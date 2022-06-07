Власти потратят 63 миллиарда на спутниковый интернет для Крайнего Севера

Российские власти потратят 63,5 млрд руб. на развитие спутниковой группировки связи, обеспечивающей доступ в интернет на Крайнем Севере и удаленных территориях. Предполагается запустить пять космических аппаратов, четыре из которых будут находится на орбите с высоким эллипсом («группировка «Экспресс-РВ») и один на геостационарной орбите.

Федеральный проект обеспечения доступа в интернет с помощью спутников

В распоряжении CNews оказался паспорт федерального проекта «Обеспечение доступа в интернет за счет развития спутниковой связи» национальной программы «Цифровая экономика». Данный федпроект является новым разделом нацпрограммы «Цифровая экономика».

Федпроект предполагает запуск к 2024 г. пяти спутников, обеспечивающих широкополосный доступ в интернет. Один из них будет находиться на геостационарной орбите и обеспечивать связь и вещание. Четыре спутника будут находиться на орбите с высоким эллипсом и обеспечивать широкополосный доступа в интернет в труднодоступной и удаленной местности.

Также к 2024 г. в стадии разработки будет находиться восемь спутников для геостационарной орбиты и четыре спутника для высокоэллиптической орбиты. Проектом занимается государственное предприятие «Космическая связь» (ГПКС).

Планируется, что к 2024 г. вся территория Арктической зоны и Дальнего Востока будет покрыта спутниковой связью, а к 2030 г. все удаленные и труднодоступные территории России будут обеспечены современными средствами связи.

Затраты на развитие спутниковой группировки

Общие затраты на реализацию федпроекта в 2022-2024 гг. составят 63,56 млрд руб., из которых федеральный бюджет выделит 33,4 млрд руб., внебюджетные источники – 30,5 млрд руб. В том числе на создание группировки высокоэллиптических спутников будет потрачено 48,05 млрд руб., из которых федеральный бюджет выделит 33,4 млрд руб., внебюджетные источники – 14,67 млрд руб.

На создание спутника на геостационарной орбите будет потрачено 15,8 млрд руб. из внебюджетных источников. Ранее замминистра цифрового развития Дмитрий Ким говорил агентству «Интерфакс», что источником средств для внебюджетного финансирования может стать Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Возможности спутниковой группировки «Экспресс-РВ»

Группировка высокоэллиптических спутников получила название «Экспресс-РВ». Спутники будут предоставлять услуги широкополосного доступа в интернет для стационарных абонентов и пользователей, находящихся в движении. В том числе услуги будут доступны пассажирам, перемещающимся на воздушном и морском транспорте вдоль Северного морского пути.

«Экспресс-РВ» обеспечит связь для 2,3 млн жителей России, находящихся за Полярным кругом, и для 2 млн иностранных жителей. Кроме того, в зоне охвата окажутся 6 млн владельцев автомобилей. С учетом пассажиров транспортных средств, пересекающих Северный морской путь, число пользователей системы может вырасти до 160 млн.

Кроме того, «Экспресс-РВ» сможет обеспечить передачу данных от устройств интернета вещей, работу системы спасения на морских судах «Коспас – Сарсат» и системы экстренного реагирования на ДТП «Эра-Глонасс».

Также «Экспресс-РВ» обеспечит новую для России услугу - спутниковое радиовещание. Данная услуга позволит автомобилистам возможность непрерывного приема сигнала одной и той же радиостанции при перемещении между регионами без изменения частоты.