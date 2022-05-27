«Яндекс» и VK бунтуют против госрегулирования рекомендательных алгоритмов в соцсетях

«Яндекс» и VK выступили против законопроекта о регулировании рекомендательных сервисов онлайн-платформ. Компании подчеркивают, что такие алгоритмы уже регулируются отдельными законами и на них наложены обязанности при распространении информации.

«Яндекс» и VK не хотят отключать рекомендации

27 мая на экспертном совете партии «Единая Россия» запланировано обсуждение законопроекта о регулировании рекомендательных сервисов онлайн-платформ перед его внесением на рассмотрение в Госдуму. Несколько источников «Коммерсанта» на ИТ-рынке утверждают, что против документа уже выступили «Яндекс» и VK.

Согласно законопроекту, разработанному зампредом комитета Госдумы по информполитике Антоном Горелкиным, онлайн-платформы могут обязать оповещать пользователей о применении рекомендательных алгоритмов и позволять их отключать. На прошлой неделе «Ведомости» сообщали, что законопроект может быть принят в первом чтении до конца сессии. Регулирование могут распространить на соцсети, видеохостинги, новостные и поисковые агрегаторы.

«Яндекс» и VK выступили против законопроекта о регулировании рекомендательных сервисов онлайн-платформ

«Регулирование рекомендательных алгоритмов поисковых систем избыточно, поскольку они уже регулируются отдельными законами и на них наложены обязанности при распространении информации», — пояснил позицию «Яндекса» один из источников «Коммерсанта».

Люди станут меньше пользоваться сервисами

Другой собеседник газеты опасается резкого снижения времени, проводимого пользователями во всех сервисах компании, из-за возможности отключения рекомендаций.

По словам собеседника «Коммерсанта», в VK опасаются, что требования помешают развитию новой платформы «VK Видео», запуск которой планируется до конца года.

«Одним из основных преимуществ платформы должен стать рекомендательный алгоритм, способный соперничать с YouTube», — подчеркнул источник, добавив, что такой алгоритм использует и «VK Клипы», где 97% просмотров коротких роликов приходятся на рекомендации.

Сопредседатель комитета по нативной рекламе Ассоциации развития интерактивной рекламы Анна Доскач пояснила, что ограничение рекомендаций снизит возможности платформ адекватно подбирать видео, то есть людям будет неинтересно пользоваться сервисами. По словам эксперта, при возможности эту опцию отключит «примерно треть» пользователей.

Авторы законопроекта обосновывали необходимость документа тем, что рекомендации могут «создавать аномальный интерес к товарам и влиять на общественное мнение», особенно на фоне российской «спецоперации» на территории Украины. По словам Горелкина, YouTube, который «участвует в информационной войне», «достаточно перенастроить рекомендательные алгоритмы, чтобы антироссийский контент доставлялся не только тем, кто интересуется политикой, а максимально широкому кругу».