«Яндексу» приписывают массовую релокацию сотрудников в Сербию

«Яндекс» может перевезти часть сотрудников в Сербию. Эта страна не поддерживает антироссийские санкции, и открытие офиса в ней позволяет российским компаниям почти без ограничений вести бизнес со своими иностранными партнерами.



Релокация сотрудников как средство борьбы с санкциями

Российский интернет-гигант «Яндекс» может в самом ближайшем будущем вывезти в пределах 300 своих сотрудников в Сербию. Об этом сообщило сербское издание Nova Ekonomija.

«Мы ожидаем, что здесь начнут бизнес больше крупных российских компаний, таких как “Яндекс”, которая намерена переместить 300 сотрудников», – сообщили источники издания. Они отметили также, что компания ищет новое просторное помещение для своего офиса.

О намерении «Яндекса» перебросить три сотни своих сотрудников в Сербию сообщили также сербские юристы в рамках веб-встречи «Российские санкции: влияние на компании в ЮВЕ (Юго-Восточная Европа – прим. CNews)», Ruske sankcije: Uticaj na kompanije u JIE (сербск.). Данное мероприятие организовано силами Юго-Восточного европейского правового альянса (SELA). По их мнению, компании, зарегистрировавшие свои представительства в Себрии, останутся в стране на два-три года, сообщили они Nova Ekonomija.

На момент публикации материала «Яндекс» не реагировал на высказывания сербских юристов и публикации в сербских изданиях. На вопрос CNews о перевозе сотрудников в Сербию его представители ответили: «Не будем комментировать».

Устроившихся работать в «Яндекс» россиян может ждать радикальная смена места жительства

Тем временем американская корпорация Google активно перевозит своих сотрудников из России за рубеж. Началось все в марте 2022 г, а в мае 2022 г. выяснилось, что работникам российского офиса дают два варианта на выбор – или переехать в другую страну и сохранить рабочее место, или уволиться и начать искать новую работу.

Зачем Сербия могла понадобиться «Яндексу»

Сербия может стать спасательным кругом для многих представителей российского бизнеса, отрезанного от иностранных государств. Как пишет Nova Ekonomija, Сербия пока не участвует в антироссийских санкциях, вследствие чего многие российские компании стали открывать свои представительства в Белграде и других городах страны. По информации издания, на май 2022 г. в Сербии проживало свыше 30 тыс. россиян.

Размещение офиса в Сербии позволяет российским компаниям обходить запреты на ведение бизнеса с иностранными партнерами и упрощает процесс взаиморасчетов с ними. Кроме того, процедура регистрации компании в этой стране для российских бизнесменов такая же, как и для сербских. Между Сербией и Россией есть несколько соглашений, которые позволяют российским инвесторам размещать продукцию на рынке ЕС без таможенных пошлин. Также две страны подписали соглашение об избежании двойного налогообложения.

На вопрос CNews о наличии у «Яндекса» офиса в этой стране представители компании отвечать отказались.

Российские предприниматели уже успели разглядеть преимущества регистрации компании в Сербии. Так, в период с 24 февраля по 1 апреля 2022 г. в это стране было основано более 300 новых компаний, учредителями которых являются выходцы из России. Для примера, в период с 24 февраля 2019 г. по 23 февраля 2022 г., то есть за три года, число таких компаний составило 435. Статистика за апрель и май 2022 г. не приводится.

Большая часть новых компаний работают в ИТ-сфере – разрабатывают ПО, предоставляют ИТ-услуги. Часть фирм занимаются консалтингом и оптовой торговлей.

По информации Nova Ekonomija, в Сербию планирует перевести своих сотрудников и компания Luxsoft. Имеющая российские корни, она была основана в начале XXI века, а в 2014 г. ее гендиректор Дмитрий Лощинин попросил инвесторов не воспринимать его компанию как российскую, так как Luxoft является глобальной компанией с головным офисом в Швейцарии.

После начала спецоперации на Украине Luxoft приостановила свою деятельность в России. В конце апреля 2022 г., как сообщал CNews, группа IBS выкупила российский бизнес Luxoft и вернула его в Россию компания создавалась как раз в недрах IBS, но затем была продана американской DXC Technology.

С Израилем тоже пока не угадали

В мае 2022 г. в Сети появилась информация о готовящемся переносе штаб-квартиры «Яндекса» в Израиль. Сначала представители интернет-гиганта просто опровергли ее, а через некоторое время его руководство обратилось к сотрудникам с обещанием, что никакого переноса головного офиса не будет.

При этом в сообщении руководства было сказано, что оно не исключает открытия офисов «Яндекса» в различных странах мира. Вполне вероятно, что это могло относиться и к представительству в Сербии.

Следует отметить, что «Яндекс» и раньше отказывался комментировать информацию о масштабных изменениях в нем, а некоторые сведения и вовсе называл слухами. Так, весной 2022 г. появились данные о подготовке к продаже сервисов «Дзен» и «Новости». «Яндекс» сперва назвал все это неправдой, но в итоге передал оба сервиса в собственность холдинга VK.