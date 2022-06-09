Хозяева «Билайна» продали сотового оператора бизнесмену из окружения Саакашвили

Группа Veon продала принадлежащего ей грузинского сотового оператора за $45 млн. Покупателем выступил местный предприниматель Хвича Макацария. Ранее он уже был в числе совладельцев данной компании, а также входил в круг бизнесменов, связанных с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Veon продала свою грузинскую «дочку»

Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») сообщила о продаже принадлежащего ей сотового оператора Veon Georgia. Сумма сделки составила $45 млн.

В сообщении Veon указывается, что оценка грузинского оператора соответствует мультипликатору 3,5 показателя EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию). Таким образом, показатель EBITDA продаваемой компании составлял $12,8 млн.

Покупателем Veon называет своего бывшего партнера в Грузии. Ранее Комиссия по телекоммуникациям Грузии сообщала, что одобрила ходатайство местного бизнесмена Хвича Макацария о покупке у Veon 100% зарегистрированных на Британских Виргинских островах оффшорных компаний WaterTrail Industries и Investico Allicance, владеющих в совокупности 100% в Veon Georgia.

Как «Вымпелком» выходил на грузинский рынок

«Вымпелком» вышел на рынок в 2006 г., приобретя 51% акций компании «Мобител» за $12,6 млн. Компания владела лицензией на сотовую связь стандарта GSM. Сеть была запущена в 2007 г. позднее «Мобител» обзавелся лицензией на сотовую связь четвертого поколения (4G) стандарта LTE, а вот лицензию на третье поколение сотовой связи (3G) компания получить не смогла.

Холдинг Veon избавился от своей грузинской «дочки»

В 2009 г. «Вымпелком» объединился с украинским оператором «Киевстар» в группу Vimpelcom со штаб-квартирой в Амстердаме. В 2017 г Vimpelcom был переименован в Veon. В свою очередь, «Мобител» был переименован в Veon Georgia.

Кто был партнером «Вымпелкома» в Грузии

В 2006 г. продавцом 51% доли в «Мобител» выступила GMC Group, занимавшаяся строительством торговых центров в России, Грузии и на Украине. У группы осталась 49% доля в операторе, а «Вымпелком» имел опцион на ее выкуп. Основателем GMC Group выступал бизнесмен Реваз Шарангия.

Хвича Макацария купил за $45 млн грузинского сотового оператора Veon Georgia

Согласно исследованию «Кому принадлежит Грузия», подготовленному организацией Transparency International (признана в России иностранным агентом), по состоянию на 2011 г. партнерами группы Vimpelcom в «Мобител» были оффшоры с Британских Виргинских островов Delgado Resources и упомянутый выше Investico Alliance. Им принадлежало, соответственно, 32% и 17% акций оператора.

Совладельцами Delgado Resources были Леван Караманишвили, Теймураз Арония, Реваз Шарангия, Реваз Елиава, Георгий Бажакзуиани и упомянутый Хвича Макацариа. Теймураз Арониа и Леван Караманишвили были также совладельцами Investico Aliance.

Шарангия и Караманишвили также входили в состав наблюдательного совета «Мобитела». Именно их считали партнерами Vimpelcom в Грузии. Шарангия также женат на сестре Караманишвили Нате.

След Михаила Саакашвили

Шарангия и Караманишвили близки к грузинскому политику Михаилу Саакашвили, возглавлявшему страну с 2004 по 2013 гг. Караманишвили учился вместе с Саакашвили в Киеве. В 2006 г. во время нахождения у власти Саакашвили, Леван Караманишвили вместе со своим братом Георгием приобрели популярный телеканал «Рустави-2». В 2015 г. после смены власти в Грузии прежний владелец «Рустави-2» Кибара Халваши через суд добился возвращения телеканала себе, утверждая, что у братья Караманишвили вынудили его продать данный актив.

В 2012 г. Vimpelcom увеличил свою долю в «Мобител» до 80%. 20% оставалась у офшор с Британских Виргинских островов Miren Invest, принадлежащий Хвича Макацария. В 2021 г Veon выкупил у него эту долю, оставшись единственным владельцем грузинского сотового оператора. Теперь же Veon Georgia вернулся к одному из своих владельцев.

Конфликт нового владельца грузинской «дочки» Veon с властями страны

Хвича Макацария также владел крупным грузинским интернет-провайдером Caucasus Online. В 2019 г. Макацария продал азербайджанскому холдингу Neqsol сначала 49% в Caucasus Online, а затем и оставшиеся 51%. Neqsol владеет азербайджанским сотовым оператором Bakcell, а в 2019 г приобрел у МТС ее украинскую «дочку» (работает под торговой маркой Vodafone).

Обе сделки не были согласованы с Национальной комиссией по коммуникациям Грузии (GNCC, предшественницей Комиссии по телекоммуникациям), которая потребовала их отменить. В связи с тем, что это требование не было выполнено, в законодательство Грузии были внесены изменения, позволяющие комиссии назначать специальных управляющих в компаниях-нарушителях.

GNCC воспользовалась этой и возможностью и в 2020 г. назначила специальным управляющим Caucasus Online Мариам Сулаберидзе. Neqsol была не согласна с этим и пыталась его опротестовать. В решении Комиссии по телекоммуникациям Грузии по нынешней сделки с Veon отмечается, что требование регулятора об отмене сделок по продаже Caucasus Online холдингу Neqsol и возврате их Хвиче Макацарии не были исполнено. Тем не менее, комиссия одобрила покупку «дочки» Veon со стороны Макацарии.

Veon Georgia является третьим по величине сотовым оператором Грузии, обслуживая 1,4 млн абонентов. Рыночная доля компании составляет 26%. Лидером рынка с 2,1 млн абонентов является компания Magticom, которая принадлежит наследникам работавшего в России предпринимателя Бадри Патаркацишвили (был партнером Бориса Березовского) и Гии Джохтаберидзе, зятю второго президента Грузии Эдуарда Шеварнадзе.

Сотовый рынок Грузии

Второй по величине сотовым оператором Грузии является компании Silknet, обслуживающая 1,8 млн абонентов. Silknet ранее называлась Geocell и принадлежала шведско-финской TeliaSonera, но в 2018 г. была продана оператору фиксированной связи Silknet. Всего в стране 5,3 млн сотовых абонентов.

По доходам Veon Georgia также является третьим по величине сотовым операторам. С начала 2021 г. по конец I квартала компания заработала 125 млн лари ($42 млн). Это 17% от доходов всех сотовых операторов за данный период.