Введены санкции против основателя «Яндекса», главы Роскомнадзора и «Воентелекома»

Евросоюз ввел санкции против основателя и главы Yandex Аркадия Воложа, главы Роскомнадзора Андрея Липова и оператора связи Минобороны «Воентелекома». Также вводится запрет на предоставление россиянам облачных услуг.

Новые санкции Евросоюза

Совет Европейского союза (ЕС) утвердил шестой пакет санкций против России, связанный с проводимой на территории Украины специальной военной операцией. Об этом говорится в сообщении на сайте организации. Санкции введены против нескольких сотен российских и белорусских физических лиц и организаций, а также против ряда российских отраслей.

Санкции против основателя «Яндекса»

В частности, под санкции попал основатель, гендиректор и основной владелец Yandex (владелец российского «Яндекса») Аркадий Волож. Сразу после объявления об этом «Яндекс» сообщил о том, что Волож покидает пост гендиректора Yandex и совет директоров компании. Волож также принял решение, что семейный траст, управляющий принадлежащим ему пакетом акций компании, не будет принимать от него никаких указаний по голосованию этим пакетом.

Волож назвал решение Евросоюза «нелогичным», сам Yandex также считает это решение «несправедливым». При этом в компании утверждают, что санкции в отношении Воложа не распространяются на сам Yandex.

Причины преследования Воложа

В публикации журнала ЕС указывается, что в число акционеров Yandex входят государственные банки Сбербанк и ВТБ, которые уже попали под санкции.

Аркадий Волож попал под санкции ЕС и покинул все посты в «Яндексе»

Сбербанк с 2009 г. владел «золотой акцией» в Yandex, которая позволяла ему блокировать основные решения в компании, правда в 2019 г. банк от этого инструмента отказался. Также «Яндекс» вместе со Сбербанком развивали проекты «Яндекс.деньги» и «Яндекс.маркет», но в 2020 г. партнеры расстались. «Яндекс.деньги» были переименованы в «Юmoney» и были полностью отданы Сбербанку, а «Яндекс.маркет» перешел под контроль «Яндекса».

Для расставания со Сбербанком компания Yandex осуществила допэмиссию акций на сумму $600 млн. Из этой суммы акции на $200 млн приобрел банк ВТБ. Также ВТБ в партнерстве с «Яндексом» развивал проект «Яндекс.инвестиции», но он был закрыт после введения санкций против ВТБ.

В 2019 г. «золотая акция» Yandex была передана вновь созданному Фонду общественных инвесторов, учрежденному рядом государственных вузов. Фонд может блокировать появление у компании новых акционеров с размером пакетов более 10%, а также заключение компанией соглашений с иностранными государствами, продажу значительного объема интеллектуальной собственности и передачу персональных данных россиян за рубеж.

В материалах ЕС указывается, что российские власти через упомянутый Фонд общественных интересов могут оказывать влияние на работу Yandex. Кроме того, в ЕС утверждают, что «Яндекс» в своей поисковой выдаче продвигает контент государственных российских медиа и блокирует контент, неугодный российским властями.

Также в ЕС указывают, что Волож является крупным российским бизнесменом, вовлеченным в сектор экономики, приносящий существенный доход российским властям. По мнению ЕС, Волож, будучи владельцем и гендиректором Yandex, материально или финансово поддерживает политику российских властей на Украине. В пресс-службе «Яндекса» к моменту публикации не ответили на запрос CNews относительно санкций Евросоюза.

Доля Воложа в Yandex

Волож является крупнейшим акционером Yandex. Его экономическая доля в компании составляет 8,6%, голосующая — 45,3%. Такая разница объясняется тем, что у Yandex два типа акций: класса «А» и класса «B». Акции класса «А» обладают одним голосом на одну ценную бумагу и могут свободно продаваться на бирже. Акции класса «B» обладают десятью голосами на одну бумагу, но не подлежат свободной продаже. Волож как раз является основным владельцем акций класса «B» (86,2% от общего числа).

В то же время доля Воложа в Yandex менее контрольной, что означает, что сам Yandex под санкции не попадает. Yandex зарегистрирован в Голландии и имеет листинг на американской бирже Nasdaq (правда, торги акциями Yandex, как и других российских компаний, на зарубежных фондовых площадках сейчас приостановлены). У Yandex также есть дата-центр в Финляндии, который уже начал испытывать проблемы с поставщиками электричества и был переведен на работу от дизельных генераторов.

Ранее ЕС и Великобритании ввели санкции против Тигран Худавердяна, занимавшего пост операционного директора Yandex. Незадолго до введения санкций Худавердян должен был возглавить дополнительно еще и российский «Яндекс», но после включения в санкционные списки он покинул посты в компании.

Санкции против главы Роскомнадзора

Также под санкции ЕС попал Андрей Липов, который с 2020 г. руководит Роскомнадзором, а ранее возглавлял ИТ-управление в Администрации Президента. В ЕС отмечают, что Роскомнадзор ведет политику по блокированию работы независимых российских медиа, а также поддерживает Донецкую народную республику (ДНР) и ее лидера Дениса Пушилина. В пресс-службе Роскомнадзора к моменту публикации прокомментировать CNews ситуацию не смогли.

Санкции против «Воентелекома»

Кроме того, под санкции попал государственный оператор связи «Воентелеком», находящийся в ведении Минобороны. В ЕС отмечают, что «Воентелеком» отвечает за поддержание работы телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры вооруженных сил России, включая средства беспроводной защищенной широкополосной связи и единую систему цифровых коммуникаций. Данные средства связи, в том числе, используются на территории полуострова Крым. Также «Воентелеком» вместе с госкорпорацией «Ростех» разрабатывает отечественные базовые станции сотовой связи стандарта LTE на территории Крыма, подчеркивают в ЕС.

Санкции в части предоставления россиянам облачных услуг

В числе иных видов санкций, которые ЕС ввел против России, фигурирует запрет на предоставление бухгалтерских и консалтинговых сервисов, услуг в сфере связей с общественностью и облачных технологий.

В России, по оценкам IKS-Consulting, в 2020 г. объем рынка инфраструктурных облачных сервисов составил 39,4 млрд руб., прогноз на 2021 г. составлял 55 млрд руб. Как отмечает аналитик IKS-Consulting Станислав Мирин, доля иностранных игроков на российском облачном рынке составляла 10-15%. В то же время уже с марта 2022 г. клиенты из России стали активно переходить от иностранных провайдеров облачных услуг к российским.

Кроме того, такие крупные игроки облачных сервисов как Google и Amazon и так перестали принимать платежи от россиян. В то же время, предупреждает Мирин, проблемы могут быть у тех российских поставщиков облачных сервисов, кто перепродавал услуги зарубежных провайдеров.