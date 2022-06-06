Samsung атаковал опытный патентный тролль из-за важной функции в смартфонах. Xiaomi и Google на очереди

K. Mizra против Samsung

Samsung обвинили в нарушении патента на технологию определения остаточного времени работы устройств от аккумулятора под управлением операционной системы Android, пишет Android Central.

Компания K. Mizra (LLC), занимающаяся лицензированием патентов, 20 мая 2022 г. подала иск к южнокорейской корпорации. По заявлению истца, право интеллектуальной собственности на технологию, которое якобы нарушила Samsung, принадлежит нидерландскому исследовательскому институту Nederlandse Organisatie voor Togepast Natuurwetenschappelijk Onderzoe (TNO).

Технология представляет собой функцию на базе «сложного алгоритма, который позволяет прогнозировать остаточное время работы аккумулятора мобильного устройства, такого как смартфон, "на лету"».

«Прогнозирование осуществляется на основании результатов работы алгоритмов, анализирующих поведение пользователя, – говорится анонсе, опубликованном K. Mizra на собственном официальном сайте. – Определения оставшегося времени работы батареи на основе анализа поведения пользователя дает более точный результат, чем, например, проведение производителем [устройства] трудоемкого тестирования в процессе разработки продукта».

Samsung пытаются втянуть в очередное патентное разбирательство

Патентный спор будет рассматривать региональный суд Дюссельдорфа (Германия), так как, по мнению K. Mizra, Samsung допустила нарушение прав истца на территории этой страны Евросоюза.

Истец отмечает, что запатентованная TNO функция применяется в ранних версиях мобильных гаджетов Samsung, однако в каких именно, не уточняет. Исходя из этой формулировки, можно предположить, что более современные смартфоны и планшеты Samsung используют альтернативную методику подсчета времени остаточной работы аккумуляторной батареи и поэтому проблемы не представляют.

Несколько фактов о патенте

Патент под номером EP2174201B1, на который ссылается K. Mizra, описывает «способ и систему прогнозирования энергопотребления мобильного терминала».

По данным информационной системы Европейского патентного ведомства, заявка на его регистрацию была подана TNO в июне 2008 г. В феврале 2013 г. она была одобрена, а сам патент опубликован на сайте ЕПВ.

В числе авторов изобретения значатся Дирк ван Эссен (Dirk Van Essen), Марко ван Де Логт (Marco Van De Logt), Гьяльт Лоотс (Gjalt Loots) и Альберт Рензо Вестерс (Albert Renzo Westers).

Дурной прецедент

Как отмечает Android Central, Samsung не единственный производитель смартфонов, который выпускает свои устройства с упомянутой ранее функцией. Аналогичными возможностями наделены смартфоны компаний Xiaomi и Google.

По мнению журналистов издания, исход дела в пользу K. Mizra может иметь серьезные негативные последствия как для Samsung, так и для индустрии в целом. Воодушевленная успехом патентная компания может пойти войной и на других производителей смартфонов.

В своих информационных материалах, сопровождающих иск, K. Mizra не обозначает перечень требований к Samsung, однако резонно предположить, что среди них будет фигурировать выплата компенсаций за нарушение патентов. Во всяком случае, некоторые иные иски, поданные от лица компании в различные суды, например, против американского телеком-оператора Verizon, содержат именно такое требование.

Чем занимается K. Mizra

K. Mizra называет себя компанией, которая «ориентируется на лицензирование дорогостоящих и высококачественных патентов с глобальным охватом». На своем официальном сайте фирма хвастается сотрудничеством с такими технологическими гигантами как IBM и Sharp.

В списке компаний, с которыми K. Mizra вела патентные разбирательства, фигурируют Cisco Systems, AT&T, Verizon, T Mobile US, Forescout Tech, Fortinet, Toshiba, Niantic.

Учитывая специфику деятельности K. Mizra – агрессивное патентное преследование производящих реальные продукты компаний, фирму можно отнести к категории так называемых патентных троллей.

Патентные войны Samsung

Samsung далеко не в первый раз сталкивается с судебным преследованием из-за обвинений в нарушении патентов.

Так, в мае 2018 г. завершилась семилетняя тяжба южнокорейской компании с американской Apple. Последней была присуждения компенсация в размере $533 млн. Изначально предметом разбирательства стали закругленные края корпуса и ободок вокруг передней панели некоторых смартфонов Samsung, в частности, «яблочные» сочли Samsung Galaxy S чрезмерно похожим визуальным дизайном на первый iPhone.

В 2014 г. присяжные в Сан-Хосе (Калифорния, США) обязали Samsung выплатить Apple $120 млн за нарушение двух патентов, которые касались разблокировки экрана с помощью скользящего движения пальца и технологии превращения телефонных номеров в быстрые ссылки. Samsung пыталась оспорить это решение, но в итоге Верховный суд США отказался проводить повторное слушание и закрепил легитимность вердикта. Samsung, в свою очередь, требовала от Apple $6,2 млн за нарушение патентов на функции фото- и видеогалереи. Однако в данном вопросе суд проявил куда меньшую щедрость и назначил компенсацию в размере $158,4 тыс.

В июле 2021 г. швейцарская Sqwin SA подала иск к Samsung по поводу использования компанией запатентованной технологии «Система электронных платежей», вокруг которой якобы была построена платежная система Samsung Pay.

Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу истца, а в октябре 2021 г. в России были запрещены продажи некоторых моделей смартфонов Samsung. Однако в январе 2022 г. Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отменил ранее принятое решение о запрете. В марте 2022 г. Роспатент и вовсе аннулировал спорный патент Sqwin SA как не несущий новизны.