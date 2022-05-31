«Ростелеком» заработал в России больше, чем хозяева «Билайна» во всех странах присутствия

«Ростелеком» по итогам 2021 г. стал лидером по выручке среди созданных в России телекоммуникационных операторов. Причем «Ростелеком» обогнал группу Veon по данному показателю не только внутри России, но и суммарно во всех других странах, хотя у Veon весьма обширный зарубежный бизнес.



Показатели телекомоператоров

CNews подготовил сравнительную аналитику финансовых и операционных показателей, которых за 2021 г. достигли четыре крупнейших российских телекоммуникационных компании: группа Veon ( ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн»), «Мегафон», «Мобильные телесистемы» (МТС) и «Ростелеком» (вместе с принадлежащим ему сотовым оператором Tele2).

«Ростелеком» — лидер по выручке

Лидером по финансовым показателям стал «Ростелеком», причем не только по России, но и по всем странам присутствия. Это стало возможным после начала консолидации показателей Tele2 в 2022 г. («Ростелеком» за пределами России работает только в Армении, поэтому в таблице приведены показатели работы компании только по России).

За 2021 г. «Ростелеком» заработал 580,1 млрд руб. Показатель OIBDA/EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 37,7 млрд руб., операционная прибыль — 73,7 млрд руб., чистая прибыль — 31,8 млрд руб. Рентабельность по этим трем показателям составила, соответственно, 37,7%, 12,7% и 5,5%. Капитальные затраты «Ростелекома» в 2021 г. составили 118,7 млрд руб., чистый долг достиг 505,2 млрд руб.

«Ростелеком» обогнал всех российских операторов по суммарной выручке

Выручка от мобильного бизнеса компании составила 194,34 млрд руб. (здесь «Ростелеком» пока еще на четвертом месте в России), от фиксированного интернета — 99,95 млрд руб. Число сотовых абонентов компании составляет 47,5 млн, (также пока еще четвертое место), число абонентов с широкополосным доступом (ШПД; учитываются только абоненты по технологии FTTB без числа абонентов по технологии DSL) — 10,8 млн, число абонентов платного телевидения (учитываются только абоненты IPTV без числа абонентов кабельного ТВ) — 6,4 млн. ARPU (средняя ежемесячная выручка на одного абонента) для абонентов ШПД составляет 380 руб., для абонентов платного ТВ — 306 руб.

Показатели Veon/«Вымпелком»

До недавнего времени лидером среди операторов по финансовым показателям (с учетом глобального присутствия) была группа Veon. Это достигалось за счет ее международного бизнеса на Украине, в Казахстане, Грузии, Узбекистане, Киргизии, Алжире, Бангладеше и Пакистане. В 2021 г. группа заработала $7,78 млрд (572,6 млрд руб. по курсу 73,6 руб. за $1, используемому в отчетности Veon) — по этому показателю группа уступила «Ростелекому.

Операционные и финансовые итоги работы МТС, «Мегафона», Veon и «Ростелекома»/Tele2 в 2021 году

МТС Veon Мегафон Ростелеком+Tele2 ВСЯ ГРУППА Выручка, млрд руб. 534,4 $7,78 млрд (572,66 млрд руб.) 354,19 - Сервисная выручка, млрд руб. н/д $7,15 млрд (526,29 млрд руб.) 316,4 - Выручка от мобильного интернета, млрд руб. н/д $2,66 млрд (195,7 млрд руб.) н/д - Выручка от продажи оборудования, млрд руб. н/д $630 млн (46,37 млрд руб.) 37,79 - OIBDA/EBITDA, млрд руб. 229,4 $3,33 млрд (245,11 млрд руб.) 147,74 - Рентабельность по OIBDA/EBITDA, % 42,9 42,8 41,7 - Операционная прибыль, млрд руб. 118,3 н/д н/д - Рентабельность по операционной прибыли, % 22,1 н/д н/д - Чистая прибыль (убыток), млрд руб. 63,5 $9 млн (66,25 млрд руб.) 66,27 - Рентабельность по чистой прибыль, % 11,8 11,5 18,7 - Капитальные затраты, млрд руб. 111 $1,826 млрд (134,4 млрд руб.) 46,95 - Чистый долг, млрд руб. 389,5 $8,1 млрд (596 млрд руб.) 244,6 - Число сотовых абонентов, млн 82,7 203,6 н/д - Уровень проникновения 4G-услуг, % н/д 47,8 н/д - Число абонентов ШПД, млн н/д 4,7 н/д - РОССИЯ Выручка, млрд руб. 521 290,75 н/д 580,1 Сервисная выручка, млрд руб. 416,5 255,3 н/д н/д OIBDA/EBITDA, млрд руб. 224,4 108,66 н/д 218,8 Рентабельность по OIBDA/EBITDA, % 43,1 37,4 н/д 37,7 Операционная прибыль, млрд руб. н/д н/д н/д 73,7 Рентабельность по операционной прибыль, % н/д н/д н/д 12,7 Чистая прибыль, млрд руб. 61 н/д н/д 31,8 Рентабельность по чистой прибыли, % 11,7 н/д н/д 5,5 Капитальные затраты, млрд руб. 109 74,98 н/д 118,7 Чистый долг, млрд руб. н/д н/д н/д 505,2 Выручка от мобильной связи, млрд руб. н/д 214,66 н/д 194,34 Выручка от мобильной передачи данных, млрд руб. н/д 69,83 н/д н/д Выручка от продажи оборудования, млрд руб. 68,9 34,5 н/д н/д Число сотовых абонентов, млн 80,4 49 74,4 47,5 Число пользователей мобильного интернета, млн н/д 34 н/д н/д Уровень проникновения 4G-услуг, % н/д 55 н/д н/д ARPU сотовых абонентов, руб. н/д 375 н/д н/д MOU сотовых абонентов, мин н/д 322 н/д н/д Уровень оттока сотовых абонентов (Churn), % н/д 12 н/д 8 MBOU (средний трафик пользователей мобильного интернета), ГБ н/д 15 н/д н/д Выручка от фиксированного бизнеса/интернета, млрд руб. н/д 40,65 н/д 99,95 Число абонентов ШПД/FTTB, млн н/д 3 н/д 10,8 Выручка от услуг платного телевидения, млрд руб. н/д н/д н/д 39,9 ARPU абонентов ШПД, руб. н/д 357 н/д 380 Число абонентов платного ТВ, млн н/д н/д н/д 6,4 ARPU пользователей платного ТВ, руб. н/д н/д н/д 306

