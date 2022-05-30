«Дочка» «Ростелекома» отлучила от госзаказа поставщика российского ПО, страстного адепта импортозамещения

Компания, занимающаяся поставками и внедрением российского ПО для проектов по импортозамещению, попала в реестр недобросовестных поставщиков, что не позволит ей в ближайшее время участвовать в гостендерах. Включение в реестр произошло после обращения в ФАС «дочки» «Ростелекома». Сама компания считает себя невиновной.

«Русские программы» в черном списке

Как выяснил CNews, компания «Русские программы», занимающаяся поставкой и внедрением российского ПО, рискует лишиться права участвовать в гостендерах на два года. Сообщение о включении ее в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) по линии 223-ФЗ (регулирует закупки компаний с госучастием) выпустило Московское областное управление федеральной антимонопольной службы (ФАС). На участие «Русских программ» в тендерах по 44-ФЗ (регулирует закупки госорганов) рассматриваемое ограничение не распространяется.

Сведения для включения компании в реестр ФАС подала дочерняя структура «Ростелекома» — «РТ лабс». «Согласно представленным сведениям заказчик направил в адрес общества проект договора в установленный законом срок, — говорится в сообщении УФАС. — В регламентированный срок общество не представило заказчику подписанный проект договора, в связи с чем заказчику поступило уведомление об уклонении общества от заключения договора на поставку экземпляров программ для ЭВМ».

Из сообщения также следует, что на заседании комиссии Московского областного УФАС «Русские программы» не представили доказательств существования объективных причин для неподписания проекта договора в установленные законом сроки. «Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО “Русские программы” подлежат включению в РНП».

Компания «Русские программы» попала в реестр недобросовестных поставщиков

Судя по реестровой записи, компания попала в черный список еще 21 апреля 2022 г. По открытым данным, свое решение УФАС вынесло 23 марта 2022 г., а приказ о включении организации в РНП ФАС выпустила 19 апреля. Планируемая дата исключения в реестре не прописана. В стандартном случае срок включения составляет 24 месяца.

Как показывает анализ базы судебных разбирательств, 20 апреля 2022 г. «Русские программы» подали к Московскому областному УФАС иск в Арбитражный суд Москвы. Иск принят к производству, ближайшее заседание суда запланировано на 20 июля 2022 г.

Представители «Русских программ» подтвердили CNews, что этот иск связан со стремлением компании добиться своего исключения из реестра. Собеседники редакции утверждают, что компания не получала от «РТ лабс» проекта договора.

Что должны были поставить «Русские программы»

Анализ сайта госзакупок показывает, что проблемный тендер касался поставки в «РТ лабс» экземпляров программ Jira и Confluence. Первый из этих продуктов предназначен для управления разработкой ПО, второй представляет собой систему совместной работы. Разработчиком обоих решений выступает австралийская компания Atlassian.

Тендер на поставку данного софта был объявлен «РТ лабс» 8 февраля 2022 г. в формате открытого запроса котировок в электронной форме. Начальная максимальная цена договора была выставлена на уровне $632,5 тыс. (47,9 млн руб. по курсу ЦБ на тот момент).

Итоги закупки были подведены 18 февраля 2022 г. Победившие «Русские программы» снизили цену лота до $606,6 тыс. На втором месте оказалась корпорация «Дельта-групп» с предложением в $614,7 тыс., на третьем — компания «Маллит» с предложением в $625 тыс., на четвертом — компания «Тгрид» с предложением в $631,8 тыс.

На данный момент договор на поставку ПО уже подписан. Его цена составляет $614,7 тыс. Цена договора в рублевом эквиваленте прописана на уровне 57,5 млн руб.

Имя поставщика в карточке контракта на сайте госзакупок не указано. По закону им должен был стать участник, занявший на тендере второе место, то есть Дельта-групп». В пользу именно такого варианта развития события говорит цена договора.

Параметры бизнеса «Русских программ»

По данным ЕГРЮЛ ООО «Русские программы» было зарегистрировано в Москве 19 декабря 2015 г. На данный момент соучредителями в равных долях выступают Владимир Денисов и Алексей Пузаков. Гендиректором заявлен Денисов.

По базе «Контур.фокус», по итогам 2021 г. компания показала выручку в 749,2 млн руб. с приростом этого показателя на 60% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль составила 5,7 млн руб. В базе содержатся данные о 452 госконтрактах организации на общую сумму в 767,4 млн руб.

Компания поставляет как зарубежный, так и российский софт. Раздел отечественных программ на сайте компании включает несколько десятков наименований, в том числе «1С», «Аскон», Astra Linux, «Альт», «Р7-офис», «Мой офис», «Ред ОС», РОСА, Postgres Professional и др.

На сайте компании также имеется отдельный раздел «Импортозамещение». «Мы предлагаем каталог программных решений для импортозамещения — от базовых инфраструктурных сервисов до специализированных приложений, — говорится в нем. — Мы поможем подобрать замену для иностранного программного обеспечения, проконсультируем по вопросам интеграции в инфраструктуру и соответствия требованиям законодательства, проведем демонстрацию работы ПО».

В этом же разделе вывешен список популярных зарубежных программ, в отношении каждой из которых приведены российские аналоги.

В разделе сайта «Акции» можно обнаружить запись от 16 марта 2022 г. «Замена импортных программ российскими аналогами».

Среди своих клиентов компания указывает «Газпром межрегионгаз», «Киви», «Транснефть», Sunlight, Правительство России, ФСО, «Балтийский лизинг», правительство Московской области, МиГ.