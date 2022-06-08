«Дочка» АФК «Система» запустит 157 спутников в складчину с государством

Группа «Ситроникс», входящая в АФК «Система», предложила запустить до 2025 г. 157 малых и сверхмалых спутников для мониторинга пожаров, дистанционного зондирования Земли и навигации судов. Проект спутниковой группировки обойдется в 20 млрд руб, 10 из которых попросят у государства.

Спутниковая группировка за 20 миллиардов

Входящая в структуру АФК «Система» «Ситроникс» разработала проект спутниковой группировки для дистанционного зондирования Земли, навигации судов, интернета вещей и мониторинга пожаров. До 2025 г. планируется запустить в космос 157 малых и сверхмалых спутников, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей «Ситроникс».

На запуск спутников предполагается потратить 20 млрд руб., 10 млрд руб. из которых государству предложили профинансировать через сквозные проекты. Остальные «Ситроникс» планирует привлечь от якорных заказчиков, среди которых есть и государственные корпорации. Также компания вложила в проект 1 млрд руб. из собственных источников.

О каких спутниках идет речь

Компания «Спутникс», входящая в «Ситроникс», выпускает малые и сверхмалые спутники CubeSat. Это размерный стандарт микро- и наноспутников, предложенный в 1999 г. в США, фиксированные габариты устройств меняются кратно. Так, CubeSat 1U (unit) — это куб с ребром 10 см, 2U — два куба с общими габаритами 10 х 10 х 20 см.

Группа «Ситроникс», входящая в АФК «Система», предложила запустить до 2025 г. 157 малых и сверхмалых спутников для мониторинга пожаров, дистанционного зондирования Земли и навигации

Приборы компания собирает в технопарке «Сколково» на компонентной базе Industrial. Так называется оборудование с характеристиками для работы при низких и высоких температурах, которое может использоваться на низкой орбите.

Согласно проекту, спутники «Ситроникс» будут выполнять задачи в области дистанционного зондирования Земли — наблюдения поверхности планеты наземными, авиационными и космическими средствами с разными видами съемочной аппаратуры. Также устройства будут использоваться для навигации судов, интернета вещей и мониторинга пожаров.

Подробнее о своей продукции компания рассказала на выставке «Цифровая индустрия промышленной России», которая прошла в начале лета 2022 г. Так, была представлена спутниковая платформа «Паллада» — служебные бортовые системы, которые можно использовать для создания спутников различного назначения, например, космических аппаратов до 200 кг для оптического и радарного дистанционного зондирования Земли, а в перспективе — и для предоставления услуг космической связи.

«Большая часть бортовой аппаратуры — собственная разработка компании "Спутникс", которая входит в "Ситроникс", что позволяет существенно сократить общую стоимость и сроки создания аппаратов, повысить импортонезависимость их производства, — сообщают в компании. — Запуск первого космического аппарата на базе платформы планируется на 2024 г.».

Кроме того, на сайте «Спутникс» представлен космический аппарат «Зоркий-2М» — современный сверхкомпактный спутник дистанционного зондирования Земли. По данным «Коммерсанта», «Ситроникс» собирается работать над запуском вместе с МТС, и инфраструктура спутниковой группировки будет состоять из наземных станций спутниковой связи и дата-центров, соединенных скоростными каналами связи.

Когда «Ситроникс» стал космическим

До лета 2021 г. «Ситроникс», в основном, занималась внедрением решений для «умного» города и безопасности, отвечала за производства ИТ-оборудования, ПО и цифровизацию стратегических отраслей экономики, судоходства и морской навигации.

В августе 2021 г. «Ситроникс» купила 71% долей частной компании «Спутникс» — производителя спутниковых технологий и компонентов для малых космических аппаратов.

После приобретения космического актива представители компании объяснили CNews, что планируют запуск цифровых сервисов и решений на основе космических данных с низкоорбитальных спутников — в первую очередь, речь шла о системах в судоходстве и гражданской авиации.

Президент компании Николай Пожидаев также отмечал, что «Ситроникс», применяя свои спутники, сможет полноценно внедрять сервисы геоаналитики и космического мониторинга для решения и государственных, и бизнес-задач. В частности, удастся контролировать климатические изменения, предупреждать лесные пожары, незаконные вырубки в тайге, мониторить сельскохозяйственные угодья и состояние атмосферы.

Удастся ли получить финансирование через сквозные проекты

10 млрд руб. от государства «Ситроникс» надеется получить с помощью механизма сквозных проектов. Таковым, напомним, считается комплекс мероприятий для внедрения программно-аппаратных комплексов или систем интеллектуального управления. Сюда относятся организация производства продукции, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки радиоэлектронной продукции, создание встроенного программного обеспечения и адаптация софта.

В сентябре 2021 г. глава Правительства России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий по сквозным проектам — организациям разрешили компенсировать до 50% затрат на закупку и внедрение российской радиоэлектронной продукции, и предельная сумма госфинансирования в течение пяти лет могла достигать 20 млрд руб.

Однако в мае 2022 г. стало известно, что механизм финансирования сильно изменится: теперь на внедрение российского оборудования можно будет получить только кредит, но не субсидию. Также скорректируют сроки, целевые показатели и объемы финансирования сквозных проектов — как именно, пока неясно.