Показатель OIBDA/EBITDA у группы Veon составил $3,33 млрд (245,11 млрд руб.), чистая прибыль — $900 млн (66,25 млрд руб.). Рентабельность по показателю EBITDA/OIBDA составила 42,8%, по чистой прибыли — 11,5%. Капитальные затраты группы составили $1,83 млрд (134,4 млрд руб.), чистый долг — $8,1 млрд (596 млрд руб.). Число сотовых абонентов группы достигло 203,6 млн. По этому показателю группа продолжает быть явным лидером.

В России же по финансовым показателям «Вымпелком» отстает от конкурентов. Выручка составила 290,75 млрд руб., показатель OIBDA/EBITA — 108,66 млрд руб., рентабельность по данному показателю — 37,4%. Капитальные затраты составили 74,98 млрд руб. Выручка «Вымпелкома» от мобильной связи составила 214,66 млрд руб., от мобильной передачи данных — 69,83 млрд руб., от продажи оборудования — 34,5 млрд руб., от фиксированного бизнеса — 40,65 млрд руб.

Число сотовых абонентов компании составляет 49 млн. По этому показателю «Вымпелком» находится на третьей позиции, немного обгоняя «Ростелеком»/Tele2. Число пользователей мобильного интернета составляет 34 млн, ARPU сотовых абонентов — 375 руб., MOU (средний ежемесячный голосовой трафик) — 322 мин, MBOU (средний ежемесячный трафик пользователей мобильного интернета) — 15 ГБ, уровень оттока сотовых абонентов (Churn) — 12%. Число абонентов ШПД составляет 3 млн, их ARPU — 357 руб.

Показатели МТС

МТС при глобальном сравнении занимает третье место по своим финансовым показателям. Выручка компании за 2021 г. составила 534,4 млрд руб., показатель EBITDA/OIBDA — 229,4 млрд руб., операционная прибыль — 118,3 млрд руб., чистая прибыль — 63,5 млрд руб. Рентабельность по данным показателям составляет 42,9%, 22,1% и 11,8% соответственно. Капитальные затраты МТС в 2021 г. составили 111 млрд руб., чистый долг достиг 389,5 млрд руб. Число сотовых абонентов составляет 82,7 млн.

В России выручка МТС составила 521 млрд руб., сервисная выручка — 416,5 млрд руб., выручка от продажи оборудования — 68,9 млрд руб., показатель EBITDA/OIBDA — 224,4 млрд руб., чистая прибыль — 61 млрд руб. Рентабельность по показателю EBITDA/OIBDA составила 43,1%, по чистой прибыли — 11,7%. Капитальные затраты компании в России составили 109 млрд руб. Число сотовых абонентов составило 80,4 млн. По этому показателю компания является лидером в России.

Показатели «Мегафона»

Выручка «Мегафона» в 2021 г. составила 354,19 млрд руб., сервисная выручка — 316,4 млрд руб., выручка от продажи оборудования — 37,79 млрд руб., показатель EBITDA/OIBDA — 147,74 млрд руб., чистая прибыль — 66,27 млрд руб. Рентабельность по показателю EBITDA/OIBDA составила 41,7%, по чистой прибыли — 18,7%. Капитальные затраты «Мегафона» составили 46,95 млрд руб., чистый долг достиг 244,6 млрд руб.

Помимо России, «Мегафон» также работает в Таджикистане, Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии. Общее количество сотовых абонентов компания не раскрывает. В России «Мегафон» обслуживает 74,4 млн абонентов, занимая по этому показателю второе место. Другие показатели по России компания не раскрывает.