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ГИС для бесплатной юридической помощи россиянам обойдется в 175 млн руб. Ее создатель определен

Система бесплатной правовой помощи для россиян обойдется Минюсту почти в 175 млн руб. Созданием системы займется ИТ-компания «Ай-теко». Платформа должна быть создана не позднее 20 декабря 2022 г. Она позволит россиянам записываться на очные и виртуальные юридические консультации, аккумулирует в себе информацию о местах, где ее можно получить, а также представит анонс мероприятий в области правового просвещения.

Стоимость «Правовой помощи»

Как выяснил CNews, Министерство юстиции (Минюст) потратит 174,99 млн руб. на создание информационной системы «Правовая помощь». Эту сумму в рамках госконтракта получит ИТ-компания «Ай-теко», которая стала победителем соответствующего тендера. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

Создаваемая система предназначена для предоставления доступа россиянам к бесплатной юридической помощи. Цифровой сервис обеспечит взаимодействие граждан с федеральными органами исполнительной власти, государственными юридическими бюро, адвокатами, нотариусами, а также негосударственными центрами бесплатной юридической помощи.

«Правовая помощь» должна быть создана не позднее 20 декабря 2022 г., следует из техзадания. Тендер был опубликован 25 апреля 2022 г. Его итоги были подведены 24 мая. В открытом конкурсе помимо «Ай-теко» принимала участие еще одна компания, чье наименование скрыто в документах. Второй участник не занизил цену контракта ни на рубль. Его предложение — 188,4 млн руб., начальная максимальная цена контракта.

«Ай-теко» входит в рейтинг CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2020. По данным базы «Контур.фокуса», выручка компании по результатам 2021 г. достигла 14,4 млрд руб.

Что собой представляет система

В системе можно будет на карте найти места, где гражданам будет оказана бесплатная юридическая помощь. На сайте можно предварительно записаться на консультацию очно. В том числе, через «Правовую помощь» можно получать помощь по аудио- и видеосвязи.

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Минюст потратит почти 175 млн руб. на создание системы бесплатной юридической помощи

На платформе будет создан раздел с анонсами мероприятий в области правового просвещения и правового информирования населения, а также раздел с информацией разъяснительного характера и чат-бот.

Система должна поддерживать все общеизвестные браузеры: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari и «Яндекс.браузер».

Прототип системы за пять дней

В декабре 2021 г. CNews писал о создании прототипа системы «Правовая помощь». Примечательным в работах оказался срок исполнения контракта. Победителю тендера, компании «Современные информационные решения» предстояло выполнить первый этап проекта всего за несколько дней. Работы представляли собой предпроектное обследование объекта автоматизации, подготовку технического задания для создания системы, а также установку и настройку типового программного обеспечения на мощностях заказчика.

Согласно сайту госзакупок, два из предполагаемых участников аукциона обращались к Минюсту с просьбой продлить срок выполнения первого этапа работ. Они указывали на то, что выполнить работы за такой короткий срок нереально. Однако Минюст заверил участников, что изменение сроков в рамках бюджетного финансирования 2021 г. не представляется возможным.

Собеседник CNews на рынке системной интеграции заявил, что на первый этап работ потребовалось бы не менее двух месяцев. Он также предположил, что прототип системы уже кем-то создается несколько месяцев, и контракт по итогам объявленного сейчас тендера так или иначе будет подписан с этим заранее известным исполнителем, либо он будет привлечен победителем торгов на субподряд.

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Современные аналитические решения» достаточно молодая компания и образована она была 2 ноября 2020 г. Ее выручка по итогам 2021 г. составила 51,1 млн руб. Гендиректором и единственным учредителем компании заявлен Зия Пашаев.

Контракт на создание прототипа был расторгнут по соглашению сторон. К работам над ним компания «Современные аналитические решения» не приступала.

Кристина Холупова

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