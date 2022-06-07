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Россия ввела санкции против топ-менеджеров AMD, Netflix и OneWeb

Американские руководители крупных технологических компаний угодили в обновленный «стоп-лист», составленный российскими властями. Топ-менеджерам производителя процессоров AMD, спутникового интернет-провайдера OneWeb и стримингового сервиса Netflix навсегда запрещен въезд в Россию. Ранее в этот список попали главы Linkedin и Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Санкции против американских граждан

Российские власти ввели новые персональные санкции против 61 гражданина США. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, опубликованном на официальном сайте ведомства. В числе пополнивших санкционный список американцев оказались в том числе и высокопоставленные руководители крупных технологических компаний.

Так, в соответствующий перечень 6 июня 2022 г. включены главный исполнительный директор британской телекоммуникационной компании OneWeb Нил Мастерсон (Neil Masterson); президент и главный исполнительный директор чипмпейкера AMD Лиза Су (Lisa Su); главный исполнительный директор и сооснователь компании Netflix, управляющей одноименным онлайн-кинотеатром, Уилмот Рид Хастингс (Wilmot Reed Hastings).

Кроме того, в списке фигурируют бывшие и действующие топ-менеджеры авиаперевозчиков United Airlines и Delta Airlines, компаний, связанных с энергетическим и оборонным комплексом страны (Raytheon Technologies, ITT, United Technologies), а также американские чиновники федерального уровня, в частности, министры финансов и энергетики США – Джанет Йеллен (Janet Yellen) и Дженнифер Грэнхольм (Jennifer Granholm).

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Глава AMD Лиза Су стала фигурантом российского санкционного списка

По состоянию на 21 мая 2022 г. перечень граждан США, находящихся под персональными санкциями, включал 963 фамилии. Лицам, попавшим в список МИД России, бессрочно запрещен въезд на территорию России.

Зачем вводятся санкции

По заявлению МИД, санкции введены «в порядке ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, а также представителей отечественного бизнеса».

Они также затронут «отдельных чиновников Госдепартамента США, причастных к вбросам о "злонамеренных" российских кибератаках». Причины попадания в санкционные списки ключевых руководителей OneWeb, AMD и Netflix ведомство не уточняет.

США поэтапно вводят ограничительные меры в отношении российских физических и юридических лиц с момента начала украинских событий 24 февраля 2022 г., в том числе представляющих национальный технологический сектор. К примеру, в апреле 2022 г. под санкции попали зеленоградский производитель полупроводниковых изделий «Микрон», интегратор суперкомпьютеров «Т-платформы» и петербургский НИИ «Вектор», разрабатывающий ПО и оборудование в сфере связи.

Как AMD, OneWeb и Netflix российский рынок покинули

AMD – второй в мире производитель x86-совместимых процессоров и графических ускорителей, главный конкурент Intel и Nvidia. CEO компании Лиза Су возглавила ее в 2014 г. после ухода Рори Рида (Rory Read). AMD объявила о прекращении поставок своей продукции в Россию в начале марта 2022 г. на фоне украинского кризиса. Точно так же поступили Intel и Nvidia, однако главы этих компаний – Пэт Гелсинджер (Pat Gelsinger) и Джейсон Хуанг (Jason Huang) пока под санкции не попали.

Примерно в то же время Россию покинул Netflix, оставив подписчикам из нашей страны возможность пользоваться сервисом до завершения уже оплаченного периода. Также были свернуты съемки новых фильмов и сериалов в России.

У руля компании Netflix с 1997 г. стоит ее учредитель и бессменный президент, директор, общественный деятель Рид Хастингс.

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Основателю Netflix Риду Хастингсу пожизненно запрещен въезд в Россию

OneWeb с 2017 г. участвовала в совместном с «Роскосмосом» проекте по развертыванию высокоскоростного спутникового доступа в интернет. Однако осенью 2020 г. британский оператор принял решение выйти из совместного предприятия, которое так и не сумело получить необходимые частоты в ГКРЧ.

В апреле 2022 г. CNews сообщил о создании «Роскосмосом» оператора по развитию многофункциональной спутниковой системы «Сфера» на базе реорганизованного совместного с OneWeb предприятия.

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CEO OneWeb Нил Мастерсон попал под российские санкции

Действующий CEO OneWeb Нил Мастерсон присоединился к компании в 2020 г. Предыдущие 20 лет он посвятил Thomson Reuters, где занимал целый ряд должностей, в том числе главного операционного директора (COO). Компании, в частности, принадлежит информационное агентство Reuters.

Кто из руководителей ИТ-гигантов уже под санкциями

Ранее, 21 апреля 2022 г., Россия наложила персональные санкции на 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, а также супруг ряда высокопоставленных чиновников, по заявлению МИД, «формирующих русофобскую повестку дня».

Тогда под ограничения тоже попали представители ИТ-компаний: председатель совета директоров Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) и главный исполнительный директор принадлежащей Microsoft социальной сети LinkedIn Райан Рослански (Ryan Roslansky). Веб-сайт LinkedIn, к слову, заблокирован в России с августа 2016 г. за нарушение правил хранения персональных данных пользователей.

Дмитрий Степанов

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