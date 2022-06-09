Huawei тайком ввел антироссийские санкции. Магазины компании в России начали закрываться один за одним

Huawei сворачивает сеть своих магазинов в России. Четыре из 19 точек продаж закрылись за последние четыре месяца, и остальных, вероятно, ждет та же участь. Одна из причин – полупустые склады техники, магазинам нечем торговать. Но в этом повинна сама Huawei, вдвое сократившая поставки своих гаджетов в Россию.

Huawei избавляется от российской розницы

В России стали закрываться фирменные магазины компании Huawei, сообщает агентство РИА «Новости». Китайский вендор начал сокращать свое присутствие в стране почти сразу после начала спецоперации на Украине, и по прошествии нескольких месяцев этот процесс не только не остановился, но и набрал скорость.

По информации РБК, первая точка продаж техники Huawei закрылась 28 февраля 2022 г. Она располагалась в столичном торговом центре «Ривьера». На момент публикации материала в России стало в общей сложности на четыре магазина Huawei меньше. Закрытие коснулось не только столичных точек, но и центров продаж, расположенных в регионах.

Huawei продолжает отстраняться от России

Так, до того момента, как Россия оказалась под гнетом исторически большого числа санкций, в стране было 19 магазинов Huawei. В дополнение к тому, что находился в ТЦ «Ривьера», свои двери для посетителей закрыли салоны в Новокузнецке, Ростове-на-Дону и Уфе.

Кто виноват

Официальные представители Huawei не комментируют сокращение розничной сети компании. Неназванный источник РБК заявил, что причина закрытия магазинов кроется в нехватке техники на складах, а также в снижении спроса на смартфоны в России.

При этом в полупустых складских помещениях частично повинна сама Huawei. Она присоединилась к антироссийским санкциям почти сразу после 24 февраля 2022 г. компания вдвое сократила поставки своей техники в Россию без внятного объяснения причин. Следует отметить, что точно так же поступили компании Xiaomi и Oppo.

По информации «Известий», в конце марта 2022 г. Huawei решила отказаться от заключения контрактов на поставки своей техники в Россию, что тоже не могло не отразиться на количестве товаров на российских складах. В то же время часть сотрудников ее московского офиса была принудительно переведена на удаленную работу.

Один из немногих российских магазинов Huawei , пока еще открытых для посетителей

Представители российского Минцифры заявили, что нежелание Huawei заключать новые контракты связано с решением властей США. Они запретили поставлять в Россию технику, в которой используются американские компоненты, или если для производства применяются американские технологии.

Мобильниками все не ограничивается

Huawei выпускает не только смартфоны. Это один крупнейших вендоров телеком-оборудования – его продукция используется в подавляющем большинстве российских сетей, наряду с «железом» финской Nokia и Ericsson.

Обе эти компании официально заявили о приостановке своей деятельности в России. На Huawei как на последнего представителя трио иностранных вендоров телеком-оборудования были возложены большие надежды, поскольку эта компания о прекращении поставок тех же базовых станций не объявляла.

Но, как выяснилось, все гораздо сложнее, чем может показаться. Как сообщает «Коммерсант», в конце мая 2022 г. Huawei перестала выходить на связь с российскими клиентами и полностью прекратила поставку оборудования. Другими словами, и официального заявления нет, и новые базовые станции тоже исчезли.

Добавим, что на 9 июня 2022 г. Huawei не заявляла о поддержке общемирового антироссийского движения. Между тем, она наряду с американскими Google и Apple удалила приложения российских банков из своего магазина AppGallery.

Никакой трагедии нет

Если рассматривать Huawei исключительно как вендора смартфонов, то российский рынок едва ли сильно пострадает, даже если поставки мобильников этого бренда полностью прекратятся. Компания в действительности некогда была одним из лидеров российского мобильного рынка. Но в мае 2019 г. Google запретила устанавливать на ее смартфоны свои сервисы, включая YouTube, Gmail, Maps и даже магазин Google Play, без которого пользоваться аппаратами попросту неудобно. Как итог, к IV кварталу 2021 г. Huawei и ее бывшая «дочка» Honor разделили на двоих всего лишь 3% российского рынка смартфонов (статистика GS Group). Основные продажи пришлись на смартфоны Xiaomi, Samsung, Apple и Realme.