих интервью заявил Филипп Костемаль (Philippe Costemale), глава Jabil в России.

Корпорация Jabil Circuit была основана в Мичигане в 1966 г., это третья по величине компания в мире, которая занимается контрактной сборкой сложной электроники. У Jabil размещены сотни заводов в 30 странах мира, на которых работает больше 180 тыс. сотрудников. Конечные потребители компании крупные западные корпорации, среди которых Amazon, Apple, CiscoSystems, Hewlett-Packard, Ericsson, Tesla и т.д.

Рост и новые владельцы «Аквариуса»

О планах «Аквариуса» нарастить свои производственные мощности по выпуску вычислительной техники в два раза CNews сообщал в феврале 2022 г. В планах компании в 2022 г. также увеличить выручку на 50% — до 36 млрд руб. в год.

С февраля 2022 г. «Аквариус» официально принадлежит ИТ-интегратору «Смарт текнолоджис». Это стало следствием многомесячной битвы за контроль над «Национальной компьютерной корпорацией» (НКК) между семьей Калининых (Алексея и его отца — Александра основателя и акционера компании) с группой акционеров Леонидом Гольденбергом и Евгением Лачковым, а также президентом (на тот момент) НКК Денисом Фроловым, в декабре 2021 г. было заключено мировое соглашение. Его исходом стала договоренность о продаже крупнейшего актива НКК — группы «Аквариус» — «Смарт текнолоджис», подконтрольному Калининым.

Согласно базе ЕГРЮЛ, 99% долей ООО «Аквариус» с 27 декабря 2021 г. принадлежит ООО «Смарт холдингу», 1% — Владимиру Степанову и менее 1% остается у Александра Калинина. В свою очередь с 16 февраля 2022 г. 64% долей ООО «Смарт холдинга» находятся у ООО «Смарт текнолоджис». Остальные 33% принадлежат Александру Калинину и 3% — группе «Аквариус». Наконец, ООО «Смарт текнолоджис» на 40% принадлежит Алексею Калинину, а остальные 60% в равных долях распределены между Олегом Кот, Надеждой Бланкет и Антоном Ефремовым.