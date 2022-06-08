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Компаниям с миллиардными доходами срочно понадобились ИТ-льготы. Их просят «Билайн», HeadHunter, Ozon

Российские компании из сегмента крупного бизнеса попросили премьер-министра Михаила Мишустина поддержать инициативу главы Минцифры Максута Шадаева по упрощению доступа к реестру российского ПО компаний с зашкаливающим числом иностранных акционеров. Это даст им возможность пользоваться льготами, которые положены всем компаниям, чьи продукты числятся в реестре. Под просьбой подписались «Билайн», «Авито», Ozon, «Циан», HeadHunter и «Тинькофф».

Миллиардных доходов мало, нужны льготы

Российские компании, представители крупного бизнеса, выступили с просьбой допустить их до ИТ-льгот, которые им по нынешнему законодательству не полагаются, пишет РБК. В списке тех, кому срочно потребовались послабления, оказались компании с иностранными акционерами.

Просьбу о допущении их к ИТ-льготам высказали оператор связи «Вымпелком» (бренд «Билайн», группа «Тинькофф», старейший российский интернет-магазин Ozon, портал объявлений «Авито», сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter, а также портал по недвижимости «Циан». Все это крупнейшие российские компании, многие из которых, например, Ozon, прошли IPO. В списке их акционеров есть иностранные компании и бизнесмены.

Для примера, выручка «Вымпелкома» за 2021 г. составила $7,8 млрд и показала 10,1-процентный рост год к году. Доходы оператора «Билайн» за тот же период выросли на 5,9% и составили 290,7 млрд руб.

Выручка Ozon за 2021 г. выросла на 71% год к году и достигла 178,2 млрд руб. Сервис «Авито» за 2021 финансовый год (закончился 31 марта 2021 г.) получил выручку в размере 31 млрд руб. (рост 6%).

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Реестр российского ПО - это шанс для крупного бизнеса сэкономить на налогах и льготах

Все перечисленные в конце мая 2022 г. обратились к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину с коллективным письмом, в котором попросили поддержать инициативу Минцифры по упрощению доступа компаний к реестру отечественного ПО. Как сообщал CNews, эту идею 7 июня 2022 г. высказал глава министерства Максут Шадаев в рамках форума «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров».

«Сейчас в реестр (российского ПО – прим. CNews) включают продукты компаний, где контроль – 50% и больше – у российских граждан, – сказал министр. – Мы считаем, что этот критерий нужно немного поменять». Аргументировал это глава Минцифры тем, что в России «много российских компаний, где меньше 50% акций принадлежат российским гражданам, но при этом российские граждане фактически контролируют деятельность компании». «У них есть 25% и больше, а у других инвесторов нет таких пакетов», – добавил Шадаев.

Мотивация просящих

Связь между ИТ-льготами и реестром российского ПО проста. Компании, чей софт входит в него, могут рассчитывать на налоговые и прочие послабления. Но перечисленные авторы направленного Михаилу Мишустину письма не могут это сделать ввиду того, разработчик программы, желающий попасть в реестр, должен более чем на 50% принадлежать российским акционерам – физлицам или компаниям.

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Максут Шадаев на форуме «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров».

«Для ряда российских компаний, которые являются лидерами цифровой экономики, ведут бизнес только в России и благодаря своему успешному развитию привлекли значительные зарубежные инвестиции, данное требование является блокирующим», – сказано в письме.

Все компании, подписавшиеся под письмом, были основаны в России, но с течением времени «обросли» иностранными инвесторами, коих в итоге стало больше, чем российских. В письме об этом тоже указано, плюс авторы не преминули отметить, что их сервисами «пользуется большинство граждан России».

Чего так жаждут «Билайн», «Авито» и компания

Присутствие программного обеспечения в составе реестра российского ПО дает их разработчикам целый ряд преимуществ. Первое из них, появившееся задолго до всевозможных мер поддержки ИТ-отрасли, заключается в росте шансов на получение госзаказов, поскольку в России на протяжении нескольких лет действует программа импортозамещения. В нее входит, в том числе, отказ от иностранного ПО в госсекторе.

Помимо этого, присутствие софта в реестре дает разработчикам право на пользование налоговыми льготами, вступившими в силу в 2021 г. Они предполагают обнуление НДС при продаже лицензий на программы из реестра.

Также таким разработчикам положен субсидируемый государством льготный кредит в размере от 5 млн руб. и до 5 млрд руб. на реализацию проектов цифровой трансформации с использованием отечественных разработок.

Шанс есть

Представители Минцифры России прокомментировали письмо компаний с многомиллиардными доходами, желающих пользоваться всеми льготами наравне с крошечными фирмами по разработке ПО из состава малого российского бизнеса. Они сообщили РБК, что «системно значимые компании российской ИТ-отрасли, очевидно, должны иметь возможность включать продукты в реестр отечественного ПО и пользоваться налоговыми льготами».

В Министерстве подчеркнули, что необходимые поправки к действующему в России законодательству будут подготовлены, но лишь в том случае, если рынок положительно воспримет идею, изложенную в письме Михаилу Мишустину. Списка системно значимых компаний, которые смогут рассчитывать на ИТ-льготы, в настоящее время не существует. Он будет сформирован лишь после внесения изменений в законодательство.

Тем временем, в аппарате правительства предпочти не комментировать письмо за авторством крупных российских компаний. Его представители ограничились лишь подтверждением его получения.

На льготы для ИТ-компаний также претендуют и предприятия, с информационными технологиями почти не связанные. Еще осенью 2020 г. крупные корпорации решили получить выгоду от налогового маневра для ИТ-предприятий, закон о котором и снижает страховые взносы с 14% до 7,6% и налог на прибыль с 20% до 3%. Они начали массово регистрироваться в реестре ИТ-организаций, аккредитованных Минцифры, используя для этого своих ИТ-«дочек». В списке оказались РЖД, а также нефтяные и автомобильные гиганты.

В начале июня 2022 г. аналогичную хитрость «распробовали» и отечественные банки. Они начали выделять свои ИТ-подразделения в отдельные структуры. По информации «Коммерсанта», на этот шаг пошел «Альфа-банк», и его же планируют сделать «Ренессанс кредит», Абсолют-банк» и банк «Зенит». Спустя несколько дней по решению Минцифры банк «Тинькофф» попал в список аккредитованных Министерством ИТ-компаний.

Эльяс Касми

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